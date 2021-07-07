Росія від навчань може швидко перейти до "серйозного сценарію", - голова Бундесверу Крамп-Карренбауер
Москва постійно випробовує країни Заходу. Вона готова швидко перейти від військових навчань до провокацій або навіть до активних дій.
Про це заявила в інтерв’ю міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Все це демонструє спроможність російської сторони дуже швидко перейти від маневрів до серйозного сценарію", - сказала міністр, коментуючи демонстрацію сили, яку Росія влаштувала в Чорному морі,на тлі навчань Sea Breeze.
Крамп-Карренбауер підкреслила, що дії російської армії - це не нормальні військові навчання, а постійними провокаціями – будь то в небі над Балтикою, в Північному або в Чорному морі.
У голови Бундесверу склалося враження, що Росія випробовує межі, з'ясовує, чи можна їх перейти, чи буде протидія.
"Коли російська сторона має відчуття, що вона може щось зробити і їй це дозволяють, вона буде випробувати ці кордони й надалі", - зазначила політик, нагадавши, що Кремль діяв саме за цим принципом 2014 року – з Кримом, зі сходом України.
Подібне, на її думку, відбувається і зараз, зокрема, навколо дебатів щодо інтеграції України в НАТО: "спробувати так просунути ці дебати, що, можливо, знову й знову створюються підстави для того, щоб зробити наступний крок; це дуже продумана гра в шахи", - сказала Крамп-Карренбауер.
Крамп-Карренбауер заявила, що вважає за необхідне чітко визначити позицію щодо РФ, дати чітко зрозуміти, що є межа, кордони, за якими буде реакція. Водночас, додала вона, Німеччина, Захід залишаються відкритими для діалогу, але "він має бути серйозним, а не дитячим".
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Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
б*же, ну недобили, ... бл... ну и отгребает пусть байден за это ...
я вот читал, просто Александр Великий - говноед, если сравнить с тем шо сделал Гальдер. Мужественный, активно атакующий, берущий пленных(и кстати из-за этого обосравшийся от презрения к врагу)