Росія від навчань може швидко перейти до "серйозного сценарію", - голова Бундесверу Крамп-Карренбауер

Москва постійно випробовує країни Заходу. Вона готова швидко перейти від військових навчань до провокацій або навіть до активних дій.

Про це заявила в інтерв’ю міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Все це демонструє спроможність російської сторони дуже швидко перейти від маневрів до серйозного сценарію", - сказала міністр, коментуючи демонстрацію сили, яку Росія влаштувала в Чорному морі,на тлі навчань Sea Breeze.

Крамп-Карренбауер підкреслила, що дії російської армії - це не нормальні військові навчання, а постійними провокаціями – будь то в небі над Балтикою, в Північному або в Чорному морі.

У голови Бундесверу склалося враження, що Росія випробовує межі, з'ясовує, чи можна їх перейти, чи буде протидія.

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"Коли російська сторона має відчуття, що вона може щось зробити і їй це дозволяють, вона буде випробувати ці кордони й надалі", - зазначила політик, нагадавши, що Кремль діяв саме за цим принципом 2014 року – з Кримом, зі сходом України.

Подібне, на її думку, відбувається і зараз, зокрема, навколо дебатів щодо інтеграції України в НАТО: "спробувати так просунути ці дебати, що, можливо, знову й знову створюються підстави для того, щоб зробити наступний крок; це дуже продумана гра в шахи", - сказала Крамп-Карренбауер.

Крамп-Карренбауер заявила, що вважає за необхідне чітко визначити позицію щодо РФ, дати чітко зрозуміти, що є межа, кордони, за якими буде реакція. Водночас, додала вона, Німеччина, Захід залишаються відкритими для діалогу, але "він має бути серйозним, а не дитячим".