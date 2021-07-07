Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів

У Литві планують побудувати паркан на кордоні з Білоруссю, щоб стримати нелегальну міграцію.

Про це заявила литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде розпочато впровадження додаткового фізичного бар'єру, який відділяє Литву і Білорусь, який став би певним знаком, певним стримувальним чинником для організаторів потоку нелегальних мігрантів", - заявила Шимоніте на пресконференції.

Вона назвала зростання кількості незаконних мігрантів із Білорусі "гібридною агресією" проти Литви та Євросоюзу. І зазначила, що "в організації потоків нелегальних мігрантів беруть участь і активно, і пасивно відомства білоруського режиму".

"Умови для перетину кордону створюють свідомо, і за цим ми схильні бачити, крім іншого, мету завдати шкоди нашій державі, дестабілізувати становище", - сказала Шимоніте.

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Загалом цього року на кордоні з Білоруссю литовські прикордонники затримали понад 1,4 тис. незаконних мігрантів, основна їх частина - з Близького Сходу та Африки. З огляду на це кабмін Литви минулого тижня оголосив екстремальну ситуацію. Литовські посадовці стверджують, що це "організована білоруським режимом акція" проти Литви.