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Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів

Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів

У Литві планують побудувати паркан на кордоні з Білоруссю, щоб стримати нелегальну міграцію.

Про це заявила литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде розпочато впровадження додаткового фізичного бар'єру, який відділяє Литву і Білорусь, який став би певним знаком, певним стримувальним чинником для організаторів потоку нелегальних мігрантів", - заявила Шимоніте на пресконференції.

Вона назвала зростання кількості незаконних мігрантів із Білорусі "гібридною агресією" проти Литви та Євросоюзу. І зазначила, що "в організації потоків нелегальних мігрантів беруть участь і активно, і пасивно відомства білоруського режиму".

"Умови для перетину кордону створюють свідомо, і за цим ми схильні бачити, крім іншого, мету завдати шкоди нашій державі, дестабілізувати становище", - сказала Шимоніте.

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Загалом цього року на кордоні з Білоруссю литовські прикордонники затримали понад 1,4 тис. незаконних мігрантів, основна їх частина - з Близького Сходу та Африки. З огляду на це кабмін Литви минулого тижня оголосив екстремальну ситуацію. Литовські посадовці стверджують, що це "організована білоруським режимом акція" проти Литви.

Автор: 

Білорусь (7938) Литва (2411) нелегали (383) паркан (66)


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Топ коментарі
+5
5 полос минных заграждений и снайперские пары для добивания очень быстро и качественно помогают от наплыва незаконных мигрантов.
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07.07.2021 19:59
+4
Вышки с пулеметами и ров с крокодилами не забудьте .
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07.07.2021 19:54
+4
Вокруг Раши и ее минского генерал губернаторства ( а также оккупированными территориями) нужно не стены ставить, а минные заграждения ( сплошные) и рвы. А стена это как дополнение с вышками и пулеметами.
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07.07.2021 20:04
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Так Лукашенко им лично туннель прокопает. Он же спит и видит что он типа Эрдогана!
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07.07.2021 19:53 Відповісти
Вышки с пулеметами и ров с крокодилами не забудьте .
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07.07.2021 19:54 Відповісти
знаешь...самая лучшая стена от нелегалов, - это стена из нелегалов
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07.07.2021 20:19 Відповісти
5 полос минных заграждений и снайперские пары для добивания очень быстро и качественно помогают от наплыва незаконных мигрантов.
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07.07.2021 19:59 Відповісти
Розплідник "Русского мира" має бути ізольован від цивілізованого світа !!))))
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07.07.2021 20:03 Відповісти
Вокруг Раши и ее минского генерал губернаторства ( а также оккупированными территориями) нужно не стены ставить, а минные заграждения ( сплошные) и рвы. А стена это как дополнение с вышками и пулеметами.
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07.07.2021 20:04 Відповісти
А как тогда оттуда газ получать? Негосударственно мыслите!
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07.07.2021 20:23 Відповісти
А газ есть только у страны-помойки?
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07.07.2021 20:25 Відповісти
А есть такая страна? Помойку вижу, с вывеской "Беларусь", а вот страны уже нет.
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07.07.2021 20:36 Відповісти
Ну судя по тому как Газпром взвинтил цены на газ по всей Европе, влияние большое. Газохраниоища в Европе наполнены на 30% сейчас, цены растут и кроме Газпрома никто не может поставить газ в нужных объёмах
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07.07.2021 20:51 Відповісти
Для этого оставить проемы для труб, а взамен жрачку и лекарства сбрасывать с самолетов.
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07.07.2021 20:40 Відповісти
бацька, как и принято в клубе диктаторов-****** имени путена, решил гадить по мелкому.
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07.07.2021 20:28 Відповісти
Он бы и по-крупному не отказался. Ну, чем может.
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07.07.2021 20:36 Відповісти
Ну, клятый Газпром, таки, обеспечивает 40% газа, потребляемого европейскими демократами. Вот тут-то и собака порылась.
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07.07.2021 20:30 Відповісти
давно пора - по всьому периметру він орко-кацапів та їх васалів ...
Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов - Цензор.НЕТ 1664
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07.07.2021 20:47 Відповісти
А строить кто будет?? Все литовцы на заработках.
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07.07.2021 20:48 Відповісти
Neperezyvaj jesli sto sami belorusi rabotojucije Litve postrojit.Ix tut nemalo
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07.07.2021 20:55 Відповісти
В Литве белорусы типа Тихановской, они строить ничего не будут. Они будут жить на налоги литовцев. А так как дотации ЕС для Литвы заканчиваются я очень рад. Заметь таких дебилов как в Литве нигде не нашлось, что бы дать офис Тихоновской 😂😂
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07.07.2021 20:59 Відповісти
И?
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07.07.2021 21:02 Відповісти
Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів - Цензор.НЕТ 9914Specialno dlia tebia na strojkax liudi s Belorus s pivkom litovskim Ix tut nemalo
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07.07.2021 21:23 Відповісти
Kakoj ecio bojarecnik jesli s 2000 goda postojano polucal nagradi zolotije i drugyje ciut ne kazdi god na mezdunornix vystovkax piva.Nesmesi tut liudej
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07.07.2021 21:35 Відповісти
В Германии нет пива с Литвы. Это факт. Зачем ты споришь как зомби
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07.07.2021 21:38 Відповісти
Расскажи про фото по подробнее. Я вижу троих литовцев-алкашей. Кстати ты в курсе что Литва на первом месте в мире по алкоголизму??
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07.07.2021 21:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/127449 не переживай так за своє пиво. Воно добре, у вас кожен господар вміє варити пиво. Ще за совка у вас варили домашнє пиво на замовлення.
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07.07.2021 22:34 Відповісти
Про вас не спорю, а в Германии нет пива из Литвы
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07.07.2021 22:51 Відповісти
za to jest sproti
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07.07.2021 23:04 Відповісти
Даже шпрот с Литвы нет, есть местные, есть датские есть из Латвии. Из литвы нет
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07.07.2021 23:06 Відповісти
S Latviji jest sproti i to xoroso
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07.07.2021 23:08 Відповісти
Ну тут не спорю, с Латвии есть шпроты. Это факт.
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07.07.2021 23:10 Відповісти
На фото вижу литовских бомжей с литовским боярышником. А в Германии вашей бурды нет
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07.07.2021 21:30 Відповісти
Uze etoj nedeli nacinajut strojku.
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07.07.2021 20:51 Відповісти
Так ты узнал про литовское пиво в Германии?? Что то специально смотрел, нет пива из Литвы. Зачем ты врёшь постоянно?
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07.07.2021 20:53 Відповісти
Net tak net jesli ti smotrel tam u sebia Pitere.
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07.07.2021 20:58 Відповісти
Я около Штутгарта живу. Литовского пива нет у нас в Германии. Ты брехло. Факт
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07.07.2021 21:00 Відповісти
Ne vri pro stutgard Olgino ti zyvios
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07.07.2021 21:03 Відповісти
Мой номер ватсап +491746187710. Звони поржу с тебя
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07.07.2021 21:14 Відповісти
Только не сливайся
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07.07.2021 21:15 Відповісти
Живу в 50ти км от Штутгарта, Ландкрайз Хальбронн, город Некарзулм, там где завод АУДИ. Звони пободтаем про пиво 😂😂. Вот ты тормоз смешной
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07.07.2021 21:17 Відповісти
Шпротикас ну что же ты слился??😀😀😀
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07.07.2021 21:20 Відповісти
Прибалтус аууу... 😂😂не сливайся
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07.07.2021 21:24 Відповісти
Znacit otkrylsia novy filial Olgino trolej v Stutgarde takze
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07.07.2021 21:29 Відповісти
Короче говоря ты слился 😂😂😂
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07.07.2021 21:30 Відповісти
Прибалтус не сливайся, звони. Я тебе покажу документы что в Германии живу с 1993 года
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07.07.2021 21:32 Відповісти
vidasik-он далше своего хутора никогда невыежал, от куда ему знать, какое пиво в Германии?
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07.07.2021 22:44 Відповісти
Ага, ещё один шпротус-прибалтус страдает.😂😂😂 я там номер ватсап скинул звони, поржу с тебя. Я с 1993 года живу в Германии и со всей ответственностью заявляю что литовского пива в Германии нет и никогда не будет
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07.07.2021 22:49 Відповісти
vidasik- малолетка.. Необрачайте внимание на её слова... Что толку из стены- есть Дублинский и другие договора, по которым беженец может подойти к стене и попросить убежище. И наши должны будут приниать его и рассмотреть дело. Только после етого его можно высылать. Строительство стены- отмыв бабла. Сможем из Брюселя получить халявные бабки...
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07.07.2021 22:40 Відповісти
Vse znajet ob etom sto stena nemozet spasti ot bezencev.No nemnozko mozet priostonovit.Ix nado vernut domoj govorit s turkami cerez kotorix jedut sirijci te kazetsia zaberajet ix obratno jesli dokazis sto te priliteli s Turciji,govorit s Irakom cix bezencev jest bolse vsego.Samu proceduru nado uprostit vozrata domoj,eto i naciali delat budet popravki na sleducej nedeli.Tut problema stob oni mogut zalovot bezkonecno sudam,vot etogo nedolzno bit
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07.07.2021 22:59 Відповісти
А по твоему у них нужно отнять право на справедливый суд? И о каких сирийцах ты говориш? Сирийцы и северная африка через Турцыю и Болгарию идут или морем. Там в основном- Афганистан и Ирак... Ирак- там вообще ад, а Афганистан- американцы ушли, от тода щас вся мразота продажная повалит к нам... Отлично америкоса- навели демократию там, но только почему там фанатики талибана правит будут? Ты же поклонник америки- что за *****?
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07.07.2021 23:07 Відповісти
Sirijci u nas takix 51 prisli s Belorus.U nix priamoj reis Stambul Minsk.Turki polucajet bolsije dengi za to sto derzit nelegalov s ES i jest obezatelstvo jesli ix pojmat ES oni dolozni ix priniat obratno.S Irakom ja neznaju tocno,no tam vojni vet net.Irak prisliot ambasadora k nam,stob pomoc nam.Oni kak bi toze neotkazalis pomoc.Samoje bolsoje kolicestvo irak u nas svyse 600 celovek,200 Gana,120 Kamerun i okolo 100 Gvineja kazetsia,Iran 70 pro afganistan nenznaju tocno tex kazetsia ne mnogo.S afrikanskimi stranami kazetsia mi imejem dogovora pro vozratu,tolko mozet ne sovsemi
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07.07.2021 23:22 Відповісти
V Irake net vojny? Ty sovsem novosti tolko pro Evropu smotrish? Tam kazhdij denj bojnia... Kto tam budet vozvrashatsia? Kakoj Irak kak pomozhet? Ty menshe Landsbergis-info slushaj, tam voobshe bred... Sam sebe vriosh- to turki dolzhny priniat, to oni otsylajut... A dogovr u nas tolko s Egiptom...
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07.07.2021 23:33 Відповісти
Kak ih grazhdanstvo proverit? Skazal Gana, a tam dazhe perepisi naselenija net i ix nikak neverniosh...
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07.07.2021 23:34 Відповісти
Нехай візьмуть Яценюка напрокат. Той їм збудує... )
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07.07.2021 21:27 Відповісти
Я это уже советовал - можно коммент потёр.
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07.07.2021 21:32 Відповісти
Наши воры с вашых воров берут пример... Зеля предложил совместно провести европейский чемпионат по баскетболу- во попилят бабла...
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07.07.2021 22:43 Відповісти
А следом Осла, шоб всё похерил?
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07.07.2021 23:06 Відповісти
А не простіше і дешевше було б кожному купити по надувному човну і показати в якому напрямку Шведія.
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07.07.2021 23:11 Відповісти
 
 