Україна і ОБСЄ закликали Росію прискорити підготовку до звільнення утримуваних осіб, - Українська делегація в ТКГ

Представники України та ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі закликали РФ прискорити процес підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Української делегації в ТКГ.

"Українська делегація і нещодавно призначена модератор ОБСЄ гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликала РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення", - сказано в повідомленні.

Українська делегація знову звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти організації візиту інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території ОРДО для перевірки стану ядерних матеріалів на декількох об'єктах.

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Також українською стороною було направлено ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втратами з боку України.

В Українській делегації також повідомляють, що "російська сторона вкотре заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи підгрупи з безпеки ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування".