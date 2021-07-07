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Новини Обмін полоненими
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Україна і ОБСЄ закликали Росію прискорити підготовку до звільнення утримуваних осіб, - Українська делегація в ТКГ

Україна і ОБСЄ закликали Росію прискорити підготовку до звільнення утримуваних осіб, - Українська делегація в ТКГ

Представники України та ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі закликали РФ прискорити процес підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Української делегації в ТКГ.

"Українська делегація і нещодавно призначена модератор ОБСЄ гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликала РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення", - сказано в повідомленні.

Українська делегація знову звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти організації візиту інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території ОРДО для перевірки стану ядерних матеріалів на декількох об'єктах.

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Також українською стороною було направлено ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втратами з боку України.

В Українській делегації також повідомляють, що "російська сторона вкотре заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи підгрупи з безпеки ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування".

Автор: 

ОБСЄ (3507) Донбас (22356) полонені (2267) Тристороння контактна група (827)


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В ж****у засуньте свои призывалки. Пленных можно было обменять на вагнеровцев но ЗЕ-предатель сорвал операцию по освобождению наших людей. Теперь раком можете стать и посмотреть в глаза родственникам пленых.
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07.07.2021 20:33 Відповісти
одного украинского словянина на две консервы из дохлых типа русских унтерменшей было бы круто.
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07.07.2021 20:52 Відповісти
А какие потери на той стороне почему об этом молчат зеленые дальше надо просто перестать стрелятьГлавком 95 а почему народ Украины не знает потери той стороны ,или может их нет. Снайперов ты убрал и сделал просто нен надо стрелять с нашей стороны,
а наших пусть убивают каждый день ихь кровь на 95 зеленом квартале и на главкоме.
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07.07.2021 20:58 Відповісти
 
 