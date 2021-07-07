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Новини Тіньова економіка
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Найчастіше заробітну плату в "конвертах" платять у сільському господарстві та будівництві, - міністр економіки Любченко

Найчастіше заробітну плату в

Від 1 січня 2016 року в Україні змінилась ставка ЄСВ і очікувалося, що економіка вийде з тіні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика" сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату у "конвертах", Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво. Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити "білу зарплатню", однак цього не сталося.

"На жаль робочі місця не вийшли з тіні", - зазначив Любченко.

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Нагадаємо, в першому півріччі 2021 року була проведена масштабна інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. В результаті цієї кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис. працівників. З липня почалися перевірки компаній, які мають ознаки найбільших ризиків використовування незадекларованої праці. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152-ох розпочатих інспекцій.

Автор: 

Любченко (7) зарплата (2249)


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Топ коментарі
+11
А как же зеленый моносброд, в котором каждый по 25тыс получает в конверте?!
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07.07.2021 20:01
+11
то то строители и фермеры себе дворцов вокруг Киева и на берегу Днепра понастроили...
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07.07.2021 20:14
+8
Если в процентном отношении, то в ВР больше
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07.07.2021 20:00
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Если в процентном отношении, то в ВР больше
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07.07.2021 20:00 Відповісти
..и чаще ..
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07.07.2021 21:31 Відповісти
А как же зеленый моносброд, в котором каждый по 25тыс получает в конверте?!
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07.07.2021 20:01 Відповісти
Это не зарплата, это депутатское содержание. Они как те содержанки-шлюхи у олигархов.
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07.07.2021 21:15 Відповісти
То не зарплата, а винагорода політичним шлюхам за ,,особєнно врєдниє условія работи".
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07.07.2021 21:29 Відповісти
25000дол.
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07.07.2021 21:52 Відповісти
Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве

==============================
А гдє платят в авоськах рукзаках чуймаданах? А то в конвертах как-то маловато будет.
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07.07.2021 20:06 Відповісти
Чемоданами платят взятки, а не зарплаты депутатам, судьям, прокурорам.
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07.07.2021 21:53 Відповісти
серьёзно?? а может, поговорим про конверты ДЕПУТАТАМ?? А бездонные выплаты по расходам членам Наглядовых рад -чем не "конверты"?? Вся эта вакханалия с неадекватными потоками $$€€ и зарплат явл. узаконенной коррупцией, узаконенным ручным управлением +отрывает от РЕАЛЬНОСТИ,ОТВЕТСТВЕННОСТИ и результатов.
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07.07.2021 20:13 Відповісти
то то строители и фермеры себе дворцов вокруг Киева и на берегу Днепра понастроили...
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07.07.2021 20:14 Відповісти
Аха) В точку.
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07.07.2021 20:24 Відповісти
А вы еще раз от балды поднимите минималку и налоги. И посмотрите сколько вообще у вас останется белой зарплаты. Идиоты непуганные.
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07.07.2021 20:16 Відповісти
Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве, - министр экономики Любченко - Цензор.НЕТ 1105
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07.07.2021 20:17 Відповісти
На полі у конверті заробив суниці збираючи так що не заздріть ))))) он людина економить на всьому , бороду збрити не має чим ))))))
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07.07.2021 22:23 Відповісти
Прошу зауважити в усьому світі(((
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07.07.2021 20:17 Відповісти
В МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕРХОВНОЙ ЗРАДЕ!
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07.07.2021 20:17 Відповісти
ТЕ КТО ПИ...ДЯТ НА СЕГОДНЯШНЮЮ ВЛАСТЬ, ВАША ВЛАСТЬ ТОЖЕ ВОРОВАЛА
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07.07.2021 20:18 Відповісти
Не только в с/хозяйстве. Также в сфере обслуживания, весь частный мелкий бизнес там пекарни, магазинчики, кафешки-мамешки да собственно везде. В лучшем случае оформлены на минималку, а часто-густо на пол ставки минимальной зарплаты. Единственное исключение это бюджетники.
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07.07.2021 20:30 Відповісти
До тех пор,пока нет четких правил и неуклонного их дотрывування(простите,забыл рос.аналог слова) в бизнесе не будет полностью чистых зарплат.И так же поддержу мнение про конверты депутатам,которые гооооораздо превышают их оф.зарплаты(привет 73% Зебилов от 50% голосовавших "лишь бы не Порох").

Маленький нюансик,я всё чаще задумываюсь об эмиграции хоть Польшу,хоть Чехию,знаю,что башковитых украинцев там держат за людей, а не рабочее быдло.
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07.07.2021 20:32 Відповісти
Дотримування(сь)(українською)-соблюдение(кацапськ.)
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07.07.2021 21:49 Відповісти
ВРАНЬЕ!
Чаще всего "зарплату" в конвертах платят "Слугам" в Верховной Раде!
Они сами открыто это многократно признали.
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07.07.2021 20:35 Відповісти
Если зеленому стаду в верховной раде можно платить в конвертах...то почему другим нельзя??
Начните с себя скоты...а люди потом подтянутся..
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07.07.2021 21:03 Відповісти
Про зарплату в конвертах рассказывает штрих, у которого на 18-ти летнего сына было записано имущества (квартира и авто) на 300 тыс. у.е.
Этого сказочника да на зону - там за базар надо отвечать !
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07.07.2021 21:16 Відповісти
Любченко должен сидеть в тюрьме за корупцию, а он читает лекцию про то, что кому-то зарплаты в конвертах платят.
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07.07.2021 21:57 Відповісти
Абсолютное большинство людей не платит налогов для того чтобы элементарно выжить.

И для того чтобы не обогащать при этом таких бандитов как Любченко,на сына которого записано имущества на 300 тыс. долларов.

Бандит и стяжатель учит нищих рабов, что отдавать последнюю копейку для того чтобы у его сына появилось имущества уже на миллион долларов - это хорошо.

Прекрасная зарисовка ЗЕмбабве.
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08.07.2021 06:44 Відповісти
 
 