Найчастіше заробітну плату в "конвертах" платять у сільському господарстві та будівництві, - міністр економіки Любченко
Від 1 січня 2016 року в Україні змінилась ставка ЄСВ і очікувалося, що економіка вийде з тіні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика" сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату у "конвертах", Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво. Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити "білу зарплатню", однак цього не сталося.
"На жаль робочі місця не вийшли з тіні", - зазначив Любченко.
Нагадаємо, в першому півріччі 2021 року була проведена масштабна інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. В результаті цієї кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис. працівників. З липня почалися перевірки компаній, які мають ознаки найбільших ризиків використовування незадекларованої праці. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152-ох розпочатих інспекцій.
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А гдє платят в авоськах рукзаках чуймаданах? А то в конвертах как-то маловато будет.
Маленький нюансик,я всё чаще задумываюсь об эмиграции хоть Польшу,хоть Чехию,знаю,что башковитых украинцев там держат за людей, а не рабочее быдло.
Чаще всего "зарплату" в конвертах платят "Слугам" в Верховной Раде!
Они сами открыто это многократно признали.
Начните с себя скоты...а люди потом подтянутся..
Этого сказочника да на зону - там за базар надо отвечать !
И для того чтобы не обогащать при этом таких бандитов как Любченко,на сына которого записано имущества на 300 тыс. долларов.
Бандит и стяжатель учит нищих рабов, что отдавать последнюю копейку для того чтобы у его сына появилось имущества уже на миллион долларов - это хорошо.
Прекрасная зарисовка ЗЕмбабве.