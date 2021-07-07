Найчастіше заробітну плату в "конвертах" платять у сільському господарстві та будівництві, - міністр економіки Любченко

Від 1 січня 2016 року в Україні змінилась ставка ЄСВ і очікувалося, що економіка вийде з тіні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика" сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату у "конвертах", Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво. Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити "білу зарплатню", однак цього не сталося.

"На жаль робочі місця не вийшли з тіні", - зазначив Любченко.

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Нагадаємо, в першому півріччі 2021 року була проведена масштабна інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. В результаті цієї кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис. працівників. З липня почалися перевірки компаній, які мають ознаки найбільших ризиків використовування незадекларованої праці. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152-ох розпочатих інспекцій.