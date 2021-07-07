Нікарагуа підписало з окупованим Кримом "угоду про торгово-економічне співробітництво", МЗС протестує

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту уряду Нікарагуа через угоду з підконтрольною Росії владою Криму в торгово-економічній сфері.

Про це повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Нам відомо про організований урядом Нікарагуа візит представників окупаційної влади Автономної Республіки Крим в Нікарагуа 28 червня - 4 липня цього року. В рамках цього візиту відбулося підписання членами Національної системи виробництва і торгівлі Республіки Нікарагуа і так званою "Радою міністрів Республіки Крим" угоди про торгово-економічну співпрацю. У зв'язку з укладенням згаданої вище угоди, МЗС України направило ноту протесту уряду Нікарагуа і вкотре закликало скасувати всі неправомірні рішення щодо Автономної Республіки Крим, як невід'ємної частини території України", - повідомила Джапарова.

За її словами, після призначення в серпні минулого року Олега Белавенцева почесним консулом Нікарагуа в Криму "дипломатичні заклики України до уряду Нікарагуа залишилися непочутими".

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"Ми налаштовані рішуче захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, опрацьовуємо питання про введення персональних санкцій проти осіб, причетних до порушення законодавства України", - додала Джапарова.

Раніше окупаційний уряд Криму повідомляв про те, що "кримська делегація відвідала Нікарагуа з діловим візитом". Згідно з опублікованою інформацією, підписана угода "відкриває можливість для взаємовигідних поставок продукції, розвитку туризму. Йдеться про постачання рому, м'яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції".

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