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Нікарагуа підписало з окупованим Кримом "угоду про торгово-економічне співробітництво", МЗС протестує

Нікарагуа підписало з окупованим Кримом

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту уряду Нікарагуа через угоду з підконтрольною Росії владою Криму в торгово-економічній сфері.

Про це повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Нам відомо про організований урядом Нікарагуа візит представників окупаційної влади Автономної Республіки Крим в Нікарагуа 28 червня - 4 липня цього року. В рамках цього візиту відбулося підписання членами Національної системи виробництва і торгівлі Республіки Нікарагуа і так званою "Радою міністрів Республіки Крим" угоди про торгово-економічну співпрацю. У зв'язку з укладенням згаданої вище угоди, МЗС України направило ноту протесту уряду Нікарагуа і вкотре закликало скасувати всі неправомірні рішення щодо Автономної Республіки Крим, як невід'ємної частини території України", - повідомила Джапарова.

За її словами, після призначення в серпні минулого року Олега Белавенцева почесним консулом Нікарагуа в Криму "дипломатичні заклики України до уряду Нікарагуа залишилися непочутими".

Дивіться також: Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО

"Ми налаштовані рішуче захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, опрацьовуємо питання про введення персональних санкцій проти осіб, причетних до порушення законодавства України", - додала Джапарова.

Раніше окупаційний уряд Криму повідомляв про те, що "кримська делегація відвідала Нікарагуа з діловим візитом". Згідно з опублікованою інформацією, підписана угода "відкриває можливість для взаємовигідних поставок продукції, розвитку туризму. Йдеться про постачання рому, м'яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа

Автор: 

Крим (14175) МЗС (4139) Нікарагуа (15) нота протесту (99) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+13
Нову партію крокодилів в Крим привезуть ?
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07.07.2021 20:11
+11
Хосподя, посраться на веки вечные с соседями украинцами, чтобы пригласить Никарагуа в Крым... Какими же надо быть законченными ДЛБми Кстати, Гондурас вполне успешно сотрудничает с Израилем, почувствуйте разницу называется
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07.07.2021 20:13
+9
Список стран признавших Крым российским- Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сев. Корея, Сирия и возможно в скором времени Беларусь если батьку додавят.
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07.07.2021 20:15
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антидефендер)))
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07.07.2021 20:11 Відповісти
Це провал роботи МЗС, Кулеба має бути звільнений з посади!
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07.07.2021 20:21 Відповісти
Нову партію крокодилів в Крим привезуть ?
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07.07.2021 20:11 Відповісти
а може тих половлять та нагодують)))
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07.07.2021 20:12 Відповісти
Новая партия "камнейснеба"?
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07.07.2021 20:13 Відповісти
Интересно, что по этому поводу думают в Гондурасе?
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07.07.2021 20:13 Відповісти
В Гондурасе обьявили трехдневный траур!
А на Гаити замочили президента потому что провтыкал такую возможность!
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07.07.2021 20:23 Відповісти
Хосподя, посраться на веки вечные с соседями украинцами, чтобы пригласить Никарагуа в Крым... Какими же надо быть законченными ДЛБми Кстати, Гондурас вполне успешно сотрудничает с Израилем, почувствуйте разницу называется
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07.07.2021 20:13 Відповісти
"Не ту страну назвали Гондурасом"(с)
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07.07.2021 20:23 Відповісти
А чим торгуватимуть?
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07.07.2021 20:14 Відповісти
камні с нєба будуть мінять на банани)
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07.07.2021 20:22 Відповісти
ракушками ))) бусиками )))
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07.07.2021 20:23 Відповісти
Список стран признавших Крым российским- Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сев. Корея, Сирия и возможно в скором времени Беларусь если батьку додавят.
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07.07.2021 20:15 Відповісти
А що там Зімбабве, працес ідьот?
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07.07.2021 20:17 Відповісти
Пох,Котдивуар от злости снова стал Берегом слоновой кости)...
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07.07.2021 21:00 Відповісти
Таджикистан обратился за помощью к ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане..

(Для справки: членами ОДКБ помимо Таджикистана и России являются Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения)..

и теперь Рашка получит хорошую войнушку у себя в подбрьшье..
я представляю, как армяне, белорусы, казахи собираются воевать за таджиков.. а вот русский Ванюша поедет к душманам на ножи..
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07.07.2021 20:18 Відповісти
Прикроют с воздуха таджикскую пехоту и делов...
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07.07.2021 20:23 Відповісти
сдаётся мне, что амеры уходя с Баграма, оставили там ПВО ближ. круга действия, и много всяких плюшек, что бы душманы хотели воевать дальше..
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07.07.2021 20:26 Відповісти
Оставить мало.. надо еще научить им пользоваться аборигенов.. афганские моджахеды это идеальные партизаны у себя в горах но так чтобы идти в атаку в поле на соседние государства то я не уверен.. кое какие проблемы создать могут но успех возможен только в том случае если сами таджики проникнутся идеями джихада и начнут партизанскую войну против своей же армии внутри страны.
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07.07.2021 20:31 Відповісти
амерам не нужна бойня в Таджикистане.. им нужна война малой интенсивности, что бы Рашка тратила свои бюджеты на несколько войн сразу..
как по мне, то оч прагматичный подход..
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07.07.2021 20:57 Відповісти
Так не нужно миллиардов.. я же пишу прикроют с воздуха таджиков за ништяки и разрешение построить у себя военные базы.. нет у афганских моджахедов танковых и механизированных частей, нет артиллерии, нет авиации, это партизанские отряды а не регулярная армия и ходить в лобовые атаки на чужой территории для них верная и быстрая смерть.
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07.07.2021 21:05 Відповісти
а там не паряться таким : дур багато - пушечне мясо (ванюш) нарожають ...
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07.07.2021 20:24 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/8/7282695/ У X#йла дача в Крыму кокс теперь напрямую поставляют...
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07.07.2021 20:20 Відповісти
Трепещи мировая экономика. Никарагуа с Крымом рулят. Папуа Новая Гвинея на подходе.😁
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07.07.2021 20:25 Відповісти
Наркотрафик запустят?
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07.07.2021 20:26 Відповісти
Ну и что, что подписали?!
Вон бубасик тоже имеет недвигу в Ялте, платит РФии коммуналку и налоги - и что?
Все нормально, пиплосу нравится.
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07.07.2021 20:34 Відповісти
А с Сомали и Южным Суданом они не собираются ничего подписать?
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07.07.2021 20:38 Відповісти
Что там взывать к разуму индейцев? У них государственный праздник 12 декабря- день дружбы с Росийской **********! Все пьют и гуляют!
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07.07.2021 20:52 Відповісти
Обращать внимание на внешнеполитическую деятельность Никарагуа-себе «дороже»…
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07.07.2021 20:57 Відповісти
Легализация Крыма любым способом, даже подписание с королем Замунды😁😁😁
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07.07.2021 21:19 Відповісти
Ми проста нігадуєм чи нє проста?
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07.07.2021 21:26 Відповісти
Теперь крысчане могут посетить Берег Москитов в Никарагуа и сравнить со своим берегом комаров.
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07.07.2021 21:28 Відповісти
Пора бы уже разорвать дипотношения с этой никарагуйской помойкой и прекратить торговлю.
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07.07.2021 21:30 Відповісти
Главное - полная бездеятельность зопы зе. А это уголовная статья. К примеру 367 УК Украины
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07.07.2021 21:36 Відповісти
А в Никарагуа бананы растут? Если да, то всё плохо - рузкие обезьяны с голоду не подохнут.
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07.07.2021 21:42 Відповісти
ПОД-писание догоВОРА никарагуа:

Нікарагуа підписало з окупованим Кримом "угоду про торгово-економічне співробітництво", МЗС протестує - Цензор.НЕТ 4318

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08.07.2021 00:25 Відповісти
Вануату за 10к долларов признало независимость абхазии. Вануату на абхазию наплевать, а вот заработать на амбициях россии- нормально)))
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08.07.2021 02:30 Відповісти
 
 