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Новини Силовики
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Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який завдав тяжких ножових поранень 2-річній дитині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01

7 липня в поліцію надійшло повідомлення від жительки Софіївського району про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 і 7 років і погрожує їм розправою. Внаслідок дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Зловмисник завдав дитині різані поранення шиї і спини, після чого втік з місця злочину. Зараз дитина перебуває в лікарні.

За даним фактом було відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і за ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02

Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість і прилеглу до місця злочину територію. Впродовж дня вдалося затримати чоловіка, який вчинив замах на життя дитини. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софійському районі, у тому ж селищі, де стався злочин.

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Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція 03

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Чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Автор: 

діти (5089) напад (1130) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+16
Більше схожий на любителя чужих гаманців, коней і айнанэ.
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07.07.2021 21:34
+14
Ндя, эти сожители, та еще пестня....
КАК можно отакое держать дома?
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07.07.2021 21:17
+12
в чем перед ним мог быть виновен 2-летний кроха???
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07.07.2021 21:20
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нехер пускать.

цитата - твая вэра ни вера ни знаю я тибя....
https://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEshttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs мhttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs
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07.07.2021 21:14 Відповісти
Ндя, эти сожители, та еще пестня....
КАК можно отакое держать дома?
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07.07.2021 21:17 Відповісти
в чем перед ним мог быть виновен 2-летний кроха???
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07.07.2021 21:20 Відповісти
Нема слів !!! Наркоша обдовбаний !!
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07.07.2021 21:24 Відповісти
любитель овец?
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07.07.2021 21:26 Відповісти
Більше схожий на любителя чужих гаманців, коней і айнанэ.
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07.07.2021 21:34 Відповісти
Убить!!!
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07.07.2021 21:29 Відповісти
Ця потвора має вмирати довго і болісно !!
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07.07.2021 21:31 Відповісти
Дегенерат
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07.07.2021 21:29 Відповісти
Влаштуйте йому "самогубство через борошна совісті".
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07.07.2021 21:35 Відповісти
так еще и не знаем че он бросился бороться с мальчиком то.
я конечно не оправдіваю если виновен.
кста - https://www.youtube.com/watch?v=T6J_MYFrWys
Финал вар же?
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07.07.2021 21:38 Відповісти
Хеймейкер блін. я трохи вже накушалсі))
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07.07.2021 21:40 Відповісти
І беруть же до хати отаких удовбаніо, як цей коханець... 🤐🤐🤐
У нас тут, пам'ятаю, суворо дали пзди хахалю однієї алкоголічної курви, який по п'яні щось посварився з нею і вночі, як вона захропла, пішов з квартири, відкривши газ. Отак одне мурло могло висадити у повітря під'їзд.
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07.07.2021 21:59 Відповісти
ну так то всі мужики бачили, а тут - ну я х.з. шоб бабуськи лузгали сємки не поцікавившись шо прасцітутка з такого то етажа пропала на очєнь довго. за шо й сказав, але в принципі мало срачу тут було
https://www.youtube.com/watch?v=ExoATKssMP0
підставили тіпа солдати режиму всіх хотіли зжерти. ну да, просто оборонці Європи, з поправкою на причуди одного вусатого друга іншого вусатого урки. хоча типу "доля" є, а то б я зненавидів наприклад нашу там Арахамію....(ну ок, його ненавидіти можна навіть поки він не відкрив піддувало)
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07.07.2021 22:35 Відповісти
Цыгане епт
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07.07.2021 21:39 Відповісти
Местные жители задержали судя по фото, полиция обычно морозиься, не дай бог столкнуться с полицией Украины
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07.07.2021 21:40 Відповісти
Особа чоловічого роду-остання скотина.Але ж хто тоді та матір,яка маючи таких маленьких дітей,тягне до хати перше ліпше,що валяється на дорозі?Найменшій дитині тільки два рочки,а дружок мами вже вспів стати сожителем і екссожителем?То коли вона його в хату приволокла,коли дитина мала рік-півтора?Шкода дітей.Коли вже сама матір наражає їх на небезпеку,то що тоді хотіти від чужих.
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07.07.2021 21:54 Відповісти
Є такі ідіотки, це факт. Начебто на перший погляд симпатична дівка/жінка, але замість знайти нормального хлопця - тягне до себе таке мурло, таке чмо, що йому хіба що з обісраними бомжичками попідтинню табуретівку глушманити.
Ще й кажуть - "а шо такое? пущай алкаш/наркоман, главное - МУЖИК В ХАТЕ!!!111!1"
(таке враження, що прогриміла світова війна і вижило три з половиною мужики на дярєвню...)
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07.07.2021 23:42 Відповісти
Так,то правда.Але,ось це:»який є,най буде,аби в хаті хлопом смерділо»-ще можна зрозуміти,якщо хлоп є рідним батьком дітям.Ради дітей,такий «хлопський сморід»,з великою філософією,але зрозуміти можна.Хоча,діти,які ростуть в ситуації,де мама з татом ведуть «маленьку атомну війну»між собою,як правило виростають психічно травмованими.А от кого неможливо зрозуміти,так це тих одиноких матерів,які підбирають перше ліпше на дорозі,абсолютно незнайоме,нафантазовують собі якесь шалене кохання і волочить це до хати.І в голові цієї «закоханої галушки»ні разу не проскакує думка,що діти це не є«перехідний вимпел» від одного секс партнера до іншого,що вони абсолютно не зобов'язані називати перше ліпше «батьком»і мати до нього хоч якісь почуття.І так само секс партнер не зобов'язаний сприймати чужих йому дітей як своїх.
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08.07.2021 00:58 Відповісти
Я ж про таких і кажу - в основному це розлучені дурепи "з причепом", у яких оця тупа мотивація - у її лічінусів "должен быть какой-никакой, а отец"
(ага, буйний алкаш чи стирчок, ще й із тюремним досвідом - очешуєнний батько... а ще типовий сценарій - мужик, у якого є власні буратіно і який встановлює розподіл дітей на вищої і нижчої якості. Знаю таку сімейку, в якій жінка вимуштрована в стилі "тесту место у печи", син чоловіка отримує всі блага, а її двоє дітей ледве не пляшки збирають собі на їжу, бо нерідні).
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08.07.2021 01:17 Відповісти
Я теж маю декілька знайомих з атрофованим інстинктом матері.Але,як то кажуть:»скільки люду-стільки цуду».Тільки дітей шкода,які в таких»цудних» людей народжуються.
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08.07.2021 01:41 Відповісти
Первым делом стерилизовать самку.
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07.07.2021 22:01 Відповісти
Циган. Вони не змінюються.
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07.07.2021 23:04 Відповісти
надо было его валить "при попытке сопротивления задержанию и угрозе жизни сотрудникам полиции".
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08.07.2021 08:06 Відповісти
 
 