Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО
У Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який завдав тяжких ножових поранень 2-річній дитині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
7 липня в поліцію надійшло повідомлення від жительки Софіївського району про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 і 7 років і погрожує їм розправою. Внаслідок дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Зловмисник завдав дитині різані поранення шиї і спини, після чого втік з місця злочину. Зараз дитина перебуває в лікарні.
За даним фактом було відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і за ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість і прилеглу до місця злочину територію. Впродовж дня вдалося затримати чоловіка, який вчинив замах на життя дитини. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софійському районі, у тому ж селищі, де стався злочин.
Чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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цитата - твая вэра ни вера ни знаю я тибя....
https://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEshttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs мhttps://www.youtube.com/watch?v=ix-8hxXciEs
КАК можно отакое держать дома?
я конечно не оправдіваю если виновен.
кста - https://www.youtube.com/watch?v=T6J_MYFrWys
Финал вар же?
У нас тут, пам'ятаю, суворо дали пзди хахалю однієї алкоголічної курви, який по п'яні щось посварився з нею і вночі, як вона захропла, пішов з квартири, відкривши газ. Отак одне мурло могло висадити у повітря під'їзд.
https://www.youtube.com/watch?v=ExoATKssMP0
підставили тіпа солдати режиму всіх хотіли зжерти. ну да, просто оборонці Європи, з поправкою на причуди одного вусатого друга іншого вусатого урки. хоча типу "доля" є, а то б я зненавидів наприклад нашу там Арахамію....(ну ок, його ненавидіти можна навіть поки він не відкрив піддувало)
Ще й кажуть - "а шо такое? пущай алкаш/наркоман, главное - МУЖИК В ХАТЕ!!!111!1"
(таке враження, що прогриміла світова війна і вижило три з половиною мужики на дярєвню...)
(ага, буйний алкаш чи стирчок, ще й із тюремним досвідом - очешуєнний батько... а ще типовий сценарій - мужик, у якого є власні буратіно і який встановлює розподіл дітей на вищої і нижчої якості. Знаю таку сімейку, в якій жінка вимуштрована в стилі "тесту место у печи", син чоловіка отримує всі блага, а її двоє дітей ледве не пляшки збирають собі на їжу, бо нерідні).