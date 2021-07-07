Затримано чоловіка, що порізав ножем 2-річного хлопчика на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який завдав тяжких ножових поранень 2-річній дитині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

7 липня в поліцію надійшло повідомлення від жительки Софіївського району про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 і 7 років і погрожує їм розправою. Внаслідок дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Зловмисник завдав дитині різані поранення шиї і спини, після чого втік з місця злочину. Зараз дитина перебуває в лікарні.

За даним фактом було відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і за ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість і прилеглу до місця злочину територію. Впродовж дня вдалося затримати чоловіка, який вчинив замах на життя дитини. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софійському районі, у тому ж селищі, де стався злочин.

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Чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.