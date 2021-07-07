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Новини Агресія Росії проти України
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Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

Країни НАТО можуть випробовувати свої новітні засоби радіоелектронної боротьби на російських системах РЕБ, які РФ тестує на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, і тим самим допомогти Україні у протистоянні агресору.

Про це під час конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі сказав міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдались до певних кроків щодо встановлення систем попередження для контролю за ситуацією на морі, під водою, в повітрі, але треба рухатись до подальшої допомоги з боку НАТО. Ми зможемо надати штаб-квартирі НАТО інформацію, скажімо так, для збільшення спроможності діяти і спостерігати країнам Альянсу на території України. Також важливе спільне отримання інформації, яку можна використовувати проти російської агресії", - наголосив Таран.

Міністр зазначив, що Україна має певні прогалини у можливостях і спроможностях щодо протиракетного та протиповітряного захисту, раннього попередження, а також спроможностей на морі.

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Крім того, очільник оборонного відомства нагадав, що Росія використовує окуповані території як полігон для випробувань своїх новітніх розробок озброєння та військової техніки, тому він закликав міжнародних партнерів надавати Україні новітні зразки радіоелектронної боротьби, аби перевірити їх можливості у протистоянні російським розробкам.

"Росія використовує війну на Донбасі як полігон для тестування нових зразків озброєння, радіоелектронної боротьби, боротьби з системами комунікації. І ми отримуємо зразки засобів комунікації з Заходу, які її подавляють. Також існують тактичні комплекси та системи для збору тактичної інформації, даних стосовно частот, які використовуються, стосовно криптографії, організації секретних ліній комунікацій. Також перевірка, на скільки хороші такі системи проти тих засобів комунікації, які ми закуповуємо у західних країн. Тобто електронна боротьба тестується також… Ми запрошуємо вас надавати нам нові системи для того, щоб протестувати їхні можливості у боротьбі з російськими системами РЕБ у сучасній війні", - закликав Таран.

Автор: 

випробування (403) НАТО (6461) оборона (4793) Донбас (22356) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+34
после вагнеровцев очень сомнительно что НАТО сядет с зебилами даже срать на одном поле
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07.07.2021 21:50
+20
А какую гарантию ты можешь дать что эти новые разработки не уйдут сразу тем против которых ты собираешься их испытывать? Может быть ещё и поэтому не в НАТО?
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07.07.2021 21:51
+16
И через сколько часов эти образцы будут у кацапов ...?
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07.07.2021 21:51
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Герасимов на испытания приедет? Или сразу Шойгу пригласительную открытку пришлете?
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07.07.2021 21:47 Відповісти
Молодец Таран , но в туфлях на каблуках мог бы и помаршировать для опыта 😀😀😀
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07.07.2021 21:47 Відповісти
после вагнеровцев очень сомнительно что НАТО сядет с зебилами даже срать на одном поле
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07.07.2021 21:50 Відповісти
Путлерская ОПГ Озеро тайком от РАБссиянцев закупили на Западе 400 000 доз Пфайзеров,если учесть что нужно 2 дозы на одного,то выходит что в Путлерской банде служит 200 000 хмырей....
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07.07.2021 21:51 Відповісти
И через сколько часов эти образцы будут у кацапов ...?
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07.07.2021 21:51 Відповісти
А какую гарантию ты можешь дать что эти новые разработки не уйдут сразу тем против которых ты собираешься их испытывать? Может быть ещё и поэтому не в НАТО?
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07.07.2021 21:51 Відповісти
Вражений вашою вірою в рідні Збройні Сили! З такою вірою- ми непереможні
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07.07.2021 22:40 Відповісти
Если для Вас министр Таран это ВСУ, то я тоже немного в шоке...
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07.07.2021 22:56 Відповісти
Щоб розвіять ваші сумніви, зайдіть на сайт МОУ і уточніть: хто МО.
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07.07.2021 23:04 Відповісти
Ни это я имел в виду, ну да ладно... В тарана и его окружение у меня ни то что веры, даже ни капли надежды нет и Вам не советую сильно большие надежды питать. Да и само заявление довольно странное, твоё чувство что НАТО о нем не в курсе, все для жаждущего электората.... Если помните, первый вертолет Белл должен быть собран в Одессе уже ко дню независимости, это заявил не Таран, но почему то мне кажется что это из этой же оперы.
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07.07.2021 23:26 Відповісти
А если он такое действительно предложил, думаю НАТО ещё очень долго будет к нам только присматриваться....
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07.07.2021 23:28 Відповісти
От же назначил клоун министра... Свои разработки они давно уже успешно применяют.
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07.07.2021 21:51 Відповісти
Неплохо было бы и другие системы новейших вооружений испытать на донбабвийцах.
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07.07.2021 21:53 Відповісти
А можно только дустом
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07.07.2021 21:56 Відповісти
разве это должно озвучиваться???
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07.07.2021 21:53 Відповісти
А почему нет? Пусть боятся коты помойные.
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07.07.2021 21:55 Відповісти
Премьер Британии Джонсон и Байден подписали Атлантическую Хартию...,Украина имеет статус основного партнера США вне блока НАТО,к тому же Джонсон подписал Меморандум о строительстве 2 военно-морских баз НАТО в Бердянске и Очакове..Крысы Мавзолейные выходи строиться по одному...
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07.07.2021 21:55 Відповісти
Та не, они лучше щас тут под украинскими проксями погавкают, как их впопучленцы умеют отжимать абрамсы и воевать на них против ненавистных укропов…
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07.07.2021 21:58 Відповісти
и ето при том,что одна база ВМС США уже есть в Очакове !
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08.07.2021 00:13 Відповісти
Баран, на тебе только Лабутены испытывать, чучело совковое!
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07.07.2021 21:56 Відповісти
я не фанат Тарана, но что он не так сказал?
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08.07.2021 00:14 Відповісти
З кацапами вже узгодили це рішення?
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07.07.2021 21:56 Відповісти
Тут вопрос в том, что это для разработчиков может и полезно было бы. Но! Если даже во главе государства масса российских агентов влияния, то сколько кротов прибежит к оборудованию и документам для срочного слива в ГРУ МО РФ! Если Ермак с Зеленским в одно мгновение слили секретную совместную операцию по вагнеру в РФ? Кто же с нами дело иметь будет? Стыдно и сделать ничего нельзя.
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07.07.2021 21:57 Відповісти
Навряд ли НАТО будет повышать ставки на Донбассе.
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07.07.2021 21:59 Відповісти
а почему нет? ***** же повышает ставки
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08.07.2021 00:15 Відповісти
Страны НАТО могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, Источник: https://censor.net/ru/n3275774

Хоч щось по ділу каже...
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07.07.2021 22:00 Відповісти
таки да,наконец то Таран вышел из анабиоза и начал выполнять свои обязанности министра Обороны
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08.07.2021 00:16 Відповісти
Министр обороны Турции получил приказ Эрдогана : взять под защиту Таджикистан,Киргизстан и Афганистан...,срань РАБссиянская осталась за бортом.... Эрдоган "воспитает" сраный Талибан...Зуб даю...
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07.07.2021 22:00 Відповісти
А ихжетамнету🤗🤗🤗🤗
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07.07.2021 22:00 Відповісти
так и не будет
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08.07.2021 00:17 Відповісти
Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7241
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07.07.2021 22:01 Відповісти
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08.07.2021 00:36 Відповісти
вот стрим смотрю - опасно Невзоров опускает *****.https://www.youtube.com/watch?v=UdiFHN9pTKM

єто опасно блин - тут как раз футболку смотрят то. Переживаю за Глебіча - грит шо итальянці Сремль построили(мі и так знаем)
привет Хабаровск, слава Украине, живе Беларусь.
обожаю александра Глебовича - все попы в отстое))))
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07.07.2021 22:02 Відповісти
Кацапы, не нойте. Вас к этому оружию никто не допустит. Амеры сами приедут, отработают по вашим бурятам и напишут аналитику.
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07.07.2021 22:02 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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07.07.2021 22:02 Відповісти
Ну и от кремлядей благодарочка ...
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07.07.2021 22:08 Відповісти
Фу, ***, чуть не стошнило от тебя.
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07.07.2021 22:14 Відповісти
А за що "респект"? За те, що країни НАТО обходять його стороною як чумного? Чи за оцю сечу в бельма зебілів?
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07.07.2021 23:58 Відповісти
Кажуть украинские конструкторы придумали боевой дрон похлеще турецких Байрактаров и Акинчи...,Мавзолейные хмыри почему то боятся больше Байрактаров чем Акинчи...,хотя по вооружению Байрактар слабак...,Название украинского дрона держат в секрете... Наверняка предложат американцам или британцам...
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07.07.2021 22:06 Відповісти
На выставке "Зброя та безпека" уже все давно показали. Что ты чешешь тут. Обнови методичку а то с 1917 не обновляли наверно. Ахаха британцам продать наши постсовковые разработки
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08.07.2021 07:41 Відповісти
На жаль,що в Україну попало ,то вважай вже пропало !!! Здадут гниди москалям !!!)))
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07.07.2021 22:09 Відповісти
а ты хоть один пример можешь привести, чтоб украинцы шо-то сдали москалям?
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08.07.2021 00:20 Відповісти
ЯЗ (ядерну зброю) !!!)))
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08.07.2021 00:32 Відповісти
Якщо в історію заглибитись ,то Україну здали Московіі,після чого з"явилась РІ(російська імперія )!!!)))
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08.07.2021 00:36 Відповісти
Станицу Луганской позиции, высоты под Богдановкой и Викторовкой, позиции под Зайцево, под с.Золотое - 5. Теперь после нашего "отведения" оттуда кацапские снайперы убивают наших воинов, а их дрг безнаказанно минируют наши тылы фугасами. За последние месяцы немало наших Офицеров погибли не будучи на переднем крае- комбат, нач тыловой службы, нач мед службы...
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08.07.2021 07:45 Відповісти
такое предлагать в прямом эфире? это 73%, ма-ма..
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07.07.2021 22:12 Відповісти
а пусть скоты кацапские писают кипятком в штаны
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08.07.2021 00:21 Відповісти
"..Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб."

Андрей Таран по своему уникален. Не имея специального образования, ( зенитчик, как и Смешко и его однокашник), умудрился стать генералом в ГУР МО. 65 лет, инфарктник, самое то назначать его Министром обороны. Особенно, учитывая то, что Таран был завербован КГБ еще во время обучения в Киевском высшем зенитно-ракетном инженерном училище имени С. М. Кирова в конце 70-х годов прошлого века. А затем "расконсервирован" ФСБ в 90- е годы, аккурат перед поездкой на учебу в Национальный университет обороны США. Что является обычной тактикой российских спецслужб, которые подсовывают американским спецслужбам своих агентов."..
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07.07.2021 22:14 Відповісти
откуда инфа? надеюсь не с помойка.ru?
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08.07.2021 00:22 Відповісти
К тому же бывший комуняка и алкан. А в 2015 видимо он как раз поспособствовал дискредитации партизанов группы Равлики
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08.07.2021 07:46 Відповісти
Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6324
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07.07.2021 22:35 Відповісти
А що, нормальна ідея.
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07.07.2021 22:37 Відповісти
Ти дібіл такий же як і Таран?
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07.07.2021 23:59 Відповісти
Или наоборот Рашка испытает системы РЕБ НАТО, с помощью ЗЕ-предателя
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07.07.2021 22:41 Відповісти
Лучше испытайте американские ударные дроны на росийских РЕБах и ихтамнетах
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07.07.2021 22:43 Відповісти
хорошо бы!
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08.07.2021 00:23 Відповісти
в Украине к востоку от Нью-Йорка располагается Лос-А́ламосский национа́льный полигон
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08.07.2021 00:41 Відповісти
... видно что точно отошел от советовского прохфиля образования, прямо нинзя-сокрушитель. Товарищь не осознаёт, что для применения в Донбасе средств РЭБ/ПВО и другой высокоточной техники, туда НАДО попасть, а учитывая печальный опыт обладания в некоторых руках, можно предположить, что очень и очень быстро Кремлюшка проведёт Парад на Красной Площади очень похожего изделия.
Лучше, чтобы нанести большего урона Врагу, проводите заседание СНБО, в окопах под свист шальных пуль
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08.07.2021 05:30 Відповісти
Щаз, дедушка только штаны подтянет))))
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08.07.2021 09:00 Відповісти
Нехай спочатку дрони і кнтрснайперські групи на передову поверне.
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08.07.2021 10:38 Відповісти
 
 