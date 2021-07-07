Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

Країни НАТО можуть випробовувати свої новітні засоби радіоелектронної боротьби на російських системах РЕБ, які РФ тестує на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, і тим самим допомогти Україні у протистоянні агресору.

Про це під час конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі сказав міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдались до певних кроків щодо встановлення систем попередження для контролю за ситуацією на морі, під водою, в повітрі, але треба рухатись до подальшої допомоги з боку НАТО. Ми зможемо надати штаб-квартирі НАТО інформацію, скажімо так, для збільшення спроможності діяти і спостерігати країнам Альянсу на території України. Також важливе спільне отримання інформації, яку можна використовувати проти російської агресії", - наголосив Таран.

Міністр зазначив, що Україна має певні прогалини у можливостях і спроможностях щодо протиракетного та протиповітряного захисту, раннього попередження, а також спроможностей на морі.

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Крім того, очільник оборонного відомства нагадав, що Росія використовує окуповані території як полігон для випробувань своїх новітніх розробок озброєння та військової техніки, тому він закликав міжнародних партнерів надавати Україні новітні зразки радіоелектронної боротьби, аби перевірити їх можливості у протистоянні російським розробкам.

"Росія використовує війну на Донбасі як полігон для тестування нових зразків озброєння, радіоелектронної боротьби, боротьби з системами комунікації. І ми отримуємо зразки засобів комунікації з Заходу, які її подавляють. Також існують тактичні комплекси та системи для збору тактичної інформації, даних стосовно частот, які використовуються, стосовно криптографії, організації секретних ліній комунікацій. Також перевірка, на скільки хороші такі системи проти тих засобів комунікації, які ми закуповуємо у західних країн. Тобто електронна боротьба тестується також… Ми запрошуємо вас надавати нам нові системи для того, щоб протестувати їхні можливості у боротьбі з російськими системами РЕБ у сучасній війні", - закликав Таран.