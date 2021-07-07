Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай

Президент хоче, щоб НАТО надало Україні перелік необхідних для вступу в Альянс реформ, Арахамія готовий вчитися у Пекіна управління державою, стрілянина з пораненими на Голосієво, - головні новини України 7 липня.

Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, в НАТО відповідають, що "це так не працює"

"Ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не чисто технічні критерії", - відповів спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Арахамія хвалить Китай

Глава фракції СН не скупився на похвалу на адресу Піднебесної в інтерв'ю китайським ЗМІ.

"Правляча партія України "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю/КПК/ в управлінні економікою і побудові держави", - пише китайське державне агентство "Сіньхуа".

Стрілянина на Голосієві в Києві

У Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали. Поліцейському намагаються врятувати роздроблену руку.

Жінок-військовослужбовців позбавлять каблуків

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що міністерство розробило новий зразок жіночого парадного взуття. Це туфлі на низьких підборах і зі шнурівкою.

Кабмін затвердив порядок декрету для чоловіків

Чоловіки зможуть йти у відпустку по догляду за дитиною на 14 днів. Декрет передбачено батькові, навіть якщо він не одружений з матір’ю дитини, але живе з нею. Також на відпустку можуть претендувати інші родичі, які доглядають за дитиною. Використовувати відпустку потрібно, поки малюку не виповнилося 3,5 місяці.

Україна купить криголам

Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.