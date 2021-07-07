Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай
Президент хоче, щоб НАТО надало Україні перелік необхідних для вступу в Альянс реформ, Арахамія готовий вчитися у Пекіна управління державою, стрілянина з пораненими на Голосієво, - головні новини України 7 липня.
Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, в НАТО відповідають, що "це так не працює"
"Ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський.
"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не чисто технічні критерії", - відповів спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай.
Арахамія хвалить Китай
Глава фракції СН не скупився на похвалу на адресу Піднебесної в інтерв'ю китайським ЗМІ.
"Правляча партія України "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю/КПК/ в управлінні економікою і побудові держави", - пише китайське державне агентство "Сіньхуа".
Стрілянина на Голосієві в Києві
У Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали. Поліцейському намагаються врятувати роздроблену руку.
Жінок-військовослужбовців позбавлять каблуків
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що міністерство розробило новий зразок жіночого парадного взуття. Це туфлі на низьких підборах і зі шнурівкою.
Кабмін затвердив порядок декрету для чоловіків
Чоловіки зможуть йти у відпустку по догляду за дитиною на 14 днів. Декрет передбачено батькові, навіть якщо він не одружений з матір’ю дитини, але живе з нею. Також на відпустку можуть претендувати інші родичі, які доглядають за дитиною. Використовувати відпустку потрібно, поки малюку не виповнилося 3,5 місяці.
Україна купить криголам
Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І другу записуй - Перестать брехати.
Пока всьо.
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw
.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії. >>
http://ibigdan.com/2021/07/07/kitajskaya-lovushka/
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
В этом твите есть только одна достойная внимания информация- полными темпами идет китаизация Украины. Украинскую землю китайцы тоже будут скупать наравне с евреями,россиянами,индусами и т.д.
"Служение народу" по образцу коммунистов Китая.
Это то, чем восторгается Арахамия и говорит, что это "общее" у китайских коммунистов и партии Зеленского. Ну ну...
Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.
Об этом сообщило издание «https://www.rbc.ua/rus/news/eto-rabotaet-nato-otvetili-zelenskomu-perechne-1625670056.html РБК-Украина ».
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…
Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», - сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», - сказал Зеленский.
Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.
«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО.
Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом», - заявил Зеленский.
Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
***
Как видим, Зеленский продолжает использовать ранее принятую тактику - «прикидываться шлангом». Как будто он не понимает, чего хочет от украинской власти Запад и, в частности, НАТО.
Ну и получает от западных руководителей ответы, которых якобы (как он старательно делает вид) не понимает:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5.html Зеленскому популярно объяснили, почему Украина до сих пор не в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Байден сказал Зеленскому, почему Украина до сих пор не в НАТО, но Вова не расслышал
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3.html Снова нарвался. Кандидаты в канцлеры Германии ответили Зеленскому насчет Украины в ЕС и НАТО
Вова, смени уже пластинку! А то на Западе уже скоро перестанут даже отвечать…