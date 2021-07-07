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Новини
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Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай

Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай

Президент хоче, щоб НАТО надало Україні перелік необхідних для вступу в Альянс реформ, Арахамія готовий вчитися у Пекіна управління державою, стрілянина з пораненими на Голосієво, - головні новини України 7 липня.

Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, в НАТО відповідають, що "це так не працює"

"Ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не чисто технічні критерії", - відповів спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Арахамія хвалить Китай

Глава фракції СН не скупився на похвалу на адресу Піднебесної в інтерв'ю китайським ЗМІ.

"Правляча партія України "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю/КПК/ в управлінні економікою і побудові держави", - пише китайське державне агентство "Сіньхуа".

Стрілянина на Голосієві в Києві

У Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулих на місце поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали. Поліцейському намагаються врятувати роздроблену руку.

Жінок-військовослужбовців позбавлять каблуків

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що міністерство розробило новий зразок жіночого парадного взуття. Це туфлі на низьких підборах і зі шнурівкою.

Кабмін затвердив порядок декрету для чоловіків

Чоловіки зможуть йти у відпустку по догляду за дитиною на 14 днів. Декрет передбачено батькові, навіть якщо він не одружений з матір’ю дитини, але живе з нею. Також на відпустку можуть претендувати інші родичі, які доглядають за дитиною. Використовувати відпустку потрібно, поки малюку не виповнилося 3,5 місяці.

Україна купить криголам

Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Китай (4620) парад (380) стрілянина (1784) членство в НАТО (1724) декрет (17) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+7
Арахамию нужно срочно отправить в Китай, чтобы его там расстреляли без суда и следствия. Раз он так это любит.
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07.07.2021 22:09
+5
записуй першу реформу, - Перестать красти.
І другу записуй - Перестать брехати.
Пока всьо.
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07.07.2021 22:10
+5
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4827
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07.07.2021 22:12
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Арахамию нужно срочно отправить в Китай, чтобы его там расстреляли без суда и следствия. Раз он так это любит.
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07.07.2021 22:09 Відповісти
К небеням ,разом з усією зеленою пліснявою !!!)))
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07.07.2021 22:14 Відповісти
Это игра в плохого и хорошего полицейского. Один идет в НАТО ,другой к Китаю. На западе такую игру давно схавали и высрали.
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08.07.2021 06:58 Відповісти
записуй першу реформу, - Перестать красти.
І другу записуй - Перестать брехати.
Пока всьо.
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07.07.2021 22:10 Відповісти
Достатньо буде судової та антікорупційної !!!)))
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07.07.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4827
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07.07.2021 22:12 Відповісти
Мальчиш-Кибальчиш !!!)))
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07.07.2021 22:14 Відповісти
****.....
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07.07.2021 22:14 Відповісти
Вже є і китайські боти......



Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 3229
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07.07.2021 22:18 Відповісти
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 9454
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07.07.2021 22:19 Відповісти
Справа не в переліку реформ. Справа в тому чи може нам довіряти НАТО після зливу САМИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ спецоперації з вагнерівцями. Зеля робить все щоб відштовхнути нас від НАТО. Він ворог. "По справах їхніх впізнаєте їх."
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07.07.2021 22:25 Відповісти
"ПАчему ми не в НАТО?"
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw
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07.07.2021 22:28 Відповісти
Зеленский хочет от НАТО перечень реформ , Арахамия хвалит Китай .
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4899 .
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07.07.2021 22:29 Відповісти
Ара пустий як дзвін. Патякає шопопало, вітер носить.
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07.07.2021 22:33 Відповісти
<< Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії. >>
http://ibigdan.com/2021/07/07/kitajskaya-lovushka/
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07.07.2021 22:34 Відповісти
Ви що небачите що ЗЕвлада робить все щоб від нас відвернулися як НАТО так і ЕС.
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07.07.2021 22:55 Відповісти
Дійство зеленого лялькового балагана відбувається за сценарієм та режисурою кремлівських ляльководів !!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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07.07.2021 23:02 Відповісти
Так в НАТО уже сказали - никакого переченя нет, это политика. В НАТО не хотят Голобородьку
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07.07.2021 22:43 Відповісти
Арахамия - Китай придёт, порядок наведёт. Может с переименований в Нью-Йорк поторопились??
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07.07.2021 23:00 Відповісти
Арахмания как и команда ЗЕ прекрасно знают что заигрывание с Китаем Украину отдаляет как от ЕС так и от НАТО и они делают для этого все,особенно участились их такие высеры после входа флота НАТО в Черное море а это уже прямо указывает на то что управляет ими *****.
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07.07.2021 23:18 Відповісти
Так Голобородька пытался шантажировать США вопросом вступления в НАТО. И уверен что тут кремлевские не при чём им самим не очень в тему сближение Китая и Украины. Думаю это тупой шантаж Европы так как уже никто не скрывает что для США главный соперник это Китай и даже США пытаются перетянуть на свою сторону рашку .... вот умные советники Голобородьки и насоветовали
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07.07.2021 23:32 Відповісти
каждый день эта цирковая труппа у власти крутит такие кренделя готова все сдать продать ко всем претензии а в глазах один только вопрос дайте денежек мы Вам все продадим размышления на уровнен детсада после всего как к нам будут относиться в мире с кем разговаривать и вести дела про ПИ,14
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07.07.2021 23:10 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


В этом твите есть только одна достойная внимания информация- полными темпами идет китаизация Украины. Украинскую землю китайцы тоже будут скупать наравне с евреями,россиянами,индусами и т.д.
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07.07.2021 23:23 Відповісти
Китай выдает только связанные кредиты , а не реальные деньги . Это значит что под условную китайскую сумму вы будете должны купить товары и услуги в Китае у китайских фирм , продать это в Украине и вернуть Китаю живые деньги . Коротко говоря вас просто отымеют , как китайских рабов . Китаезы выигрывают вдвойне , практически ничего не теряя , а вы садитесь в долговую яму .
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07.07.2021 23:34 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU63UolOKi64v8JweTRyCg4H6S1Lm8Ki9RXW_bRQYf65pCxxfOuevFY1BgVdHW3ithrIRmMkCLLIJBWnQFo_PoyKqa7yAU8QiW5S9k5P2OSGRT19CN5Q4NZJe9eQCNMGZE&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

"Служение народу" по образцу коммунистов Китая.

Это то, чем восторгается Арахамия и говорит, что это "общее" у китайских коммунистов и партии Зеленского. Ну ну...Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 2967
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07.07.2021 23:38 Відповісти
стесняюсь спросить... А у него есть справка от психиатра?
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08.07.2021 02:39 Відповісти
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 6099
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08.07.2021 08:51 Відповісти
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 3695
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08.07.2021 08:54 Відповісти
«Это так не работает». В НАТО ответили тупенькому Зеленскому насчет перечня реформ 8 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82.html#comments Комментарии: 3
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 8098Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.
Об этом сообщило издание «https://www.rbc.ua/rus/news/eto-rabotaet-nato-otvetili-zelenskomu-perechne-1625670056.html РБК-Украина ».
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…
Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», - сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», - сказал Зеленский.
Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.
«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО.
Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом», - заявил Зеленский.
Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
***
Как видим, Зеленский продолжает использовать ранее принятую тактику - «прикидываться шлангом». Как будто он не понимает, чего хочет от украинской власти Запад и, в частности, НАТО.
Ну и получает от западных руководителей ответы, которых якобы (как он старательно делает вид) не понимает:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5.html Зеленскому популярно объяснили, почему Украина до сих пор не в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Байден сказал Зеленскому, почему Украина до сих пор не в НАТО, но Вова не расслышал
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3.html Снова нарвался. Кандидаты в канцлеры Германии ответили Зеленскому насчет Украины в ЕС и НАТО

Вова, смени уже пластинку! А то на Западе уже скоро перестанут даже отвечать…
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08.07.2021 09:43 Відповісти
 
 