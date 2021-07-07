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ПЦУ виграла в суді більшість позовів через приєднання релігійних громад УПЦ МП, - Епіфаній

ПЦУ виграла в суді більшість позовів через приєднання релігійних громад УПЦ МП, - Епіфаній

Процес приєднання релігійних громад до ПЦУ призупинений, бо відбувається боротьба в юридичному полі.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей процес з певних причин призупинений. Зараз відбувається боротьба в юридичному полі по кожній громаді, яка долучилась, а їх є близько 700. Зараз ми захищаємось у правовому полі. Практично всі судові позови, які є з боку Московського патріархату, ними програні. Ми виграли, бо на нашому боці правда. Ми її відстоюємо і хочемо, аби все відбувалось відповідно до українського законодавства", - зазначив митрополит Епіфаній.

За його словами, нині в ПЦУ очікують новий виток у процесі приєднання громад, бо багато з них очікують для цього слушного моменту.

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"Нині є громади, які поступово долучаються, але не афішують це. Вони приймають рішення, подають на реєстрацію, але бояться протидії. На жаль, є ті сили, які протидіють, показують картинку для зовнішнього світу, що в Україні ось відбувається захоплення храмів,а цього насправді немає. Наша позиція чітка і зрозуміла - ми хочемо, щоб все відбувалось мирно, спокійно і добровільно і тільки в правовому полі.

Є багато громад, які спілкуючись зі мною, говорять, що готові вже, але якщо просто змінити вивіску. Вони розуміють, що буде боротьба, буде протидія з боку проросійських сил в Україні, штучно будуть завезені люди, влаштовані бійки. Тому ми не маємо бажання відкривати в Україні ще один релігійний фронт. Нам достатньо тієї боротьби, яка є на сході України та боротьби з небезпечною хворобою", - зауважив Епіфаній.

На його переконання, релігійний фронт лише послабить Українську державу, а цього ПЦУ не бажає.

Автор: 

УПЦ МП (1208) церква (700) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+15
Московский патриархат это подразделение ФСБ срассеи. А хороший рабсиянин только мертвый рабсиянин.
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07.07.2021 22:41
+11
Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти ,цю філію ФСБ-КГБ в Україні !!!)))
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07.07.2021 22:19
+10
Дуже зважена і державницька позиція митрополита Епифанія! Віримо, що прийде час, коли в Україні буде одна православна церква - ПЦУ.
Дуже шкода, що такої виваженості і розуміння складності цьогодення недостає нашим політикам , яким власні амбіції застилають очі і лишають розуму.
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07.07.2021 22:28
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Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти ,цю філію ФСБ-КГБ в Україні !!!)))
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07.07.2021 22:19 Відповісти
Що за хрєнь московітська !!!Це що з мтодички "Русского мира" ???)))
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07.07.2021 22:25 Відповісти
Стули пельку ,тампакс московський !!)))
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07.07.2021 22:29 Відповісти
Міжконфесійна боротьба ,це найважливіший елемент гібридної війни !!))))
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07.07.2021 22:21 Відповісти
Московский патриархат это подразделение ФСБ срассеи. А хороший рабсиянин только мертвый рабсиянин.
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07.07.2021 22:41 Відповісти
Гарна новина.
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07.07.2021 22:26 Відповісти
То так,але на жаль дуже важко та повільно справа рухається !!)))
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07.07.2021 22:28 Відповісти
А де ти бачив щоб світогляд дорослої людини, вихованої у поклонінні кацапській зверхності, помінявся за нетривалий строк? Ти вислів протопопа Аввакума чув? - "Бог не в брёвнах а в рёбрах!" (Тобто не в стінах храму, а в самій людині)
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08.07.2021 05:05 Відповісти
Дуже зважена і державницька позиція митрополита Епифанія! Віримо, що прийде час, коли в Україні буде одна православна церква - ПЦУ.
Дуже шкода, що такої виваженості і розуміння складності цьогодення недостає нашим політикам , яким власні амбіції застилають очі і лишають розуму.
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07.07.2021 22:28 Відповісти
Якщо не розумієшься на питанні,то краще промовчи,за розумного зійдеш !!!)))
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07.07.2021 22:58 Відповісти
Жаль мені тебе , москалику! Але то є природній процес- подалі від вас, як від розплідника чуми.
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07.07.2021 22:58 Відповісти
Нада шоп по закону висела вывеска "мардовский пархат мардовских людоедов, членам черти делают скидку прямо в кател".
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07.07.2021 22:52 Відповісти
Стесняюсь спросить, а в каком суде? В Страшном суде?
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07.07.2021 23:00 Відповісти
Не сдерживай себя, стесняйся дальше, молча.
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08.07.2021 03:58 Відповісти
Как показала практика за 30-ть сребреников можно купить только Акелдаму.
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08.07.2021 07:14 Відповісти
Московський патріархат пропагує "русський мір" і щомісяця вивозить з України до Гундяєва 300 мільйоні баксів... Це бізнес. Ворожий бізнес і до такого потрібно ставитись жорстко - храми забирати а попів інтернувати за поребрик.
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08.07.2021 03:28 Відповісти
гнать надо кацапских раскольников, чтобы и ддуху здесь в Украине их не было...
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08.07.2021 06:06 Відповісти
Головні борці за московську церкву в Україні - Голобородько, Єрмак, Разумков, Новінський,татаров, "слуги наріду", ОПЗЖ, Усік, Ломаченеко, Гвоздік та інша шушера, яка тимчасово проживає на українській землі і не являються українцями - або манкрути, малороси, чи москалі.
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08.07.2021 08:55 Відповісти
 
 