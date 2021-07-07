ПЦУ виграла в суді більшість позовів через приєднання релігійних громад УПЦ МП, - Епіфаній

Процес приєднання релігійних громад до ПЦУ призупинений, бо відбувається боротьба в юридичному полі.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей процес з певних причин призупинений. Зараз відбувається боротьба в юридичному полі по кожній громаді, яка долучилась, а їх є близько 700. Зараз ми захищаємось у правовому полі. Практично всі судові позови, які є з боку Московського патріархату, ними програні. Ми виграли, бо на нашому боці правда. Ми її відстоюємо і хочемо, аби все відбувалось відповідно до українського законодавства", - зазначив митрополит Епіфаній.

За його словами, нині в ПЦУ очікують новий виток у процесі приєднання громад, бо багато з них очікують для цього слушного моменту.

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"Нині є громади, які поступово долучаються, але не афішують це. Вони приймають рішення, подають на реєстрацію, але бояться протидії. На жаль, є ті сили, які протидіють, показують картинку для зовнішнього світу, що в Україні ось відбувається захоплення храмів,а цього насправді немає. Наша позиція чітка і зрозуміла - ми хочемо, щоб все відбувалось мирно, спокійно і добровільно і тільки в правовому полі.

Є багато громад, які спілкуючись зі мною, говорять, що готові вже, але якщо просто змінити вивіску. Вони розуміють, що буде боротьба, буде протидія з боку проросійських сил в Україні, штучно будуть завезені люди, влаштовані бійки. Тому ми не маємо бажання відкривати в Україні ще один релігійний фронт. Нам достатньо тієї боротьби, яка є на сході України та боротьби з небезпечною хворобою", - зауважив Епіфаній.

На його переконання, релігійний фронт лише послабить Українську державу, а цього ПЦУ не бажає.