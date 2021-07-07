Польська прокуратура звинувачує ексголову "Укравтодору" Новака в отриманні 315 тис. євро хабарів за будівництво доріг в Україні

Окружна прокуратура у Варшаві висунула додаткові звинувачення ексголові "Укравтодору" Славоміру Новаку. Йому інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за підтримку компанії в процесі отримання та виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва та ремонту доріг в Україні", - повідомила представниця окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшіняж.

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Вона додала, що звинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов'язки голови "Укравтодору".

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

Нагадуємо, Славомир Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту та водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтень 2019 року було в.о. голови "Укравтодору".

У липні 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака. 21 липня екс-главі "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується в скоєнні 11 корупційних діянь.

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