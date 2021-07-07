Польська прокуратура звинувачує ексголову "Укравтодору" Новака в отриманні 315 тис. євро хабарів за будівництво доріг в Україні
Окружна прокуратура у Варшаві висунула додаткові звинувачення ексголові "Укравтодору" Славоміру Новаку. Йому інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.
"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за підтримку компанії в процесі отримання та виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва та ремонту доріг в Україні", - повідомила представниця окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшіняж.
Вона додала, що звинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов'язки голови "Укравтодору".
Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.
Нагадуємо, Славомир Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту та водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтень 2019 року було в.о. голови "Укравтодору".
У липні 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака. 21 липня екс-главі "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується в скоєнні 11 корупційних діянь.
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другое дело , шо опэгисты своих детей пристоили в ментосбупрокурорский мусарник, но то такэ
А чому так не сталося можна лише здогадуватися.
из варягов...
https://censor.net/ru/news/3056845/nam_v_strane_haltura_ne_nujna_groyisman_o_programme_stroitelstva_dorog_na_20182022_gody
ворюги космического масштаба
миссия невыполнима
А что предложил бы ты?
типа Ленина, Троцкого, Сталина и много других и бабки нем. и не только ген штаба(план маршалла) в окт.17
не дек.17
не 14
не 05
Тут у самому слові "Укравтодор" закладено "украв".🤔
а укравЛ- це у Вас кацапiзм.)
Vous comprenez?
Vous comprenez? Чи не доходить?
2. За 2 роки команда Зе нічого не доказала. Нє ?
І буде користь.
Так чому не вступаєш до компартії - Она не соответствуют моим требованиям.
А чим тоді займаються українські слідчі органи та судді, які отримують зарплату не меншу, якщо не більшу, ніж судді в Польщі?
Соромно!