Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті"

Режисер і голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі заявив, що президент Росії Володимир Путін - "гангстер".

Про це він сказав на пресконференції в день відкриття фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Цим світом правлять гангстери - Агент Оранж (Дональд Трамп - ред.), Хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонаро - ред.) і Путін", - заявив Лі.

За його словами, у цих політиків "немає ні моралі, ні совісті".

"Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. У них немає ні моралі, ні совісті. І ми повинні виступити проти таких гангстерів", - сказав режисер.

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