Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті"
Режисер і голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі заявив, що президент Росії Володимир Путін - "гангстер".
Про це він сказав на пресконференції в день відкриття фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Цим світом правлять гангстери - Агент Оранж (Дональд Трамп - ред.), Хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонаро - ред.) і Путін", - заявив Лі.
За його словами, у цих політиків "немає ні моралі, ні совісті".
"Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. У них немає ні моралі, ні совісті. І ми повинні виступити проти таких гангстерів", - сказав режисер.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар07.07.2021 23:17
+6 Mike Redford
показати весь коментар07.07.2021 23:23
+5 Mike Hrabovsky
показати весь коментар07.07.2021 23:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно не пели 😀😀😀
https://twitter.com/tiamat007 Летов Егор @tiamat007
https://twitter.com/tiamat007 https://twitter.com/tiamat007
" В Авдіївці сонце сідало "
Не треба романтизувати те *****!
Он это знает. И такие заявления у них вызывают просто усмешку.
Как вы собственно и поняли, сами маленькие зеленые по сути, тоже разновидность таких же самых роботов. Просто технологии они используют другие.