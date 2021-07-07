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Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті"

Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна

Режисер і голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі заявив, що президент Росії Володимир Путін - "гангстер".

Про це він сказав на пресконференції в день відкриття фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Цим світом правлять гангстери - Агент Оранж (Дональд Трамп - ред.), Хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонаро - ред.) і Путін", - заявив Лі.

За його словами, у цих політиків "немає ні моралі, ні совісті".

"Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. У них немає ні моралі, ні совісті. І ми повинні виступити проти таких гангстерів", - сказав режисер.

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Автор: 

кінофестиваль (106) путін володимир (23873) Трамп Дональд (5806)


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+6
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" В Авдіївці сонце сідало "

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 6298 Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 7523
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07.07.2021 23:17
+6
Наркотики сделали из Ли полного идиота . Трамп уже полгода как не президент , а назвать путина гангстером это комплимент для мокшанского царька . Этим миром , мистер Ли , правит финансово-олигархическая мафия . Ее можно назвать бандой глобалистов для которых цель превратить весь мир в подобие советского союза , общество без границ , национальных культур , традиций и религии . И такие идиоты как ты , Ли , исполняют роль шутов скрывая истинное лицо глобалистской мафии .
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07.07.2021 23:23
+5
Спайк Лі голова канаького фестивалю?!?! Спайк Лі-дурнуватий расист-соціаліст! Світ зовсім звихнувся!!! Спайк Лі!!!)))) ха-ха-ха!!!! Що такого він зняв?!
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07.07.2021 23:13
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Так це ж комплімент.
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07.07.2021 23:09 Відповісти
Шуганая тля, а не гангстер
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07.07.2021 23:09 Відповісти
А песенку разрешил спеть -« хутин ****»?
Давно не пели 😀😀😀
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07.07.2021 23:11 Відповісти
Спайк Лі голова канаького фестивалю?!?! Спайк Лі-дурнуватий расист-соціаліст! Світ зовсім звихнувся!!! Спайк Лі!!!)))) ха-ха-ха!!!! Що такого він зняв?!
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07.07.2021 23:13 Відповісти
https://twitter.com/tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 Летов Егор @tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 https://twitter.com/tiamat007



" В Авдіївці сонце сідало "

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 6298 Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 7523
показати весь коментар
07.07.2021 23:17 Відповісти
Неужели наши уже на»Оське»катаются?!Ай-да молодцы!!!
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07.07.2021 23:31 Відповісти
Ну нарешті тверезі, розумні думки !
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07.07.2021 23:22 Відповісти
Наркотики сделали из Ли полного идиота . Трамп уже полгода как не президент , а назвать путина гангстером это комплимент для мокшанского царька . Этим миром , мистер Ли , правит финансово-олигархическая мафия . Ее можно назвать бандой глобалистов для которых цель превратить весь мир в подобие советского союза , общество без границ , национальных культур , традиций и религии . И такие идиоты как ты , Ли , исполняют роль шутов скрывая истинное лицо глобалистской мафии .
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07.07.2021 23:23 Відповісти
Воронежу приготовиться. Тем временем письков уже начал расчёсывать свои усы...
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07.07.2021 23:33 Відповісти
Путинизм--красно-коричневый вирусняк!
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07.07.2021 23:36 Відповісти
Ну какой же он ГАНСТЕР, ***** оно обыкновенное, самое, что ни есть....
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07.07.2021 23:36 Відповісти
Странное это Спайк Ли. ***** для него - гангстер без морали и совести. ОК, вполне согласен. Но как для того же Спайка хезбалла с хамасом, *****вские отсосники, - "борцуны за справедливость"? Думаю, шутку про трусы и крестик Спайк не поймет....
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07.07.2021 23:49 Відповісти
Ганстер то ще комплімент, ні - вони гопота і шакали, але Спайку Лі за таке висловлювання респект
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07.07.2021 23:50 Відповісти
Есть порядочные и непродажные деятели кинобизнеса!
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08.07.2021 00:00 Відповісти
"По его словам, у этих политиков "нет ни морали, ни совести" - Это так и есть, а не "по его словам"!
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08.07.2021 01:03 Відповісти
Та який він в хія ґанґстер?
Не треба романтизувати те *****!
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08.07.2021 01:40 Відповісти
а що "оранжевий агент" все ще президент? Щось цей спайс лі відстав від життя
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08.07.2021 04:57 Відповісти
Хих у маленьких зеленых нет морали. И разумеется не совести. Это искуственные понятия выдуманные людьми. Т.е. нами, которые по своей сути ...являются самоуправляемыми биологическими роботами.
Он это знает. И такие заявления у них вызывают просто усмешку.
Как вы собственно и поняли, сами маленькие зеленые по сути, тоже разновидность таких же самых роботов. Просто технологии они используют другие.
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08.07.2021 06:12 Відповісти
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті" - Цензор.НЕТ 2726
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08.07.2021 10:26 Відповісти
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті" - Цензор.НЕТ 6349
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08.07.2021 10:41 Відповісти
 
 