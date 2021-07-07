Продовження арешту журналісту Єсипенку - серйозна судова помилка, окупанти мають його негайно звільнити, - посольство США в Україні
У посольстві Сполучених Штатів Америки (США) засудили рішення про продовження в окупованому Криму терміну арешту журналісту видання "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.
"Вчорашнє рішення про продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесене на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка", - заявили в диппредставництві.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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