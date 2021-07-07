УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11651 відвідувач онлайн
Новини
3 264 13

Штам коронавірусу "дельта" став домінуючим на території США і Німеччини

Штам коронавірусу

"Дельта" штам COVID-19 став домінуючим на території Сполучених Штатів Америки та Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до доповіді Інституту вірусології імені Роберта Коха, починаючи з кінця червня, частка поширення "Дельти" на території Німеччини становить 59%. Зокрема, новий штам витіснив свого попередника - "Альфу", який був поширений у Європі на початку поточного року. Наразі лише третина усіх зареєстрованих випадків належить альфа-варіанту.

Тим часом згідно з публікацією Центра з контролю й профілактики захворювань (CDC), "Дельта", який наразі поширений, як мінімум в 104 країнах, також став домінуючим й на території США. Сьогодні частка поширення штаму становить 51,7%.

Нещодавно представники охорони здоров’я США попереджали про стрімке поширення "Дельта" штаму, оскільки його поширеність заражень подвоюється кожні два тижні.

Читайте також: Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ

Автор: 

Німеччина (7381) США (23043) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Ну если вам было облом перекрыть границы и устроить карантин заезжим из Рашки и Индии то ловите новую епидемию, на которую потратите сотни миллиардов долларов
показати весь коментар
07.07.2021 23:39
+4
Ждем с нетерпением "гамму" . Как же они осточертели со своим вирусом .
показати весь коментар
08.07.2021 00:01
+3
Все данные говорят о том, что у украинцев появился коллективный иммунитет к ковиду - большинство из них за полтора года переболели и приобрели антитела. Помогло и то что не размазали эпидемию вакцинацией и слишком строгим ношением масок. Победили коронавирус "шведской" тактикой. (с)
показати весь коментар
08.07.2021 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну если вам было облом перекрыть границы и устроить карантин заезжим из Рашки и Индии то ловите новую епидемию, на которую потратите сотни миллиардов долларов
показати весь коментар
07.07.2021 23:39 Відповісти
Пусть им займётся антимонопольный комитет.
показати весь коментар
07.07.2021 23:41 Відповісти
No one gives a flying f*ck except some California crazies.
показати весь коментар
07.07.2021 23:42 Відповісти
Ждем с нетерпением "гамму" . Как же они осточертели со своим вирусом .
показати весь коментар
08.07.2021 00:01 Відповісти
Кто осточертел? Вирусы?
показати весь коментар
08.07.2021 09:33 Відповісти
хм.. а тим часом, Україна купить криголам для антарктичних експедицій. Кабмін вже виділив кошти !!!
показати весь коментар
08.07.2021 00:12 Відповісти
В принципе ледокол нужен - тупорылых дебилов из власти к пингвинам в антарктиду вывозить.
показати весь коментар
08.07.2021 07:53 Відповісти
Все данные говорят о том, что у украинцев появился коллективный иммунитет к ковиду - большинство из них за полтора года переболели и приобрели антитела. Помогло и то что не размазали эпидемию вакцинацией и слишком строгим ношением масок. Победили коронавирус "шведской" тактикой. (с)
показати весь коментар
08.07.2021 00:37 Відповісти
А шведы в это время вовсю вакцинируются... 31% шведов получили две дозы, а как минмиум одну дозу - 52%
показати весь коментар
08.07.2021 07:50 Відповісти
Ещё не вечер. Ждем штамма дельта. Посмотрим.
показати весь коментар
08.07.2021 09:41 Відповісти
После британского, бразильского и индийского вариантов возникает вариант Лямбда. Эта мутация вируса, обнаруженная в Перу в декабре 2020 года, присутствует в 32 странах, в том числе в Великобритании, что вызывает беспокойство. (с)
показати весь коментар
08.07.2021 13:09 Відповісти
Германия и США.
Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
08.07.2021 00:38 Відповісти
Тем не менее в США и Германии спад заболеваемости и смертей от ковида. Зато там вакцинировано хотя бы по одному разу более 50%.
показати весь коментар
08.07.2021 09:39 Відповісти
 
 