Штам коронавірусу "дельта" став домінуючим на території США і Німеччини
"Дельта" штам COVID-19 став домінуючим на території Сполучених Штатів Америки та Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідно до доповіді Інституту вірусології імені Роберта Коха, починаючи з кінця червня, частка поширення "Дельти" на території Німеччини становить 59%. Зокрема, новий штам витіснив свого попередника - "Альфу", який був поширений у Європі на початку поточного року. Наразі лише третина усіх зареєстрованих випадків належить альфа-варіанту.
Тим часом згідно з публікацією Центра з контролю й профілактики захворювань (CDC), "Дельта", який наразі поширений, як мінімум в 104 країнах, також став домінуючим й на території США. Сьогодні частка поширення штаму становить 51,7%.
Нещодавно представники охорони здоров’я США попереджали про стрімке поширення "Дельта" штаму, оскільки його поширеність заражень подвоюється кожні два тижні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Совпадение? Не думаю.