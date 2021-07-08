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Новини Коронавірус і карантин
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У перехворілих на COVID-19 тривалий час може бути прискорене серцебиття, - дослідження

У перехворілих на COVID-19 тривалий час може бути прискорене серцебиття, - дослідження

Після одужання від коронавірусу у людей протягом тижнів і місяців може бути прискорений пульс, порушення сну і знижена фізична активність.

Про це свідчить спільне дослідження університетів Каліфорнії і Мічигану (США) на основі даних, зібраних за допомогою фітнес-браслетів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Вчені почали збирати дані з браслетів після сплеску захворюваності в 2020 році, допустивши, що пристрої можуть показати тривалі наслідки хвороби, так як постійно збирають показники здоров'я власників.

Дослідження тривало з березня 2020 року по січень 2021-го, в ньому взяли участь 37 тисяч осіб.

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Учасники завантажили дослідницьку програму MyDataHelps і погодилися надавати дані зі своїх Fitbit, Apple Watch чи іншого аналогічного пристрою. Вони також використовували застосунок для повідомлення про симптоми захворювання і результати будь-яких тестів на COVID-19. Для порівняння вчені також досліджували дані людей, які хворіли іншими респіраторними захворюваннями і отримали негативний тест на коронавірус.

"Частота серцевих скорочень у стані спокою в людей, які перенесли коронавірус, була набагато більшою порівняно з іншими вірусними інфекціями", - сказала Дженніфер Радін, епідеміологиня, яка очолює дослідження.

Крім того, вчені виявили зміни в динаміці сну, а також, що приблизно через дев'ять днів після того, як учасники з COVID-19 вперше почали повідомляти про симптоми, частота серцебиття у них впала. Після цього падіння, яке не спостерігалося у хворих на інші захворювання, частота серцевих скорочень знову зросла і залишалася підвищеною протягом місяця. У середньому знадобилося 79 днів, щоб частота серцевих скорочень у стані спокою нормалізувалася, порівняно з лише чотирма днями для тих, хто переніс звичайні респіраторні хвороби. Також було потрібно багато часу для нормалізації сну і повернення звичної фізичної активності.

"Багато людей, які підхоплюють коронавірус, у результаті отримують вегетативну дисфункцію і своєрідне запалення, яке триває, і це може негативно вплинути на здатність їхнього організму регулювати пульс", - пояснила доктор Радін.

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Також у приблизно 14% хворих на COVID-19 частота серцевих скорочень не нормалізувалася в середньому понад 133 днів. Ці учасники значно частіше повідомляли, що в них був кашель, задишка і болі в тілі під час гострої фази хвороби.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
у военкора и пропагандонки ЛДНР Кати Катиной (Раша Тудей) инсульт!..
вся та ложь, которую она семь лет изрыгала в ТВ, вернулась к ней в виде инсульта!..
кстати, она 1984 года вырождения.. это что б вы понимали!!!
У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование - Цензор.НЕТ 774
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08.07.2021 01:11
+6
А дослідження щодо інших хвороб чи взагалі в інших сферах діяльності / в інших наукових дисциплінах ще ведуться ?
Чи все зупинилося у 2020 і вивчають лише ковід, бо більше нічого не існує ?
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08.07.2021 02:15
+5
ага.. антисепаратист!.. жутко не люблю русскамирцев, донбасян и лугандонцев!.. и ещо ненавижу московитов!..
так что ты хотел сказать за социопатов?!
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08.07.2021 01:20
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у военкора и пропагандонки ЛДНР Кати Катиной (Раша Тудей) инсульт!..
вся та ложь, которую она семь лет изрыгала в ТВ, вернулась к ней в виде инсульта!..
кстати, она 1984 года вырождения.. это что б вы понимали!!!
У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование - Цензор.НЕТ 774
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08.07.2021 01:11 Відповісти
Социопат?
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08.07.2021 01:16 Відповісти
ага.. антисепаратист!.. жутко не люблю русскамирцев, донбасян и лугандонцев!.. и ещо ненавижу московитов!..
так что ты хотел сказать за социопатов?!
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08.07.2021 01:20 Відповісти
Уже ничего.
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08.07.2021 01:21 Відповісти
сам то как?!.. оружие держишь в сейфе или под кроватью?!
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08.07.2021 01:23 Відповісти
За чем мне оружие?
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08.07.2021 01:25 Відповісти
разве ты не хочешь застрелиться?!
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08.07.2021 01:26 Відповісти
нет, не хочу. Но это ждет каждого социопата.
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08.07.2021 01:30 Відповісти
Инсульт и у тридцатилетних бывает.
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08.07.2021 01:36 Відповісти
После гриппа тоже так бывает.... Укрепляйте иммунитет.
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08.07.2021 01:15 Відповісти
Значит я болею ковидом с 5 лет. Что дальше делать и как жить?
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08.07.2021 01:19 Відповісти
А дослідження щодо інших хвороб чи взагалі в інших сферах діяльності / в інших наукових дисциплінах ще ведуться ?
Чи все зупинилося у 2020 і вивчають лише ковід, бо більше нічого не існує ?
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08.07.2021 02:15 Відповісти
Я в октябре болел. До сих пор повышено давление, бывает тахикардия, нарушение сна. До этого был здоров как бык
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08.07.2021 02:41 Відповісти
Я в ноябре болел, никаких тахикардий и повышений давления у себя и близких не замечал после полного выздоровления, оно недели три длилось. Похоже у вас последствия сильного стресса. Вспомним, что было осенью - панические настроения, массовый хронический стресс, страх смерти так актуализировался у миллионов людей, что не удивительно что у мы имеем психосоматические последствия, по сути для многих людей это пресловутый ПТСР
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08.07.2021 09:10 Відповісти
Да, в интернете легко опровергать результаты исследований с участием 37 тыс. человек. Написал "а у меня этого нет" и все.
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08.07.2021 12:27 Відповісти
Абсолютно с вами согласен, поэтому когда "пересраные" жалуются, что у них оддышка по полгода или они третьий раз подряд болеют Ковид я отвечаю в их стиле.
В данном исследовании заметьте не идет речь - это последствия паники, психологическое тяжелейшее расстройство по типу ПТСР или все таки именно короновирус вызвыает стойкую тахикардию. Если таки вирус, то почему? А годится ли для таких сереьзных исследований данные непонятных браслетов от компаний, который обогатились на Ковиде - вопрос риторический, понятно, что это не реальное исследования а сбор непроверненных данных.
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08.07.2021 14:52 Відповісти
Когда человек болеет гриппом или ковидом (или только что выздоровел) у него сильно повышается уровень антител. Если в это время дать приличную физ нагрузку, то антитела будут атаковать тот орган, который немного поврежден в рез. тренировки (сухожилия, скелетные мышцы или сердечную мышцу). И как результат - реватизм, миокардит, перикардит, аритмии, тахикардии и тп. При прививках антител несколько меньше, но при сильных нагрузках, и там можно миокардит схватить (поэтому такое у молодых мужчин чаще встречается). Вы ж не думаете, что молодые мужчины - самые большие паникеры? Это не похоже на правду. А забить на болезнь или прививку и на след. день пойти в качалку - это весьма похоже на правду.
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08.07.2021 15:11 Відповісти
Спасибо, не думал в этом аспекте. Похоже на правду действительно ( про качалку)
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08.07.2021 15:18 Відповісти
Есть книга Дембо А.Г. "Заболевания и повреждения при занятиях спортом". Там описан случай (пишу по памяти, читал в конце 80-х, могу в деталях ошибиться) с молодым боксером, вроде 22-летним. Он через 2 недели после гриппа начал тренировки, хотя врач на 3 месяца запретил. В итоге - аритмия, потом он год не тренировался, но ритм так и не восстановлся, пожизненная дисквалификация.
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08.07.2021 15:24 Відповісти
Тут есть еще один момент. Повышенная нагрузка для тренированного спортсмена и для "сердечника" - весьма разные вещи. Спортсмен на 10й этаж забежит и пульс не сильно изменится, а у "сердечника" уже на 2-3-м этаже сердце чечетку отбивать будет. Вот тут антитела и среагируют.
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08.07.2021 15:39 Відповісти
Пить меньше надо, тогда может и не быть. Информация от коронобесов для перепуганых идиотов.
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08.07.2021 06:01 Відповісти
Точняк
А ещё они больше всего любят слово "может"
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08.07.2021 07:45 Відповісти
"...учащенный пульс, нарушение сна и сниженная физическая активность."

і так до зникнення ознак життя
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08.07.2021 12:42 Відповісти
"Відкриття" прямо на рівні Нобелівської премії. Цікаво, скільки грошей викинули на це "дослідження". Загальновідомо, що після пневмонії відновлення триває дуже довго.
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08.07.2021 20:41 Відповісти
 
 