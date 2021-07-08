У перехворілих на COVID-19 тривалий час може бути прискорене серцебиття, - дослідження

Після одужання від коронавірусу у людей протягом тижнів і місяців може бути прискорений пульс, порушення сну і знижена фізична активність.

Про це свідчить спільне дослідження університетів Каліфорнії і Мічигану (США) на основі даних, зібраних за допомогою фітнес-браслетів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Вчені почали збирати дані з браслетів після сплеску захворюваності в 2020 році, допустивши, що пристрої можуть показати тривалі наслідки хвороби, так як постійно збирають показники здоров'я власників.

Дослідження тривало з березня 2020 року по січень 2021-го, в ньому взяли участь 37 тисяч осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "дельта" став домінуючим на території США і Німеччини

Учасники завантажили дослідницьку програму MyDataHelps і погодилися надавати дані зі своїх Fitbit, Apple Watch чи іншого аналогічного пристрою. Вони також використовували застосунок для повідомлення про симптоми захворювання і результати будь-яких тестів на COVID-19. Для порівняння вчені також досліджували дані людей, які хворіли іншими респіраторними захворюваннями і отримали негативний тест на коронавірус.

"Частота серцевих скорочень у стані спокою в людей, які перенесли коронавірус, була набагато більшою порівняно з іншими вірусними інфекціями", - сказала Дженніфер Радін, епідеміологиня, яка очолює дослідження.

Крім того, вчені виявили зміни в динаміці сну, а також, що приблизно через дев'ять днів після того, як учасники з COVID-19 вперше почали повідомляти про симптоми, частота серцебиття у них впала. Після цього падіння, яке не спостерігалося у хворих на інші захворювання, частота серцевих скорочень знову зросла і залишалася підвищеною протягом місяця. У середньому знадобилося 79 днів, щоб частота серцевих скорочень у стані спокою нормалізувалася, порівняно з лише чотирма днями для тих, хто переніс звичайні респіраторні хвороби. Також було потрібно багато часу для нормалізації сну і повернення звичної фізичної активності.

"Багато людей, які підхоплюють коронавірус, у результаті отримують вегетативну дисфункцію і своєрідне запалення, яке триває, і це може негативно вплинути на здатність їхнього організму регулювати пульс", - пояснила доктор Радін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ

Також у приблизно 14% хворих на COVID-19 частота серцевих скорочень не нормалізувалася в середньому понад 133 днів. Ці учасники значно частіше повідомляли, що в них був кашель, задишка і болі в тілі під час гострої фази хвороби.