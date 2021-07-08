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Низка підприємств у Дніпрі незаконно поставляли товари військового призначення в РФ, - прокуратура

Низка підприємств у Дніпрі незаконно поставляли товари військового призначення в РФ, - прокуратура

Правоохоронці викрили в Дніпрі групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Управлінням Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), викрито групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задіяні у схемі підприємства у Дніпрі "вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і торгували з країною-агресором в обхід чинного законодавства".

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"За попередніми даними організатором такої діяльності є підприємство – виробник запасних частин для комплектування транспортних засобів. Останнє, достовірно знаючи, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю, у відповідній експортній документації цього факту не відобразило.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено понад 1000 одиниць готової продукції, що має ознаки належності до товарів військового призначення; виробниче обладнання, документацію щодо експорту за кордон, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

Автор: 

боєприпаси (2280) Дніпро (3282) прокуратура (3685) росія (65360) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+6
Не кизди-це вигадали римляни
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08.07.2021 01:49
+6
Если в нашей стране закон не может наказать коллаборантов, то хоть дайте личные данные предателей обществу, народ найдёт способ "отблагодарить" этих торгашей
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08.07.2021 02:33
+5
Возникновение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 крылатого выражения связано с именем римского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD Веспасиана (I век), который ввёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B налог на общественные уборные , получающие доход от продажи мочи (идущей на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 дубление кожи, стирку и отбеливание одежды)

(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!
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08.07.2021 05:53
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Ось це дiло.
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08.07.2021 01:34 Відповісти
Та прям ЯО поставляли Зато 5-10 бездельников теперь наверняка генеральские погоны "обмоют". Рашка наши танки восемь лет войны заправляет и ничего...все в шоколаде с обеих сторон
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08.07.2021 01:39 Відповісти
Так це ж добре.
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08.07.2021 05:50 Відповісти
Каждый крутися как может. Нет заказа от Зе, так будет от кого нить другого. Деньги не пахнут...американцы придумали сей лозунг.
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08.07.2021 01:41 Відповісти
Не кизди-це вигадали римляни
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08.07.2021 01:49 Відповісти
Возникновение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 крылатого выражения связано с именем римского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD Веспасиана (I век), который ввёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B налог на общественные уборные , получающие доход от продажи мочи (идущей на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 дубление кожи, стирку и отбеливание одежды)

(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!
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08.07.2021 05:53 Відповісти
Одно дело - деньги не пахнут и совсем другое - деньгами не пахнет!
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08.07.2021 02:12 Відповісти
Если в нашей стране закон не может наказать коллаборантов, то хоть дайте личные данные предателей обществу, народ найдёт способ "отблагодарить" этих торгашей
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08.07.2021 02:33 Відповісти
В Украине закон и власть сами являются колаборантами,как будут сами себя наказывать.
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08.07.2021 05:29 Відповісти
А супурмаркети електроніки , завалені кацапським лайном найвідоміших світових брендів ? Тут вже не тільки політика - там майже стовідсотковий брак .
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08.07.2021 06:18 Відповісти
Проблема что Раша это рынки,после утраты рынков СНГ Украина до сих пор ( ибо послы и посольства просто носят рашинские майки с пу,какое продвижение интересов?)НЕ занимается "освоением" Африки,Азии,Латинской Америки,особо Африки. Там громадные ресурсы,дурные деньги и возможность"порешать" с "элитами"( такими же для африканцев как "наши" для украинцев. Африка громадный рынок. Но в управлении идиоты уже тридцать лет,поэтому все хиреет,а предприятия вынуждены выживать,нарушая закон. Да и если разобраться,скорее всего там ничего нет,просто "крыша"( сб у) недополучила. Там же 60тыс."экономистов" и 5 сотен тех кто занимается безопасностью страны.
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08.07.2021 07:31 Відповісти
а то что МО рахи ездит на нащих акках - это как бы нормас?)
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09.07.2021 15:57 Відповісти
 
 