Низка підприємств у Дніпрі незаконно поставляли товари військового призначення в РФ, - прокуратура

Правоохоронці викрили в Дніпрі групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Управлінням Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), викрито групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задіяні у схемі підприємства у Дніпрі "вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і торгували з країною-агресором в обхід чинного законодавства".

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"За попередніми даними організатором такої діяльності є підприємство – виробник запасних частин для комплектування транспортних засобів. Останнє, достовірно знаючи, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю, у відповідній експортній документації цього факту не відобразило.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено понад 1000 одиниць готової продукції, що має ознаки належності до товарів військового призначення; виробниче обладнання, документацію щодо експорту за кордон, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.