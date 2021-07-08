Низка підприємств у Дніпрі незаконно поставляли товари військового призначення в РФ, - прокуратура
Правоохоронці викрили в Дніпрі групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Управлінням Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), викрито групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що задіяні у схемі підприємства у Дніпрі "вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і торгували з країною-агресором в обхід чинного законодавства".
"За попередніми даними організатором такої діяльності є підприємство – виробник запасних частин для комплектування транспортних засобів. Останнє, достовірно знаючи, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю, у відповідній експортній документації цього факту не відобразило.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено понад 1000 одиниць готової продукції, що має ознаки належності до товарів військового призначення; виробниче обладнання, документацію щодо експорту за кордон, комп’ютерну техніку тощо.
Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.
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(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!