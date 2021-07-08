Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 464 порушення "тиші", від початку перемир'я - понад 42 тис.

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 464 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 7 липня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 136 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 7 вибухів (1 розрив боєприпасу та 6 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталася на південний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) (див. нижче), а також у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 114 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 328 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 161 вибух (1 розрив боєприпасу та 160 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталася на південь і північ від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), з яких декілька — біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період зафіксовано 220 порушень режиму припинення вогню, більшість яких сталася на південний захід від Попасної.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 42 072 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 791 вибух, 6556 невизначених боєприпасів у польоті, 238 спалахів дульного полум’я, 129 освітлювальних ракет, а також щонайменше 22 358 черг і пострілів).