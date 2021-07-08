В Одесі поліцейський зі спільниками вимагали гроші у чоловіків за нерозголошення відомостей про їхні сексуальні вподобання

П’ятеро членів організованої групи, до складу якої входив поліцейський, постануть перед судом за здирництво і позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, до складу якої входив поліцейський Полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області, за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 КК України).

"З’ясовано, що з січня цього року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалась на вимаганні коштів у чоловіків за нерозголошення відомостей стосовно їхніх сексуальних вподобань.

Схема злочинної діяльності полягала у тому, що співучасники, під приводом сумісного проведення дозвілля, заманювали потерпілих до заздалегідь орендованих приміщень, де у подальшому, представляючись працівниками поліції, разом з чинним поліцейським, звинувачували потерпілих у розбещенні неповнолітніх, повідомляли про начебто затримання за підозрою у вчиненні злочину та вимагали від них за "вирішення питання" непритягнення до кримінальної відповідальності від 2 до 4 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Водночас для створення у потерпілих впевненості у реальності того, що відбувається, співучасники використовували символіку Національної поліції, а також реальні посвідчення та жетон поліцейського.

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Також у ході обшуків у співучасників виявлено та вилучено наркотичні засоби та вибухову речовину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.