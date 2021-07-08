УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини
7 914 13

В Одесі поліцейський зі спільниками вимагали гроші у чоловіків за нерозголошення відомостей про їхні сексуальні вподобання

В Одесі поліцейський зі спільниками вимагали гроші у чоловіків за нерозголошення відомостей про їхні сексуальні вподобання

П’ятеро членів організованої групи, до складу якої входив поліцейський, постануть перед судом за здирництво і позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, до складу якої входив поліцейський Полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області, за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 КК України).

"З’ясовано, що з січня цього року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалась на вимаганні коштів у чоловіків за нерозголошення відомостей стосовно їхніх сексуальних вподобань.

Схема злочинної діяльності полягала у тому, що співучасники, під приводом сумісного проведення дозвілля, заманювали потерпілих до заздалегідь орендованих приміщень, де у подальшому, представляючись працівниками поліції, разом з чинним поліцейським, звинувачували потерпілих у розбещенні неповнолітніх, повідомляли про начебто затримання за підозрою у вчиненні злочину та вимагали від них за "вирішення питання" непритягнення до кримінальної відповідальності від 2 до 4 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Водночас для створення у потерпілих впевненості у реальності того, що відбувається, співучасники використовували символіку Національної поліції, а також реальні посвідчення та жетон поліцейського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Також у ході обшуків у співучасників виявлено та вилучено наркотичні засоби та вибухову речовину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Автор: 

здирство (284) Одеса (5473) Нацполіція (15202) прокуратура (3685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
ну как говорил геращенко - зп у них маленькая... от бедолашные и халтурят... то наркотой, то вымогательством... а вечерами грустные и-за маленькой зп напиваются и на своих крузаках сбивают насмерть людей
показати весь коментар
08.07.2021 07:39
+2
Когда-то смотрел фильм, парень выслеживал голубков и потом шантажируя получал деньги. Девочки обиделись, выследили его и трахнули. Ему понравилось.
показати весь коментар
08.07.2021 07:44
+2
Мне кажется, ті свою автобиографию рассказал
показати весь коментар
08.07.2021 07:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мочи петухов.
показати весь коментар
08.07.2021 07:35 Відповісти
лучше мусаров, от петухов столько проблем и беззакония нет
показати весь коментар
08.07.2021 08:20 Відповісти
1"підсовували" малолітню шалаву, 2 робили "маски шоу", 3 "рубали капусту".
показати весь коментар
08.07.2021 09:55 Відповісти
Немного вымогали, в Украине как я убедился лучше дать взятку т.к. в основном полиция крышует выродков преступников, а то что показухой занимаются - понятно, Сталин в этом и Гитлер были лучш подицейских
показати весь коментар
08.07.2021 07:36 Відповісти
Подицейских или педицейских?
показати весь коментар
08.07.2021 11:28 Відповісти
ну как говорил геращенко - зп у них маленькая... от бедолашные и халтурят... то наркотой, то вымогательством... а вечерами грустные и-за маленькой зп напиваются и на своих крузаках сбивают насмерть людей
показати весь коментар
08.07.2021 07:39 Відповісти
Мне раньше говорили "нам подняли за поэтому мы теперь фигнёй не занимаемся"
показати весь коментар
08.07.2021 07:43 Відповісти
Когда-то смотрел фильм, парень выслеживал голубков и потом шантажируя получал деньги. Девочки обиделись, выследили его и трахнули. Ему понравилось.
показати весь коментар
08.07.2021 07:44 Відповісти
Мне кажется, ті свою автобиографию рассказал
показати весь коментар
08.07.2021 07:59 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
South Park (2009) 9 серию «Девки Баттерса»

Там как раз про таких полицейских.
показати весь коментар
08.07.2021 12:34 Відповісти
 
 