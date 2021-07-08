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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3

Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень

За минулу добу, 7 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-мм калібру.

Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 464 порушення "тиші", від початку перемир'я - понад 42 тис.

"У результаті обстрілів один військовий зазнав осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-мм калібру.

"За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: 

обстріл (28672) поранення (2806) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
............
Золоте-4 кожен день болюче нагадує нам про помилку голов-якби-командуючого - пафосним відведенням наших і ще про одну помилку його ж - повірив на слово вбивцям, очикуючи тишу, отримав і поранених і вбитих і обстріли кожен день і втрачену українську землю...
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08.07.2021 08:05
+7
Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3 - Цензор.НЕТ 8882
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08.07.2021 08:35
+5
Тішіна пострілює.
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08.07.2021 08:13
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
............
Золоте-4 кожен день болюче нагадує нам про помилку голов-якби-командуючого - пафосним відведенням наших і ще про одну помилку його ж - повірив на слово вбивцям, очикуючи тишу, отримав і поранених і вбитих і обстріли кожен день і втрачену українську землю...
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08.07.2021 08:05 Відповісти
Пачиму мы ни в НАТО?
Патамушта Бедосик вайну закончил
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08.07.2021 08:08 Відповісти
Та сторона про це не знає.
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08.07.2021 08:15 Відповісти
А видосики от бедосика?
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08.07.2021 08:46 Відповісти
Тішіна пострілює.
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08.07.2021 08:13 Відповісти
Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3 - Цензор.НЕТ 8882
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08.07.2021 08:35 Відповісти
https://www.facebook.com/yury.moskalenko?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Yuriy V. Moskalenko разом з https://www.facebook.com/alla.megel.3?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Alla Megel та
ще 47
.
https://www.facebook.com/# 19 год ·

Буду відвертим...

Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...

В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...

І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...

Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...

Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...

Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...

Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...

Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:

- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;

- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.

Наразі, напрошуються невтішні висновки…

Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...

Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!

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08.07.2021 08:53 Відповісти
Отак от взяли командири і припинили воювати.
Хто в це повірить ?
На все воля головнокомандуючого. Який не ставить задач перед військом. Перед країною. ВІйна давно скінчилась.
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08.07.2021 08:57 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
Всім воздасться по заслугам. І тому зеленому болоту, яке нищить нашу армію.
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08.07.2021 09:49 Відповісти
Пораненому Захиснику одужання!
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08.07.2021 12:44 Відповісти
раніше війна була головна проблема! слідкували кожен день! лаяли Порошенко постійно! А зараз зеля стільки проблем кожного дня навалює, що всім вже і не до війни(
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08.07.2021 12:46 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3 - Цензор.НЕТ 7766
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08.07.2021 18:27 Відповісти
 
 