Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3
За минулу добу, 7 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-мм калібру.
Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.
"У результаті обстрілів один військовий зазнав осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-мм калібру.
"За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.
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Золоте-4 кожен день болюче нагадує нам про помилку голов-якби-командуючого - пафосним відведенням наших і ще про одну помилку його ж - повірив на слово вбивцям, очикуючи тишу, отримав і поранених і вбитих і обстріли кожен день і втрачену українську землю...
Патамушта Бедосик вайну закончил
ще 47
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Буду відвертим...
Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...
В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...
І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...
Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...
Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...
Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...
Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...
Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:
- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;
- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.
Наразі, напрошуються невтішні висновки…
Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...
Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!
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Хто в це повірить ?
На все воля головнокомандуючого. Який не ставить задач перед військом. Перед країною. ВІйна давно скінчилась.
Всім воздасться по заслугам. І тому зеленому болоту, яке нищить нашу армію.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.