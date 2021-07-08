Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - вже 3

За минулу добу, 7 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-мм калібру.

Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.

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"У результаті обстрілів один військовий зазнав осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-мм калібру.

"За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.