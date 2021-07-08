Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 липня у світі зареєстрували 456 830 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8424 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 185 853 841 випадок інфікування, з них 456 830 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 017 816 осіб, з них 8424 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 170 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 69-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 29-ту і 4-ту позицію відповідно.