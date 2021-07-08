УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4743 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 918 6

Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 липня у світі зареєстрували 456 830 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8424 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 185 853 841 випадок інфікування, з них 456 830 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 017 816 осіб, з них 8424 за минулу добу.

Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 170 млн осіб.

Читайте також: Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 69-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 29-ту і 4-ту позицію відповідно.

Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це перемога?
показати весь коментар
08.07.2021 08:12 Відповісти
Ні, потрібно бути на першому місці, зараз там рашка
показати весь коментар
08.07.2021 08:42 Відповісти
Уж дельта близка...
показати весь коментар
08.07.2021 09:18 Відповісти
А по суточной смертности от всех причин Украина на каком месте?
показати весь коментар
08.07.2021 09:36 Відповісти
Только сейчас обратил внимание, что в британии 32 тыс случаев в сутки с 33 трупами. Для сравнения в парашии 23тыс и 725 - трупов. Просто окуеть какая огромная пропасть между британской и кацапской медициной!
показати весь коментар
08.07.2021 10:50 Відповісти
пропасть между британской и кацапской медициной вакциной
показати весь коментар
08.07.2021 15:31 Відповісти
 
 