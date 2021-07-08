В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали
В Україні зафіксовано 617 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 7 липня 2021 року в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 404 особи;
летальних випадків – 23;
одужало – 872 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 17 945 осіб,
методом ІФА – 9129 осіб,
експрес-тестами – 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 239 591 особа;
одужало – 2 175 225 осіб;
летальних випадків – 52 560;
проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях", - розповіли в МОЗ.
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