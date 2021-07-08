УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4743 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 004 4

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали

В Україні зафіксовано 617 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 липня 2021 року в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 госпіталізовано – 404 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 летальних випадків – 23;

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 одужало – 872 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посідає 29-те місце у світі і четверте в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 методом ПЛР – 17 945 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 методом ІФА – 9129 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 експрес-тестами – 13 819 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 захворіло – 2 239 591 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 одужало – 2 175 225 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 летальних випадків – 52 560;

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де статистика по інших хворобах?
показати весь коментар
08.07.2021 10:27 Відповісти
 
 