В Україні за добу від COVID-19 померли 23 людини, зафіксовано 617 нових випадків зараження, 872 особи одужали

В Україні зафіксовано 617 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 липня 2021 року в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 404 особи;

летальних випадків – 23;

одужало – 872 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 945 осіб,

методом ІФА – 9129 осіб,

експрес-тестами – 13 819 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 239 591 особа;

одужало – 2 175 225 осіб;

летальних випадків – 52 560;

проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях", - розповіли в МОЗ.











