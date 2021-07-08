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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 018 258 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина.

Протягом доби працювали: 682 мобільні бригади, 1462 пункти щеплення; 31 центр вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

Станом на 7 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Запитання знатокам. Коли повністю вакцинують більшість населення як обіцяв оманський брехун?
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08.07.2021 08:48
+1
Скоро будет осенне зимний период . Вероятность вспышки высока из-за плохой погоды
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
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08.07.2021 08:49
+1
На работе организовуете коллектив желающих, просите начальство обеспечить помещением на день вакцинации и подаете заявку на выезд мобильной бригады. (раньше надо было не менее 50 чел, причем врачам пофиг, работают там они или нет). Те обычно Пфайзер колят (по крайней мере в Киеве). Сейчас из таких заявок уже очередь образовалась.
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08.07.2021 14:04
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В Словакии 5 млн граждан - вакцинировали уже 2 млн
Плюс вакцинируют всех иностранцев , кто имеет право на проживание , не взирая на национальность
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08.07.2021 08:46 Відповісти
Скоро будет осенне зимний период . Вероятность вспышки высока из-за плохой погоды
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
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08.07.2021 08:49 Відповісти
Запитання знатокам. Коли повністю вакцинують більшість населення як обіцяв оманський брехун?
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08.07.2021 08:48 Відповісти
До следующих выборов надо успеть вакцинировать 73% + 1 человек.
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08.07.2021 09:09 Відповісти
То напевно Зеленський винен, що люди не йдуть вакцинуватись. Всі хто хотів давно вакцинувались. Коли я ходив в травні вакцинуватись, чомусь черг не було. Наоборот було дуже мало людей. Хоча держава зобовязана проводити пропаганду вакцинації для тупих і розказувати чому треба вакцинуватись, а у нас її немає взагалі. Хоч би пару квартир розіграли серед вакцинованих.
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08.07.2021 09:53 Відповісти
А хто винен що зелень постійно бреше і люди їй не вірять?
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08.07.2021 10:00 Відповісти
как-то не быстро...
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08.07.2021 08:48 Відповісти
Интересно, что больше всего вкололи за прошедшие сутки Пфайзера.
Где его взять ? У нас в больничке предлагают только Короновак.
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08.07.2021 10:51 Відповісти
можe ти рилом нe вийшов тобi i нe пропонують
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08.07.2021 13:39 Відповісти
На работе организовуете коллектив желающих, просите начальство обеспечить помещением на день вакцинации и подаете заявку на выезд мобильной бригады. (раньше надо было не менее 50 чел, причем врачам пофиг, работают там они или нет). Те обычно Пфайзер колят (по крайней мере в Киеве). Сейчас из таких заявок уже очередь образовалась.
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08.07.2021 14:04 Відповісти
 
 