За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 018 258 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина.

Протягом доби працювали: 682 мобільні бригади, 1462 пункти щеплення; 31 центр вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

Станом на 7 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", - розповіли в МОЗ.





