За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 104 680 осіб, загалом - 2 178 592, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 018 258 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина.
Протягом доби працювали: 682 мобільні бригади, 1462 пункти щеплення; 31 центр вакцинації.
Станом на 7 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
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+1 Sophia-Maria Duglass
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Плюс вакцинируют всех иностранцев , кто имеет право на проживание , не взирая на национальность
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
Где его взять ? У нас в больничке предлагают только Короновак.