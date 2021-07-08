УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4743 відвідувача онлайн
Новини
3 835 22

Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі"

Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результатів виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Лаврова, напередодні парламентських виборів у РФ нібито можливі спроби західних країн "розхитати ситуацію" і "спровокувати протестні виступи".

"Можна припустити, що напередодні виборів до Державної думи будуть нові спроби розхитати, дестабілізувати ситуацію, спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі, як Захід любить це робити. Напевно, потім буде розгорнуто кампанію щодо невизнання наших виборів - такі плани є, нам про них відомо", - сказав він.

Читайте також: Росіяни не відкриватимуть в ОРДЛО дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ, - ЗМІ

Автор: 

вибори (6697) Держдума (734) Лавров Сергій (1592) протест (2398) росія (65360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000082686465&__cft__[0]=AZXk6VbvI2Q0_8NOkAcsXvdqYlSUMLBGM6fd3SaXWmh6oAkqgaNxUb0kv-******************************************************-gfCV55t0ZN9WeKT0nNVE7OSLsHvm1G40OtND5dAOgeixQFWrPpBSthfIyFnfg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Винничук

https://www.facebook.com/# 13 год ·

Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
показати весь коментар
08.07.2021 08:51
+10
После демарша с шампанским есть вообще сомнения в адекватности руководства РФ
показати весь коментар
08.07.2021 09:00
+9
знает кляча, что сено ворованное?
показати весь коментар
08.07.2021 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000082686465&__cft__[0]=AZXk6VbvI2Q0_8NOkAcsXvdqYlSUMLBGM6fd3SaXWmh6oAkqgaNxUb0kv-******************************************************-gfCV55t0ZN9WeKT0nNVE7OSLsHvm1G40OtND5dAOgeixQFWrPpBSthfIyFnfg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Винничук

https://www.facebook.com/# 13 год ·

Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
показати весь коментар
08.07.2021 08:51 Відповісти
И кто же там будет протестовать - крепостные хремля ???? 😀😀😀

Насмешил с утра . Одни уже протестовали с цветочками .
показати весь коментар
08.07.2021 08:51 Відповісти
а белый дом горел
показати весь коментар
08.07.2021 10:01 Відповісти
Трохи підпалили, Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 6768 Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 3679Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 8643
показати весь коментар
08.07.2021 11:28 Відповісти
знает кляча, что сено ворованное?
показати весь коментар
08.07.2021 08:52 Відповісти
Очередной бред обкуренного ...или просто замануха......с такой крепкой вертикалью власти только если сразу на бесплатный труд эшелонами.
показати весь коментар
08.07.2021 09:00 Відповісти
После демарша с шампанским есть вообще сомнения в адекватности руководства РФ
показати весь коментар
08.07.2021 09:00 Відповісти
Я отето когда опечалюсь шо у нас президент дегенерат - то вспоминаю про лаптей, шо у них он кроме того шо дегенерат - ещё и поехавший дед с паранойей - и как-то легче на душе.
показати весь коментар
08.07.2021 09:52 Відповісти
То что честных выборов у вас небыдло никогда, это и так все знают, а вот что ваш планктон на протесты выйдет есть большое сомнение, это нужно пару голодоморов устроить, и водку запретить продавать.
показати весь коментар
08.07.2021 09:01 Відповісти
91-92 просто был реванш ГКЧП и они победили
показати весь коментар
08.07.2021 10:04 Відповісти
Ага. Хто всрався...
показати весь коментар
08.07.2021 09:02 Відповісти
Ані нІ вЄрят в нашу ложь!!! ЕтА жИ прАвАкацийа))))
показати весь коментар
08.07.2021 09:03 Відповісти
КЛОНЛавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные" - Цензор.НЕТ 857
показати весь коментар
08.07.2021 09:03 Відповісти
справжній де? на стрелку G ходить справжній . на зустріч з Байденом був справжній (на дєалізі справжній)
показати весь коментар
08.07.2021 10:08 Відповісти
А як признати вибори, де братимуть участь даунбаси з гандубасу?
показати весь коментар
08.07.2021 09:06 Відповісти
Та їм всерівно, визнають чи не визнають ті вибори, вони ж визнали верховенство свого права над міжнародним.
показати весь коментар
08.07.2021 09:35 Відповісти
Ясен пень не признают, потому что на срабссее не выборы, а назначения. И побольше избирательных участков на пеньках, хоть поржать можно будет.
показати весь коментар
08.07.2021 09:36 Відповісти
Як можна визнавати вибори, що проходять на окупованих територіях в умовах беззаконня і терору.
показати весь коментар
08.07.2021 09:52 Відповісти
Если участие в выборах примут 143% от 146-миллионной фауны паРаши то Запад будет вынужден признать выборы.
Правда там сейчас и 100 млн. не наберется.
показати весь коментар
08.07.2021 09:53 Відповісти
То, что прочно, расшатать невозможно
показати весь коментар
08.07.2021 09:57 Відповісти
Сива кляча вставляє ключеве слово "вибори".
Тоб-то те, що люди вийдуть протестувати через те, що немає виборів і вибору кляча вихолащує!!!!!!!
У цьому і є маніпуляція.
показати весь коментар
08.07.2021 10:32 Відповісти
Во всем виноват запад, да. В сортирах уличных вместо туалетов тоже.
показати весь коментар
08.07.2021 11:17 Відповісти
 
 