Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результатів виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За словами Лаврова, напередодні парламентських виборів у РФ нібито можливі спроби західних країн "розхитати ситуацію" і "спровокувати протестні виступи".
"Можна припустити, що напередодні виборів до Державної думи будуть нові спроби розхитати, дестабілізувати ситуацію, спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі, як Захід любить це робити. Напевно, потім буде розгорнуто кампанію щодо невизнання наших виборів - такі плани є, нам про них відомо", - сказав він.
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар08.07.2021 08:51
+10 Mikhaylo Ganzha
показати весь коментар08.07.2021 09:00
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.07.2021 08:52
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https://www.facebook.com/# 13 год ·
Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
Насмешил с утра . Одни уже протестовали с цветочками .
Правда там сейчас и 100 млн. не наберется.
Тоб-то те, що люди вийдуть протестувати через те, що немає виборів і вибору кляча вихолащує!!!!!!!
У цьому і є маніпуляція.