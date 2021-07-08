Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що напередодні виборів до Державної думи в країні можуть початися протести. Також він вважає, що західні країни можуть не визнати результатів виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Лаврова, напередодні парламентських виборів у РФ нібито можливі спроби західних країн "розхитати ситуацію" і "спровокувати протестні виступи".

"Можна припустити, що напередодні виборів до Державної думи будуть нові спроби розхитати, дестабілізувати ситуацію, спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі, як Захід любить це робити. Напевно, потім буде розгорнуто кампанію щодо невизнання наших виборів - такі плани є, нам про них відомо", - сказав він.

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