Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря

Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Шостий флот ВМС США в Твіттері.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у дописі.

Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.

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Як повідомлялося, американський ракетний есмінець USS Ross наприкінці червня прибув на причал 1-К контейнерного термінала одеського порту. Він бере участь в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.