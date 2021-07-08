Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря
Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Шостий флот ВМС США в Твіттері.
"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у дописі.
Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.
Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.
Як повідомлялося, американський ракетний есмінець USS Ross наприкінці червня прибув на причал 1-К контейнерного термінала одеського порту. Він бере участь в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.
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Буду відвертим...
Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...
В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...
І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...
Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...
Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...
Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...
Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...
Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:
- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;
- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.
Наразі, напрошуються невтішні висновки…
Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...
Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!
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Хіба не бачите, як влада переслідує бойових командирів ? За мовчазної згоди суспільства.
В нас ще не настільки зміцнілі принципи, щоб вистояти проти всіх. Пристосуванці, какая разніцо, вата... це більша складова суспільства. Решту затюкали, бо президент такий. Не Гетьман.
Та мені і так давно відомо з інших джерел.
Армія деградує.
Чи думаєте керування армією зеленським ніяк не відбивається на її ефективності та розвитку ?
Зв'яжіться особисто з волонтером і спитайте прізвища.
І взагалі. У нас війна з росією і невоююча армія.
Де тут здоровий глузд ????
На міжнародних морських навчаннях "Sea Breeze", які стартували в Чорному морі, помітили президента України Володимира Зеленського.
Однак на знімку не Зеленський, а матрос з італійського фрегата Virginio Fasan, який бере участь у військових навчаннях.. Варто зазначити, що італійський матрос дійсно має схожі з президентом України риси обличчя.
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Ivanna Klympush
@IKlympush
·https://twitter.com/IKlympush/status/1412863469599199236 10 год
Наші керманичі вимагають від НАТО переліку реформ для негайного вступу, з Німеччиною та США очікують змістовних розмов про безпеку і оборону, а одночасно хочуть вчитися в комуніст.партії Китаю управління економікою і побудові держави. І ні разу не біполярний розлад в очільників.
Хачу!.. Хачу!!...Дед, жениха хачу!!!.. Богатства хачу!!!
А крейскпская скорость ?
А надёжность ?
Она хоть раз пересекала океан ?
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1413017512913129475 6 ч Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) c грузом радарного и радиотехнического оборудования для американских станций слежения в Очакове (около 380 т) направился в Черное море. Группа внешнего мониторинга tZE informКроме того на борту находится л\с двух экспедиционных кибер-команд 915-о армейского батальона 780-й бригады военной разведки с дополнительными возможностями кибер- и радиоэлектронной борьбы платформы Multi-Function Electronic Warfare