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Новини
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Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря

Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря

Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Шостий флот ВМС США в Твіттері.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у дописі.

Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.

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Як повідомлялося, американський ракетний есмінець USS Ross наприкінці червня прибув на причал 1-К контейнерного термінала одеського порту. Він бере участь в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Автор: 

ВМС (1389) Одеса (5473) США (23043) Чорне море (1670)


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Топ коментарі
+11
Может махнем не глядя? "Хуже не будет"(С)Зебилы.
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08.07.2021 09:14
+7
https://www.facebook.com/yury.moskalenko?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Yuriy V. Moskalenko разом з https://www.facebook.com/alla.megel.3?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Alla Megel та
ще 47
.
https://www.facebook.com/# 19 год ·

Буду відвертим...

Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...

В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...

І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...

Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...

Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...

Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...

Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...

Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:

- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;

- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.

Наразі, напрошуються невтішні висновки…

Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...

Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!

https://www.facebook.com/groups/btsvg/?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-UK-y-R БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА
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08.07.2021 09:01
+5
навіть не знаю як вам сказати....щось ваша манія порошенкофобія вже набрала хворобливих обертів...як і розмови про те, що шось там не тоне...у вас закреп?
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08.07.2021 09:38
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https://www.facebook.com/yury.moskalenko?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Yuriy V. Moskalenko разом з https://www.facebook.com/alla.megel.3?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-]C%2CP-y-R Alla Megel та
ще 47
.
https://www.facebook.com/# 19 год ·

Буду відвертим...

Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...

В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...

І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...

Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...

Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...

Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...

Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...

Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:

- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;

- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.

Наразі, напрошуються невтішні висновки…

Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...

Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!

https://www.facebook.com/groups/btsvg/?__cft__[0]=AZV66x-OV9l9qBcKB1oFh-g0yT4t9SERB15vwHYxbf_fC9qEM9PEiLHdZ1G8QjxzhXfc2GvIPtWq1t4kPzQdHgzbCI7jSrqfAoB_A1LWyDHB4T6ea8Dfd0jjS73uljgbEGBWMoZTSrk_n3RX_fr6OS_6RE_pqbzdLs2dchxp2SWC6WO35dJ-VqWYq62Ych08reE&__tn__=-UK-y-R БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА
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08.07.2021 09:01 Відповісти
І де відвертість? Це пост "за все хороше проти всього поганого". Як казав товариш сталін, кожна проблема має ім'я, фамілію та посаду.
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08.07.2021 09:19 Відповісти
Напевне прізвищ занадто багато, щоб виділяти конкретні.
Хіба не бачите, як влада переслідує бойових командирів ? За мовчазної згоди суспільства.
В нас ще не настільки зміцнілі принципи, щоб вистояти проти всіх. Пристосуванці, какая разніцо, вата... це більша складова суспільства. Решту затюкали, бо президент такий. Не Гетьман.
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08.07.2021 09:33 Відповісти
Так взагалі ні одного немає. Назвіть хоч декілька, або, якщо автори за себе бояться, скажіть Пороху, хай він озвучить. Я за нього, до речі, але критика предметна повинна бути, бо під час президенської кампанії зе-команди теж бігали, кричали "армія гола-боса, порох мародер все розікрав".Не треба бути, як вони.
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08.07.2021 10:18 Відповісти
Цей волонтер просто так писати не буде.
Та мені і так давно відомо з інших джерел.
Армія деградує.
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08.07.2021 10:24 Відповісти
Ви при здоровому глузді ?
Чи думаєте керування армією зеленським ніяк не відбивається на її ефективності та розвитку ?
Зв'яжіться особисто з волонтером і спитайте прізвища.
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08.07.2021 10:57 Відповісти
Люба армія, що не воює, деградує, просто час від часу, їй приходить в голову прийняти участь в керуванні владою, чого і лякаються можновладці. Грбо кажучи, люба бойова бригада може зробити заколот, заплющивши очі і ніяка Нацгвардія їй не завадить.
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08.07.2021 11:35 Відповісти
Я вважаю, влада навмисне шкодить армії, прибирає звідти активних людей, робить з них безвільне стадо.
І взагалі. У нас війна з росією і невоююча армія.
Де тут здоровий глузд ????
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08.07.2021 11:38 Відповісти
Довіра до чого у вас підривається ? До зеленського ?
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08.07.2021 12:18 Відповісти
Ну, ну. будете це голосити, коли наступ расяєн просто не захочуть відбивати і агресор прийде з автоматом у ваші домівки.
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08.07.2021 09:35 Відповісти
пусть так не спешит, расейский Кузя ещё даже не завёлся
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08.07.2021 09:01 Відповісти
Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю - у кацапсін почалась діарея.
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08.07.2021 09:02 Відповісти
////
На міжнародних морських навчаннях "Sea Breeze", які стартували в Чорному морі, помітили президента України Володимира Зеленського.
Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю - Цензор.НЕТ 5603


Однак на знімку не Зеленський, а матрос з італійського фрегата Virginio Fasan, який бере участь у військових навчаннях.. Варто зазначити, що італійський матрос дійсно має схожі з президентом України риси обличчя.
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08.07.2021 09:07 Відповісти
Может махнем не глядя? "Хуже не будет"(С)Зебилы.
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08.07.2021 09:14 Відповісти
а действительно))))
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08.07.2021 09:22 Відповісти
Прокрутить по ящику и выборы в кармане. Вот такая демократия(власть лохов)
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08.07.2021 09:38 Відповісти
И их слуги
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08.07.2021 09:40 Відповісти
навіть не знаю як вам сказати....щось ваша манія порошенкофобія вже набрала хворобливих обертів...як і розмови про те, що шось там не тоне...у вас закреп?
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08.07.2021 09:38 Відповісти
Альтернативно одаренный, ты б не болтало здесь своей дебильной ерундой. Дрочи на своего писюаниста в одиночестве. Люди, имеющие мозг, давно оценили зеленое ничтожество по заслугам.
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08.07.2021 10:41 Відповісти
Нехилый катамаранчик...А точно ли это дизеля? 83 тыш лошадок
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08.07.2021 09:10 Відповісти
Теж засумнівався, думав, що турбіни... Але перевірив - таки да, дизелі Роллс-Ройс MTU, 4 шт.
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08.07.2021 09:13 Відповісти
редукторные
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08.07.2021 09:27 Відповісти
https://twitter.com/IKlympush
https://twitter.com/IKlympush

Ivanna Klympush

@IKlympush

·https://twitter.com/IKlympush/status/1412863469599199236 10 год

Наші керманичі вимагають від НАТО переліку реформ для негайного вступу, з Німеччиною та США очікують змістовних розмов про безпеку і оборону, а одночасно хочуть вчитися в комуніст.партії Китаю управління економікою і побудові держави. І ні разу не біполярний розлад в очільників.
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08.07.2021 09:12 Відповісти
Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря - Цензор.НЕТ 3278

Хачу!.. Хачу!!...Дед, жениха хачу!!!.. Богатства хачу!!!
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08.07.2021 09:21 Відповісти
Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря - Цензор.НЕТ 6980
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08.07.2021 09:22 Відповісти
Кацапам напружитись, пукани рвати скоро почне.
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08.07.2021 09:16 Відповісти
на Бердянскую косу морпехов отдыхать!)
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08.07.2021 09:18 Відповісти
Видимо придется расейскаму хвлоту ставить дополнительно паруса что-бы угнаться за капиталистом!!!!
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08.07.2021 09:32 Відповісти
"Бора" догонит.
Транспортно-десантний корабель ВМС США прямує до Чорного моря - Цензор.НЕТ 5770
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08.07.2021 09:38 Відповісти
Эта "бора" через две версты будет пыхтеть не хуже кузи, у кацапов на воде может удержаться только гора фекалий.
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08.07.2021 09:52 Відповісти
1 76 мм гармата, краще вже яхту Сечина відправити.
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08.07.2021 11:41 Відповісти
Ракет там ещё есть чутка.
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08.07.2021 13:22 Відповісти
А какая дальность у этой Боры ?
А крейскпская скорость ?
А надёжность ?
Она хоть раз пересекала океан ?
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08.07.2021 23:39 Відповісти
Ждем очередное говнометание
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08.07.2021 09:57 Відповісти
Слава Богу,іще один пендель попід сраку ссикливій ваті!
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08.07.2021 10:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1413017512913129475 6 ч Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) c грузом радарного и радиотехнического оборудования для американских станций слежения в Очакове (около 380 т) направился в Черное море. Группа внешнего мониторинга tZE informКроме того на борту находится л\с двух экспедиционных кибер-команд 915-о армейского батальона 780-й бригады военной разведки с дополнительными возможностями кибер- и радиоэлектронной борьбы платформы Multi-Function Electronic Warfare
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08.07.2021 15:54 Відповісти
 
 