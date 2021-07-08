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У ВООЗ закликають не поспішати вакцинувати дітей і підлітків: Щеплення потребують люди з групи ризику

У ВООЗ закликають не поспішати вакцинувати дітей і підлітків: Щеплення потребують люди з групи ризику

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що набагато важливіше захистити людей похилого віку та медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це в ході брифінгу заявила експертка ВООЗ по імунізації Анн Ліндстранд.

За її словами, в першу чергу необхідно рівномірно розподілити препарат між країнами.

У ВООЗ зазначили, що вакцина Pfizer зараз доступна в обмеженій кількості. Тому країнам потрібно ділитися препаратом з механізмом COVAX, адже це допоможе відправити його в країни, які більше його потребують, перед тим як починати вакцинувати дітей.

Ліндстранд підкреслила, що набагато важливіше захистити від захворювання медичних працівників та людей похилого віку, ніж дітей і підлітків, яким, найімовірніше, не загрожують серйозні наслідки від захворювання.

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вакцина (4419) ВООЗ (770) діти (5093) підлітки (412)


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В першу чергу вакцинують 95 квартал, а всі інші то таке.
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08.07.2021 09:10 Відповісти
какие заботливые: видимо надо старых быстрее умертвить
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08.07.2021 09:22 Відповісти
 
 