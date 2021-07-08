У ЄС мусять сказати "ні" вакцинам з Росії та Китаю, - МЗС Франції

У Франції закликають відмовитися від російської і китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти лише перевіреним вакцинам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

За його словами, громадяни мають отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також у низці інших країн, лише чотири.

"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав Бон.

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