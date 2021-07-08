УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11230 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
7 237 40

У ЄС мусять сказати "ні" вакцинам з Росії та Китаю, - МЗС Франції

У ЄС мусять сказати

У Франції закликають відмовитися від російської і китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти лише перевіреним вакцинам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

За його словами, громадяни мають отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також у низці інших країн, лише чотири.

"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав Бон.

Читайте також: У ВООЗ закликають не поспішати вакцинувати дітей і підлітків: Щеплення потребують люди з групи ризику

Автор: 

вакцина (4419) Китай (4621) росія (65379) Франція (3080) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
а куди діти мільйони, яких вакцинували китайським? наприклад мене. чи думаєте в нас вибір був???
показати весь коментар
08.07.2021 10:21
+4
Чувак, ты удивишься, но Франции на миллион украинцев насрать.
У французов своя жизнь, и им насрать что происходит даже за границами Франции, не то что за границами ЕС.
Это ж Украина там воюет - не Франция.
показати весь коментар
08.07.2021 10:40
+3
Політика в чистому вигляді...
показати весь коментар
08.07.2021 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких препаратов, всего четыре.

Пфайзер, модерна - і...?
показати весь коментар
08.07.2021 10:18 Відповісти
Астра и Джонсон&Джонсон
показати весь коментар
08.07.2021 10:21 Відповісти
астру ж вроде зачморили. Да и джонсон шо-то не то.
показати весь коментар
08.07.2021 10:23 Відповісти
Зачморили среди признанных. Астра занимает третье место, Дженсон - четвёртое. Остальные - вообще не котируются.
показати весь коментар
08.07.2021 11:24 Відповісти
спутник 1, спутник 2, спутник 3, спутник 4, спутник 5
показати весь коментар
08.07.2021 10:21 Відповісти
Астра зенека, джонсон и джонсон
показати весь коментар
08.07.2021 10:22 Відповісти
Політика в чистому вигляді...
показати весь коментар
08.07.2021 10:21 Відповісти
минздрав Аргентины опубликовал численность побочек на 100 000 чел. после вакцинации 7 млн. . на первом месте спутник потом пфайзеры с модернами и меньше всего у китайской
показати весь коментар
08.07.2021 10:44 Відповісти
Просто китайцы занесли, а остальные - нет.
показати весь коментар
08.07.2021 10:55 Відповісти
Именно так! Китайская вакцина при всем недоверии к подлой и циничной китайской нации действительна разработана на основе традиционных технологий и имеет меньше всего негативного воздествия на организм человека.
Французы просто идут на поводу европейских и американских фарм.концернов.
показати весь коментар
08.07.2021 10:58 Відповісти
"традиционных технологий" якого тисячоліття?
показати весь коментар
08.07.2021 11:26 Відповісти
Новое - хорошо проверенное и испытанное старое. Но это у умных людей.
Колесо, вообще-то, тоже изобретено неск.тысячелетий назад. И - работает!
показати весь коментар
08.07.2021 11:59 Відповісти
І мікросхему, і шунтування,і щорічну відпустку.
показати весь коментар
08.07.2021 12:08 Відповісти
Понимаю, список ваших глупостей безграничен. Еще забыли написать, что это тоже "изобретено в Китае".
Где вас, ублюдков-тролей только находят. Все, как один, из серии "тупой, еще тупее", "подлый, еще подлее".
показати весь коментар
08.07.2021 14:50 Відповісти
Ясно, даремно зачепив.
показати весь коментар
08.07.2021 22:46 Відповісти
а куди діти мільйони, яких вакцинували китайським? наприклад мене. чи думаєте в нас вибір був???
показати весь коментар
08.07.2021 10:21 Відповісти
і що робити мільонам китайців які до пандемії охоче їхали туристами во Францію і залишали там мільярди євро?
показати весь коментар
08.07.2021 10:34 Відповісти
Чувак, ты удивишься, но Франции на миллион украинцев насрать.
У французов своя жизнь, и им насрать что происходит даже за границами Франции, не то что за границами ЕС.
Это ж Украина там воюет - не Франция.
показати весь коментар
08.07.2021 10:40 Відповісти
Не беспокойся сходи сделай ИФА тест , посмотришь , что антител у тебя достаточно , как минимум 5 единиц!!!! А вот у Файзера достаточно случаев, что антител нет у человека, но загнали при этом в иммунную систему искусственную составляющую, не обрезанный вирус как у Короновака, а искусственный , как загоняют в помидоры, яблоки и другие генномодифицированные продукты!!!!!!!!!!!!!!! А это тоже чревато возможным запуском в организме человека "спящих заболеваний", это теоретические предположения ученых, так как мы сейчас подопытные крысы, разведка боем как говорится. Сейчас у фармацевтов мультимилиардные доходы и Европа не хочет пускать к себе никого кроме своего производителя!!!!
показати весь коментар
08.07.2021 11:01 Відповісти
Эдуард Силенко сменил фамилию... Замуж вышел?
показати весь коментар
08.07.2021 11:33 Відповісти
Сінь Пінь Фуйло дали команду на атаку Пфайзера?
показати весь коментар
08.07.2021 11:49 Відповісти
А так и будет! Этот Файзер еще аукнется. и многие, кто из быдлоэлиты стремился уколоться именно им (типа, "весь Израиль признал только Файзер!), еще не раз об этом пожалеют.
показати весь коментар
08.07.2021 12:01 Відповісти
sars-cov-2 то і є штучний вірус, якого в природі не було..
тобто чистий гмо, створений в лабораторіях Уханю..

не знаю як обрізали вірус в CoronoVac ( китайці мовчать і приховують) ,
в Pfizer/Moderna нічого не приховують і все розповідають про свою
технологію.. тому довіри до Pfizer і Moderna більше..
показати весь коментар
08.07.2021 15:46 Відповісти
Коронавак всего на год, а того и меньше. Через год сделаешь файзером, если доживешь. Шучу. Если вакцины будут
показати весь коментар
08.07.2021 11:48 Відповісти
ну кто ж мешает...говорите.
показати весь коментар
08.07.2021 10:50 Відповісти
1,4 млрд. человек ... Вакцинированы местными вакцинами ... Эпидемии ковида нет ... Эффективность доказана ... Давайте запретим эти вакцины ...
"Л" - логика...
показати весь коментар
08.07.2021 10:53 Відповісти
Взагалі не вакцинувався, перехворів безсимптомно, ковіда не існує, давайте забороним жити.
показати весь коментар
08.07.2021 11:50 Відповісти
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года https://citaty.info/topic/zemlya земля налетит на небесную ось!" (с)
показати весь коментар
08.07.2021 12:10 Відповісти
Коронавак рулит без побочек!
Спутник сразу в космос в лаптях.
показати весь коментар
08.07.2021 11:03 Відповісти
Вода из крана тоже рулит без побочек. Попил и ниче не болит.
показати весь коментар
08.07.2021 13:10 Відповісти
Это был гибридный ответ французов
на подлость русни с брендом "Шампанское"...
показати весь коментар
08.07.2021 11:42 Відповісти
Война за рынки, бабло побеждает и тут.
показати весь коментар
08.07.2021 12:00 Відповісти
Бабло - побеждает зло!
показати весь коментар
08.07.2021 12:05 Відповісти
"...призывают доверять только проверенным вакцинам"

А немає перевірених, жодна не пройшла повного циклу випробувань, навіть на тваринах не досліджували.
показати весь коментар
08.07.2021 12:34 Відповісти
Брехня.

Пфайзер, Астра, Модерна и Джонсон прошли все циклы.
показати весь коментар
08.07.2021 13:08 Відповісти
Є вакцини признані ВООЗ і нефіг кожній корові тут свою "опінію" городити.
А то це закінчиться тим що буде одна біологія від Франції чи інша біологія від Німеччини.
показати весь коментар
08.07.2021 12:49 Відповісти
Логично. Вот только Китай свой сомнительный шмурдяк пихает не мытьем так катанием через купленных чиновников и целые правительства.

Сейчас вот ЗЕ получит кредит о Китая и наш Минздрав запоет те же песни про незаменимость Коронавака.
показати весь коментар
08.07.2021 13:11 Відповісти
Хай своїм "хранцузьким ігристим" колються раз під москву прогнулись.
показати весь коментар
08.07.2021 12:53 Відповісти
Пусть МИД Франции прочтет статью о результатах исследования китайской CoronaVac, на основании 10,2 миллионов человек.

Его авторы использовали базу данных по ~10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года из Чили. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": https://censor.net/ru/news/3275804/za_sutki_v_ukraine_vaktsinirovali_ot_koronavirusa_104_680_chelovek_vsego_2_178_592_minzdrav_infografika
Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:
86,3% - в предотвращении смерти (две дозы);
45,7% - в предотвращении смерти (одна доза);
90,3% - в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);
44,7% - в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);
87,5% - в предотвращении госпитализации (две дозы);
37,4% - в предотвращении госпитализации (одна доза);
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).
Источник: https://censor.net/ru/n3275829Пусть Файзер, Модена, Астра-Зенека и Джонсон и Джонсон опубликуют свои данные по своим вакцинам на основе вакцинированных во Франции. Будет интересно сравнить. Думаю, это сравнение будет не в пользу хваленых американских вакцин, и тогда снобизм быстренько слетит.
показати весь коментар
08.07.2021 15:54 Відповісти
 
 