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У ЄС мусять сказати "ні" вакцинам з Росії та Китаю, - МЗС Франції
У Франції закликають відмовитися від російської і китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти лише перевіреним вакцинам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.
За його словами, громадяни мають отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також у низці інших країн, лише чотири.
"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав Бон.
Топ коментарі
+5 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар08.07.2021 10:21
+4 Aaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaa #393057
показати весь коментар08.07.2021 10:40
+3 Вал Кочин
показати весь коментар08.07.2021 10:21
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Пфайзер, модерна - і...?
Французы просто идут на поводу европейских и американских фарм.концернов.
Колесо, вообще-то, тоже изобретено неск.тысячелетий назад. И - работает!
Где вас, ублюдков-тролей только находят. Все, как один, из серии "тупой, еще тупее", "подлый, еще подлее".
У французов своя жизнь, и им насрать что происходит даже за границами Франции, не то что за границами ЕС.
Это ж Украина там воюет - не Франция.
тобто чистий гмо, створений в лабораторіях Уханю..
не знаю як обрізали вірус в CoronoVac ( китайці мовчать і приховують) ,
в Pfizer/Moderna нічого не приховують і все розповідають про свою
технологію.. тому довіри до Pfizer і Moderna більше..
"Л" - логика...
Спутник сразу в космос в лаптях.
на подлость русни с брендом "Шампанское"...
А немає перевірених, жодна не пройшла повного циклу випробувань, навіть на тваринах не досліджували.
Пфайзер, Астра, Модерна и Джонсон прошли все циклы.
А то це закінчиться тим що буде одна біологія від Франції чи інша біологія від Німеччини.
Сейчас вот ЗЕ получит кредит о Китая и наш Минздрав запоет те же песни про незаменимость Коронавака.
Его авторы использовали базу данных по ~10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года из Чили. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.
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Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:
86,3% - в предотвращении смерти (две дозы);
45,7% - в предотвращении смерти (одна доза);
90,3% - в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);
44,7% - в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);
87,5% - в предотвращении госпитализации (две дозы);
37,4% - в предотвращении госпитализации (одна доза);
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).
Источник: https://censor.net/ru/n3275829Пусть Файзер, Модена, Астра-Зенека и Джонсон и Джонсон опубликуют свои данные по своим вакцинам на основе вакцинированных во Франции. Будет интересно сравнить. Думаю, это сравнение будет не в пользу хваленых американских вакцин, и тогда снобизм быстренько слетит.