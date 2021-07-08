24 липня в Києві промоушн "Махач" проведе трансконтинентальні бої на голих кулаках

Український промоушн "Махач" розширюється. Цього разу він приймає бійців із Казахстану

У київському Палаці спорту 24 липня відбудеться трансконтинентальне змагання. Український спортивний івент "Махач" запросив команду з Казахстану. Таким чином, змагання буде не просто міжнародним, а трансконтинентальним.

Про це повідомляють організатори змагання.

У "Махачі" спочатку хвилювалися, що у зв'язку з різними міжнародними карантинними обмеженнями, які постійно змінюються, приїзд іноземних гостей може зірватися, але команда з Казахстану вже прибула до столиці України і почала готуватися до змагань.

"Глядачі, які відвідають 24 липня Палац спорту, зможуть подивитися цілу серію боїв, у яких візьмуть участь спортсмени з вкрай цікавими даними. Очікуємо і навіть впевнені, що бої будуть цікаві і з точки зору любителів спорту, і водночас вони - видовищні", - повідомив співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов.

Він додав, що запрошення бійців із Казахстану - не разова акція. Надалі "Махач" також хоче запрошувати спортсменів і з інших країн. У найближчі сезони "Махача" очікується також команда з Білорусі, але організатори не збираються обмежувати географію колишніми радянськими республіками, а хочуть залучити спортсменів з усього світу, хоча називати конкретні команди, з якими ведуться переговори, Лімонтов не став.

"Давайте спочатку досягнемо угоди, не будемо говорити, щоб не наврочити. Адже справа навіть не в разових візитах - ми ставимо за мету зробити іноземні команди постійними учасниками сезонів "Махача", - сказав він.

Зазначимо, що 24 липня бої в межах шостого сезону "Махача" почнуться о 10 ранку і триватимуть до опівночі. Завершаться вони сутичкою двох зірок - чинного чемпіона за версією WBO Дениса Берінчика з бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим.

Підсумок зіркового бою аж ніяк не вирішений - Берінчик більш титулований, він і олімпійський призер, і чемпіон світу з боксу за версією WBO, але у Лобова значно багатший досвід у різноманітних єдиноборствах, і до того ж він неодноразово виступав на турнірах саме з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Одним словом, 24 липня на глядачів чекатиме насичений і вкрай цікавий день. Крім усього іншого, можна буде вивчити тих, хто збирається претендувати на головні призи у фіналі - $10 000 у легкій вазі та Toyota Camry - у середній. Фінальні сутички на нас чекають у 9 і 10 сезонах.

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