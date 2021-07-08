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24 липня в Києві промоушн "Махач" проведе трансконтинентальні бої на голих кулаках

24 липня в Києві промоушн

Український промоушн "Махач" розширюється. Цього разу він приймає бійців із Казахстану

У київському Палаці спорту 24 липня відбудеться трансконтинентальне змагання. Український спортивний івент "Махач" запросив команду з Казахстану. Таким чином, змагання буде не просто міжнародним, а трансконтинентальним.

Про це повідомляють організатори змагання.

У "Махачі" спочатку хвилювалися, що у зв'язку з різними міжнародними карантинними обмеженнями, які постійно змінюються, приїзд іноземних гостей може зірватися, але команда з Казахстану вже прибула до столиці України і почала готуватися до змагань.

"Глядачі, які відвідають 24 липня Палац спорту, зможуть подивитися цілу серію боїв, у яких візьмуть участь спортсмени з вкрай цікавими даними. Очікуємо і навіть впевнені, що бої будуть цікаві і з точки зору любителів спорту, і водночас вони - видовищні", - повідомив співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов.

Він додав, що запрошення бійців із Казахстану - не разова акція. Надалі "Махач" також хоче запрошувати спортсменів і з інших країн. У найближчі сезони "Махача" очікується також команда з Білорусі, але організатори не збираються обмежувати географію колишніми радянськими республіками, а хочуть залучити спортсменів з усього світу, хоча називати конкретні команди, з якими ведуться переговори, Лімонтов не став.

"Давайте спочатку досягнемо угоди, не будемо говорити, щоб не наврочити. Адже справа навіть не в разових візитах - ми ставимо за мету зробити іноземні команди постійними учасниками сезонів "Махача", - сказав він.

Зазначимо, що 24 липня бої в межах шостого сезону "Махача" почнуться о 10 ранку і триватимуть до опівночі. Завершаться вони сутичкою двох зірок - чинного чемпіона за версією WBO Дениса Берінчика з бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим.

Підсумок зіркового бою аж ніяк не вирішений - Берінчик більш титулований, він і олімпійський призер, і чемпіон світу з боксу за версією WBO, але у Лобова значно багатший досвід у різноманітних єдиноборствах, і до того ж він неодноразово виступав на турнірах саме з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Одним словом, 24 липня на глядачів чекатиме насичений і вкрай цікавий день. Крім усього іншого, можна буде вивчити тих, хто збирається претендувати на головні призи у фіналі - $10 000 у легкій вазі та Toyota Camry - у середній. Фінальні сутички на нас чекають у 9 і 10 сезонах.

Квитки на змагання купуйте тут.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

спорт (1621) Берінчик Денис (7)


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Топ коментарі
+8
Кровавое зрелище для плебса. Бои гладиаторов. За две тысчи лет ничего не изменилось....Сходи на зрелище, почувствуй себя плебеем.
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08.07.2021 10:25
+2
Ця дикість за гроші? По п'ятницях під атебешечкою на борщагівці безкоштовно таке
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08.07.2021 10:30
+1
а це взагалі законно?
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08.07.2021 10:43
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Кровавое зрелище для плебса. Бои гладиаторов. За две тысчи лет ничего не изменилось....Сходи на зрелище, почувствуй себя плебеем.
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08.07.2021 10:25 Відповісти
Я в шоці.... за 10к доларів бити людей, травмувати й самому різикувати бути травмованим.... щось з людьми не так.
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08.07.2021 11:40 Відповісти
Ця дикість за гроші? По п'ятницях під атебешечкою на борщагівці безкоштовно таке
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08.07.2021 10:30 Відповісти
Мэра на ринг!
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08.07.2021 10:40 Відповісти
а це взагалі законно?
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08.07.2021 10:43 Відповісти
Далеко не факт. Вчера говорилили знакомые что не продаются билеты на это стремное зрелище. Новость со значком PR , т.е. платная, организаторы хотят привлечь внимание. Они городом ошиблисись в Киеве люди не пойдут массово на такую брутальщину.
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08.07.2021 13:59 Відповісти
Махачкала - это где ?
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08.07.2021 11:30 Відповісти
в кожному генделику після 23.00 ))
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08.07.2021 16:10 Відповісти
Чтобы соревнования называть трансконтинентальными, нужно, чтобы участвовала хотя бы Австралия. Можно было бы сделать участниками кенгуру. Тем более если поединки будут проводится голыми руками, спортсмены будут в равных условиях. Я бы поставил на кенгуру, они еще здорово уклоняются от удара. Нокаутировать их не просто. А бьют, мама не горюй. Сам видел по Найшнл Джиографик. Становятся на хвост. Короче, было бы интересно.
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08.07.2021 12:10 Відповісти
Опять сюда русню тащят.
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08.07.2021 15:10 Відповісти
 
 