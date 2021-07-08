Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації. ІНФОГРАФІКА
CoronaVac у Чилі, де ходять штами коронавірусу, що знижують ефективність імунітету від вакцин першого покоління і від хвороби колишніми штамами, "ефективно запобігав COVID-19, включаючи важке захворювання і смерть".
Результати дослідження опублікував журнал NEJM, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Його автори використовували базу даних щодо ~10,2 млн осіб від 16 років і старше в період з 2 лютого до 1 травня 2021 року. Туди увійшли 218 784 випадки COVID-19 з 22 866 госпіталізаціями, 7873 потрапляннями до реанімації і 4042 смертями від цієї хвороби.
Ефективність вакцини (в середньому для всіх штамів) для будь-якого віку на той період:
86,3% – в запобіганні смерті (дві дози);
45,7% – в запобіганні смерті (одна доза);
90,3% – в запобіганні потраплянню до реанімації (дві дози);
44,7% – в запобіганні потраплянню до реанімації (одна доза);
87,5% – в запобіганні госпіталізації (дві дози);
37,4% – в запобіганні госпіталізації (одна доза);
65,9% – в запобіганні появі симптомів ковіду (дві дози);
15,5% – в запобіганні появі симптомів ковіду (одна доза).
Ефективність для літніх (від 60 років і старше) майже не відрізнялася: 66,6% в запобіганні симптомів, 85,3% – госпіталізації, 89,2% – реанімації та 86,5% – смерті.
Бразильський Інститут Бутантан також повідомив дані з муніципалітету Серрано в Сан-Паулу з 45 000 жителями (28 000 дорослих старше за 18 років). За п'ять тижнів після останньої вакцинації "коронаваком" смертність від ковіду там знизилася на 95%, кількість госпіталізацій – на 86%, хворих із симптомами – на 80%.
В окремих районах Бразилії і в країні загалом значно знизилася кількість госпіталізацій вакцинованих CoronaVac і Oxford-AstraZeneca літніх людей:
Влада Чилі, проте, має намір давати вакцинованим CoronaVac третю дозу: поки обговорюється, буде це та сама вакцина, або посилення зроблять дозою Pfizer чи Moderna.
CoronaVac – вакцина, створена за традиційною методикою; вона містить інактивовані (убиті) цілісні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не тільки із S-білком, як у мРНК- і векторних вакцинах. Використовується в КНР, Чилі, Болівії, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Бразилії та Україні.
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Так это не вакцина...все что угодно но только не вакцина..
Но вакцина должна защищать от болезни...а не от симптомов болезни..
Ты можешь себе представить что бы вакцина от чумы или оспы защищала от симптомов...а не от самой чумы или оспы...победили бы тогда эти болезни или нет??
Последнии дня три-четыре у него температура под 39 уже была...парацетомолом сбивали...
Так и ездил лежа на заднем сидении..
Я его домой привез...и его сразу в больницу..в инфекционку.. положили...ковил и двухстороннее воспаление...
У меня ничего...тест сделали...отсюда можно сделать вывод...иммунитет...
Но всех нас пытаются ширнуть каким то гавном..
Дивно якось.
73% не можуть зрозуміти що актор і персонаж То є різне.
Учитывая, что Китай сейчас фактически покупает ЗЕлядей, скоро и Украина будет такие "исследования" про китайское говно публиковать.
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).Источник:https://censor.net/ru/n3275829
нет симптомов-нет болезни
короной переболеют все рано или поздно,поэтому лучше познакомить свой организм с вирусом путем вакцинации,а не нарабатывать иммунитет от живого вирусняка.