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Новини Коронавірус і карантин
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Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації. ІНФОГРАФІКА

Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації. ІНФОГРАФІКА

CoronaVac у Чилі, де ходять штами коронавірусу, що знижують ефективність імунітету від вакцин першого покоління і від хвороби колишніми штамами, "ефективно запобігав COVID-19, включаючи важке захворювання і смерть".

Результати дослідження опублікував журнал NEJM, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його автори використовували базу даних щодо ~10,2 млн осіб від 16 років і старше в період з 2 лютого до 1 травня 2021 року. Туди увійшли 218 784 випадки COVID-19 з 22 866 госпіталізаціями, 7873 потрапляннями до реанімації і 4042 смертями від цієї хвороби.

Ефективність вакцини (в середньому для всіх штамів) для будь-якого віку на той період:

86,3% – в запобіганні смерті (дві дози);
45,7% – в запобіганні смерті (одна доза);

90,3% – в запобіганні потраплянню до реанімації (дві дози);
44,7% – в запобіганні потраплянню до реанімації (одна доза);

87,5% – в запобіганні госпіталізації (дві дози);
37,4% – в запобіганні госпіталізації (одна доза);

65,9% – в запобіганні появі симптомів ковіду (дві дози);
15,5% – в запобіганні появі симптомів ковіду (одна доза).

Читайте: COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ

Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації 01

Ефективність для літніх (від 60 років і старше) майже не відрізнялася: 66,6% в запобіганні симптомів, 85,3% – госпіталізації, 89,2% – реанімації та 86,5% – смерті.

Бразильський Інститут Бутантан також повідомив дані з муніципалітету Серрано в Сан-Паулу з 45 000 жителями (28 000 дорослих старше за 18 років). За п'ять тижнів після останньої вакцинації "коронаваком" смертність від ковіду там знизилася на 95%, кількість госпіталізацій – на 86%, хворих із симптомами – на 80%.

Також читайте: У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

В окремих районах Бразилії і в країні загалом значно знизилася кількість госпіталізацій вакцинованих CoronaVac і Oxford-AstraZeneca літніх людей:

Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації 02

Оприлюднено дані про ефективність COVID-вакцини CoronaVac щодо нових штамів: 86,3% - в запобіганні смерті, 87,5% - госпіталізації 03

Влада Чилі, проте, має намір давати вакцинованим CoronaVac третю дозу: поки обговорюється, буде це та сама вакцина, або посилення зроблять дозою Pfizer чи Moderna.

CoronaVac – вакцина, створена за традиційною методикою; вона містить інактивовані (убиті) цілісні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не тільки із S-білком, як у мРНК- і векторних вакцинах. Використовується в КНР, Чилі, Болівії, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Бразилії та Україні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пошла реклама для биомассы, все хотят Файзер, а его только для избранных хватает !
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08.07.2021 10:21
+4
Комментаторы кухонные повылазили🤔🧐😁 Клоуны, среди вас есть хоть один с медицинским образованием, желательно не купленным за пару-тройку кабанов дипломом мединститута😝🤪😜 Все у нас разбираются в методике лечения, внешней политике, педагогике и футболе😅😂🤣 Каждое чмо в дырявых трусах и нестиранной дырявой майке на пузе мнит себя знатоком всего и вся😁 Страна непуганных дураков😁 Робяты лучше "берите лапати и идите капати", как завещал Киля Азираффф,- это самое лучшее, что вы можете, - вам полезно и другим безопасно 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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08.07.2021 10:43
+4
Думаю, это вопрос времени, зарегистрируют и в Европе. Бюрократия и все такое... Пол мира вакцинируются этой вакциной, так что никуда не денутся
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08.07.2021 10:59
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Обнародуйте проценти смертності без вакцинації.
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08.07.2021 10:20 Відповісти
А что его обнародовать, на оф уровне порядка 50 тыс смертей за период пандемии, и еще сктолько же "избыточная смертность" а это 99% что тоже от ковида. Вот и смотрите сами, я например переболеел и боьше не хочу такого счастья. Так шо прочипировался, теперь мной управляет Билл.
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08.07.2021 11:51 Відповісти
а 5G связь лучше ловить стал?
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08.07.2021 13:33 Відповісти
Если Билл разрешает.
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08.07.2021 17:00 Відповісти
Пошла реклама для биомассы, все хотят Файзер, а его только для избранных хватает !
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08.07.2021 10:21 Відповісти
Не говори ерунду!!! Файзера полно и не все хотят, что бы человеку вставляли искусственную составляющую в иммунную систему!!! Так как Файзер может сдетонировать в иммунитете человека "спящие заболевания", хотя этому нет конкретных доказательств, а теоретические предположения!!! А если такой обизнаный возьми и промониторь , кто из первых лиц государства провакцинировался Короноваком, начни с генпрокурора Венедиктой и.т.д.....! А потом огласи информацию! Ну и на последок Европа не хочет пускать Короновак так как Файзер это Европейско-Американская разработка, а фармарынок сейчас в мультимилиардной прибыли!!!!! Арабские Эмираты к твоему сведению провакцинировались Короноваком, а там за своих граждан поверь, заботятся не сравнить с нашей страной!!!
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08.07.2021 10:44 Відповісти
Мой семеный вообще сказал, мол я сдалал китайцев и ты делай, пфайзера мало, вторую дозу еще надо будет поискать если вдруг повезет сделать первую, плюс, как его хранили по всей цепочке до больницы, это еще надо спросить с нашей халатностью и т.д.
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08.07.2021 11:53 Відповісти
А в предотвращении заболевания как такового эта с позволения сказать вакцина что показала? Ноль??
Так это не вакцина...все что угодно но только не вакцина..
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08.07.2021 10:21 Відповісти
А статистику не пытался узнать. Во многих случаях после Файзера нет антител в достаточном количестве, а Короновак , как не странно стабильно 5 едениц выдает!!! Не говорю , что Файзер плохо, а Короновак хорошо!!! Прежде чем х..ю писать лучше разберись и донеси до людей отличия Файзера, Астразенека и Короновака , а человек сам выберет , что ему колоть!!!!
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08.07.2021 10:49 Відповісти
Я в сортах дерьма не разбираюсь...и отличия одного от другого искать не собираюсь...
Но вакцина должна защищать от болезни...а не от симптомов болезни..
Ты можешь себе представить что бы вакцина от чумы или оспы защищала от симптомов...а не от самой чумы или оспы...победили бы тогда эти болезни или нет??
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08.07.2021 10:55 Відповісти
Ну иди болей и свои антитела вырабатывай. Не заслужил ты и такой вакцины
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08.07.2021 10:56 Відповісти
А у меня и без болезни иммунитет...так что увы и ах..мне эти ысе псевдовакцины до лампочки...и вирус тоже..
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08.07.2021 11:02 Відповісти
Кокой еще иммунитет? Короной не болел? Надеешься на свой крепкий иммунитет? Та зря ты так! У меня тоже крепкий иммунитет. Гриппом лет 5 не болел, а если и болел, то это выглядело, как слабая простуда на пару дней. С ковидлом так не прокатит... И не стоит думать только о себе! Я вакцинировался в первую очередь ради родных и близких, чтоб не принести этот китайский сифилис домой или чтоб было, кому о них заботится, если семья заболеет. Кстати, от двух прививок Короновака, не было вообще никаких побочек и реакций. Вообще ноль! Вообще ничего не почувствовал! Эта вакцина считается провереной, надежной, самой безопасной, но эффективность, к сожалению, не супер.
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08.07.2021 11:20 Відповісти
Я две недели был в командировке с человеком который заболел...в одной машине ехали..если..спали...
Последнии дня три-четыре у него температура под 39 уже была...парацетомолом сбивали...
Так и ездил лежа на заднем сидении..
Я его домой привез...и его сразу в больницу..в инфекционку.. положили...ковил и двухстороннее воспаление...
У меня ничего...тест сделали...отсюда можно сделать вывод...иммунитет...
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08.07.2021 11:39 Відповісти
Смотри, как может это может выглядеть другими глазами! Ты заболел безсимптомно ковидлом. Приехал в командировку, заразил своего человека. Ты вылечиваешься безсимптомно. Проходит инкубационный период и друг начинает болеть. У него по итогу двухстороннее и инфекционка, а у тебя уже ничего нет. Иммунитет не возникает из ниоткуда! Ты его получил переболев, значит
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08.07.2021 11:57 Відповісти
Мне пофигу как это может выглядеть...но факт есть факт...я не заболел...и у меня в семье никто не заболел..
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08.07.2021 12:01 Відповісти
И подозреваю что таких людей как я...с иммунитетом...миллионы...
Но всех нас пытаются ширнуть каким то гавном..
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08.07.2021 11:06 Відповісти
Дослідження такі собі...
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08.07.2021 10:26 Відповісти
сколько стОит єто исследование?))
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08.07.2021 10:38 Відповісти
А где сравнение с другими вакцинами, которые колет цивилизованный мир - Пфайзер, Модерна, Джонсон ??
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08.07.2021 10:39 Відповісти
Була ефективність 50,4%, стала під 90%.
Дивно якось.
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08.07.2021 10:39 Відповісти
Комментаторы кухонные повылазили🤔🧐😁 Клоуны, среди вас есть хоть один с медицинским образованием, желательно не купленным за пару-тройку кабанов дипломом мединститута😝🤪😜 Все у нас разбираются в методике лечения, внешней политике, педагогике и футболе😅😂🤣 Каждое чмо в дырявых трусах и нестиранной дырявой майке на пузе мнит себя знатоком всего и вся😁 Страна непуганных дураков😁 Робяты лучше "берите лапати и идите капати", как завещал Киля Азираффф,- это самое лучшее, что вы можете, - вам полезно и другим безопасно 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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08.07.2021 10:43 Відповісти
Это потому что в руководстве МОЗ нет специалистов с медицинским образованием. Вот люди и пытаются самостоятельно разобраться.
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08.07.2021 10:51 Відповісти
Та вже нарозбирались.
73% не можуть зрозуміти що актор і персонаж То є різне.
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08.07.2021 11:31 Відповісти
Пока наш мудрый нарид не поймет, что в избирательном бюллетене можно поставить отметку только "За" и там совсем нет графы "Против" то такой кавардак будет еще долго продолжаться.
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08.07.2021 11:41 Відповісти
В Европу с этой вакциной не пускают, смысл?
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08.07.2021 10:49 Відповісти
Думаю, это вопрос времени, зарегистрируют и в Европе. Бюрократия и все такое... Пол мира вакцинируются этой вакциной, так что никуда не денутся
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08.07.2021 10:59 Відповісти
На сьогодні , у світі , не існує жодної вакцини , яка б на 100% захищала від ковіду . То ж принципової різниці між вакцинами немає , вся різниця у відсотках ступенів захисту - десь 80% , десь 60 . 100% НЕМАЄ , хто б що не писав , і як би свою вакцину не рекламував .. Це все що треба знати . .
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08.07.2021 10:57 Відповісти
А ты знал, что вакцины, которые кололи нам в детстве имели еще меньшую эффективность, около 40-50 %? Так что эти вакцины от ковида - уже большое достижение по сравнению с тем, что кололи 20-30 лет назад. Це все, що треба знати .
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Вы это не объясните пустоголовым дибилам, а еще то, что вакцину сделали за год, это вообще из разряда фантастики. Но им пох, у них имунитеты, кума переболела и ниче страшного, Билл Гейтс зачипирует ну и т.д. Это непобедимо, и такие есть везде, тут мы не исключение, только когда доходит до чего-то серьезно они в больнице первые.
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08.07.2021 11:57 Відповісти
Китай керує.
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08.07.2021 11:12 Відповісти
У меня после вакцинации теперь часто спрашивают - "Ну, как? Как себя чувстуешь?" Говорю - Та чуть не сдох! Импотенция настала, чипы под кожей чешутся... Наверное перезагружаются или обновления приходят... Но то все фигня! Главное, чтоб еще одна рука или нога не выросла! А то как потом на базаре шмотки покупать? Кто-то смеется, а кто-то верит и охает))))
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08.07.2021 12:12 Відповісти
А вот еще одной руки не помешало бы.
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08.07.2021 12:57 Відповісти
или второй член на случай импотенции первого
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08.07.2021 13:41 Відповісти
Это надо понимать, реклама китайской бодяги?
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08.07.2021 12:56 Відповісти


Учитывая, что Китай сейчас фактически покупает ЗЕлядей, скоро и Украина будет такие "исследования" про китайское говно публиковать.
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08.07.2021 13:06 Відповісти
что за ересь? вопрос эффективности вакцины, чтобы просто не заболеть, уже даже не поднимается. теперь тактично говорят вакцина предотвращает смерть и госпитализацию.
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08.07.2021 13:34 Відповісти
а это что?
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).Источник:https://censor.net/ru/n3275829

нет симптомов-нет болезни
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08.07.2021 13:42 Відповісти
нет симптомов - есть болезнь. многие болеют бессимптомно. предотвращение появления симптомов, как по мне, это совсем не одно и то же, что предотвращение заражения коронавирусом.
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08.07.2021 14:55 Відповісти
как по мне то нет симптомов и даже при наличии коронавируса(а кто ж его проверять будет если симптомов нет?), то и нет болезни.аналогия с вирусом герпеса. есть у 99 проц. людей но герпес проявляется не у каждого. если у тебя нет высыпаний герпеса ты же не считаешь себя больным?
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08.07.2021 15:16 Відповісти
только есть одно но. человек, болеющий короной бессимптомно, заражает окружающих точно так же, как и болеющий со всем набором симптомов. как-то так. аналогия с герпесом не пляшет вообще.
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09.07.2021 12:41 Відповісти
пляшет. герпес потому и у 99 процентов населения потому, что передается в основном бытовым путем и при физических контактах,даже при высыпаниях человек себя больным не считает и заражает окружающих.
короной переболеют все рано или поздно,поэтому лучше познакомить свой организм с вирусом путем вакцинации,а не нарабатывать иммунитет от живого вирусняка.
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09.07.2021 14:58 Відповісти
 
 