Офіс генпрокурора вивчає питання співпраці Лукашенка з терористами "ЛНР", - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора почав детально вивчати співпрацю "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з терористами т.зв. "ЛНР" після депутатського звернення нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка.

Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що в червні терористи з так званої "прокуратури ЛНР" повідомили, що "на особисте запрошення Олександра Лукашенка" провели допит білоруського політв'язня Романа Протасевича і "переконалися в його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу".

"Де-факто, це означає, що Олександр Лукашенко, який силою захопив і утримує владу в Білорусі, визнав терористичні "республіки", - підкреслює Гончаренко.

"Тому 16 червня я направив депутатське звернення Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій щодо співпраці Олександра Лукашенка з терористами так званих "ЛНР". Моє звернення підтримали колеги-депутати, за що я їм дуже дякую! Дії Лукашенка — це посягання на нашу територіальну цілісність! Україна має відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами", - додав Гончаренко.

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Крім цього, за його словами, потрібно посилювати санкційний і економічний тиск на режим Лукашенка.

"Лукашенка можна і потрібно дотиснути всіма доступними засобами", - підсумував нардеп.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що т.зв. "Генеральній прокуратурі" т.зв. "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб вони допитали Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.