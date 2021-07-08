УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11230 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 953 24

Навіть у Мінфіні здивовані, що лише судді вимагають відшкодувати їм фінансові втрати за час карантину, - ЦПК

Навіть у Мінфіні здивовані, що лише судді вимагають відшкодувати їм фінансові втрати за час карантину, - ЦПК

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розкритикував дії суддів, які подали позови про виплату їм частини суддівської винагороди, утриманої під час дії карантинних обмежень у квітні-серпні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook пише Центр протидії корупції.

Жоден державний службовець не пішов до суду, щоб відшкодувати собі утримані кошти. Це зробили тільки судді. При цьому чомусь судді трактують закони тільки на свою користь", - сказав Єрмоличев у коментарі "Судово-юридичній газеті".

У ЦПК нагадали, що минулого року для того, щоб впоратися з пандемією, уряд вирішив обмежити зарплати для державних чиновників і суддів. Відразу зазначалося: рішення тимчасове, мотивоване загрозою для країни від COVID-19.

"Так от, знаєте, ці судді пішли в суди, щоб їм повернули гроші, які вони недоотримали під час торішнього карантину. Цьому здивувалися навіть у Мінфіні.

Раніше на такі дії суддів реагували і у Раді. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський назвав аморальним звернення двох суддів КСУ з позовом про недоотриману під час карантину зарплату. "Двоє суддів КС, пан Литвинов і пан Касмінін звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з держави недоотриманої заробітної плати за час карантину", - сказав Веніславський. Йшлося про 1 млн 300 тис. гривень. Веніславський нагадав, що суддя КСУ за рік отримує 4,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський

Також в ЦПК нагадали, що розмір щомісячного довічного утримання суддів становить понад 77 тис. грн, це вже коли вони виходять на пенсію.

Навіть у Мінфіні здивовані, що лише судді вимагають відшкодувати їм фінансові втрати за час карантину, - ЦПК 01

Автор: 

карантин (18172) суддя (1584) Центр протидії корупції (265) зарплата (2250) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ага еще и недополученные взятки может им компенсировать бедолагам?
показати весь коментар
08.07.2021 10:39
+6
А фуле, их можно понять.
Замки по 1000 квадратов знаете как дорого содержать (плюс садовники, охранники, повара, горничные и т д)
Та и майбахи всякие тоже денюшку просят...
И это только две статьи расходов...
Прикиньте, столько проблем, а они ещё и работают на наше благо, судят там чего-то
Вот где патриоты
показати весь коментар
08.07.2021 10:41
+5
Да потому что ,оказывается,только судьи ,в стране зекретинов,могут выдрать себе компенсацию -остальные даже и не пытаются...
показати весь коментар
08.07.2021 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься!
показати весь коментар
08.07.2021 10:37 Відповісти
Ага еще и недополученные взятки может им компенсировать бедолагам?
показати весь коментар
08.07.2021 10:39 Відповісти
они же самые бедные и обделенные
показати весь коментар
08.07.2021 10:40 Відповісти
А фуле, их можно понять.
Замки по 1000 квадратов знаете как дорого содержать (плюс садовники, охранники, повара, горничные и т д)
Та и майбахи всякие тоже денюшку просят...
И это только две статьи расходов...
Прикиньте, столько проблем, а они ещё и работают на наше благо, судят там чего-то
Вот где патриоты
показати весь коментар
08.07.2021 10:41 Відповісти
Когда президент страны - безбожно грабит лохов, которые за него проголосовали, то почему судьи тоже не могут прибарахлится на лохах, которые платят налоги?!!
показати весь коментар
08.07.2021 10:45 Відповісти
Извините, а про какие вознаграждениях идёт речь???
Что они ("судьи"), Ударники Капиталистического Труда, что ли? Что разве нет кризиса в судейских органах? Про какие вознаграждениях идёт речь? За какие подвиги???
показати весь коментар
08.07.2021 10:47 Відповісти
Да потому что ,оказывается,только судьи ,в стране зекретинов,могут выдрать себе компенсацию -остальные даже и не пытаются...
показати весь коментар
08.07.2021 10:48 Відповісти
Это же фопы, а им говорят, компенсируют. Так что все правильно
показати весь коментар
08.07.2021 10:49 Відповісти
Прикольно. А что по этому поводу говорит закон?
показати весь коментар
08.07.2021 10:58 Відповісти
Закон говорит: что судья с часами на руке дешевле чем за 100000$, плохой судья! =)
показати весь коментар
08.07.2021 11:09 Відповісти
При всей моей не любви к судьям, мож надо было Бедосику по законам действовать? Щас ещё иски на решения СНБО посыпятся, только платить будем все мы
показати весь коментар
08.07.2021 12:13 Відповісти
НЕНАЖЕРИ!!!
показати весь коментар
08.07.2021 11:04 Відповісти
Легще убить ..чем кормить))
показати весь коментар
08.07.2021 11:11 Відповісти
Тільки суди у нас поки що незалежні інші зась.........лікарі , прокурори, поліція мовчать бо бояться звільнення.
показати весь коментар
08.07.2021 11:13 Відповісти
А Стефанчук? Нищеброд квартиру у тёщи снимает и регулярно получает денежную компенсацию за поднаём жилья. Надо помочь человеку в трудную минуту...
показати весь коментар
08.07.2021 11:26 Відповісти
По большому счёту они правы.
Только если бы такие иски подали все кто пострадал от дурантина то тогда и наше недоправительство сто раз бы подумало прежде чем кошмарить лохотрат высосанной из пальца пандемией.
показати весь коментар
08.07.2021 11:27 Відповісти
Так они же больше всех работают и меньше всех получают !?? Добавить судьям! И еще раз добавить!
показати весь коментар
08.07.2021 11:39 Відповісти
так это же их страна...имеют право...пусть работяги выплачивают, раз так решили..))
показати весь коментар
08.07.2021 11:41 Відповісти
К "судьям" надо подходить рационально: кресло судьи оценить 2 тысячи баксов в день, короче 50 тысяч в месяц! Платить будут. Может тогда экономика зацветёт, если зЕбилы не сожрут...
показати весь коментар
08.07.2021 11:49 Відповісти
США починали з "Суду Лінча"(безкоштовного, на громадських засадах). Україна в стані війни з кацляндією, тому має право на використання досвіду стратегічного союзника. За кошти, що йдуть на зп. суддям направити на закупівлю F-35
показати весь коментар
08.07.2021 11:57 Відповісти
Каста алчных мразей.
показати весь коментар
08.07.2021 12:29 Відповісти
А что удивляться?
Пусть подадут на них в суд!
показати весь коментар
08.07.2021 12:30 Відповісти
Совесть - это роскошь, а мы люди бедные
показати весь коментар
08.07.2021 13:09 Відповісти
Офигеть... А кто им такие "оклады" в 375 000 грн в месяц утвердил?!
Какие-такие научные основания и изыскания определили необходимость содержания этих персон в такие суммы?!
показати весь коментар
08.07.2021 14:13 Відповісти
 
 