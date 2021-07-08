Навіть у Мінфіні здивовані, що лише судді вимагають відшкодувати їм фінансові втрати за час карантину, - ЦПК

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розкритикував дії суддів, які подали позови про виплату їм частини суддівської винагороди, утриманої під час дії карантинних обмежень у квітні-серпні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook пише Центр протидії корупції.

Жоден державний службовець не пішов до суду, щоб відшкодувати собі утримані кошти. Це зробили тільки судді. При цьому чомусь судді трактують закони тільки на свою користь", - сказав Єрмоличев у коментарі "Судово-юридичній газеті".

У ЦПК нагадали, що минулого року для того, щоб впоратися з пандемією, уряд вирішив обмежити зарплати для державних чиновників і суддів. Відразу зазначалося: рішення тимчасове, мотивоване загрозою для країни від COVID-19.

"Так от, знаєте, ці судді пішли в суди, щоб їм повернули гроші, які вони недоотримали під час торішнього карантину. Цьому здивувалися навіть у Мінфіні.

Раніше на такі дії суддів реагували і у Раді. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський назвав аморальним звернення двох суддів КСУ з позовом про недоотриману під час карантину зарплату. "Двоє суддів КС, пан Литвинов і пан Касмінін звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з держави недоотриманої заробітної плати за час карантину", - сказав Веніславський. Йшлося про 1 млн 300 тис. гривень. Веніславський нагадав, що суддя КСУ за рік отримує 4,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

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Також в ЦПК нагадали, що розмір щомісячного довічного утримання суддів становить понад 77 тис. грн, це вже коли вони виходять на пенсію.