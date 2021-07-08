Кожен українець має право на отримання земельної ділянки, але держава не може забезпечити це право, - заступник голови Держгеокадастру Мирошниченко

Сума площ всіх ділянок на кожного громадянина України перевищує площу країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко.

"Кожному громадянину України наша держава, наша Верховна Рада як законодавчий орган уже давно обіцяє можливість отримати цілий набір земельних ділянок на праві власності, це 2 га для ведення особистого селянського господарства, присадибні ділянки 10-15-25 соток для будівництва житлового будинку та господарських будівель, 12 соток для садівництва, також є для індивідуального гаражного будівництва і для ведення фермерського господарства", - пояснив він.

За словами Мирошниченка, сума площ всіх ділянок на кожного громадянина Украіини перевищує площу країни, але питання можна вирішити монетизацією.

"А тепер питання: давайте 40 млн громадян помножимо на 2 гектара. Ми отримаємо площу, яка перевищує площу території України, понад 60 млн га. Всі з великим задоволенням говорять про це право, коли їм вигідно, але воно не забезпечено матеріально. Немає в Україні землі, щоб виконати зобов'язання держави перед людьми. Думаю, це право потрібно монетизувати", - додав заступник голови Держгеокадастру.

Читайте також: Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна