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Кожен українець має право на отримання земельної ділянки, але держава не може забезпечити це право, - заступник голови Держгеокадастру Мирошниченко

Кожен українець має право на отримання земельної ділянки, але держава не може забезпечити це право, - заступник голови Держгеокадастру Мирошниченко

Сума площ всіх ділянок на кожного громадянина України перевищує площу країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко.

"Кожному громадянину України наша держава, наша Верховна Рада як законодавчий орган уже давно обіцяє можливість отримати цілий набір земельних ділянок на праві власності, це 2 га для ведення особистого селянського господарства, присадибні ділянки 10-15-25 соток для будівництва житлового будинку та господарських будівель, 12 соток для садівництва, також є для індивідуального гаражного будівництва і для ведення фермерського господарства", - пояснив він.

За словами Мирошниченка, сума площ всіх ділянок на кожного громадянина Украіини перевищує площу країни, але питання можна вирішити монетизацією.

"А тепер питання: давайте 40 млн громадян помножимо на 2 гектара. Ми отримаємо площу, яка перевищує площу території України, понад 60 млн га. Всі з великим задоволенням говорять про це право, коли їм вигідно, але воно не забезпечено матеріально. Немає в Україні землі, щоб виконати зобов'язання держави перед людьми. Думаю, це право потрібно монетизувати", - додав заступник голови Держгеокадастру.

Читайте також: Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна

Автор: 

земля (1679) Держгеокадастр (301)


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Жизнь при Вовке Голобородько
Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2021 10:38
+9
Продавать землю по 10 000 га государство может, а дать землю бесплатно по 1 га не может.
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08.07.2021 10:55
+6
я согласен на денежную компенсацию от агробаронов
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08.07.2021 10:37
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я согласен на денежную компенсацию от агробаронов
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08.07.2021 10:37 Відповісти
каждый год компенсацию
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08.07.2021 10:40 Відповісти
Оренду.
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08.07.2021 10:49 Відповісти
Каждый имеет право полететь в космос,но не факт.
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08.07.2021 10:38 Відповісти
Речь идет о выполнении закона. А закона о праве полета в космос нет.
Так что, не мути воду.
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08.07.2021 11:59 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWJg3U3zFp36eA0tFrF6efJiT_T7Pu3vuVQMka2E_nonKgiVClL95O3TkB7Q-GQXwgyJuPisQ-UODp7WvyYSv6SlxamKQoPBx8ztPhWhm_UpumorOAE9kjD0g6ARHoVJWY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWJg3U3zFp36eA0tFrF6efJiT_T7Pu3vuVQMka2E_nonKgiVClL95O3TkB7Q-GQXwgyJuPisQ-UODp7WvyYSv6SlxamKQoPBx8ztPhWhm_UpumorOAE9kjD0g6ARHoVJWY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Жизнь при Вовке Голобородько
Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2021 10:38 Відповісти
Пелевин....империя V.... У продвинутого парня в этой стране нет выбора...
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08.07.2021 11:47 Відповісти
каждый правый имеет право на то..что слева и то.. что справа..
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08.07.2021 10:39 Відповісти
на вольную волю и на неволю..
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08.07.2021 10:41 Відповісти
тогда давай по гектару на рыло и не нада мутить
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08.07.2021 10:42 Відповісти
А ЗЕчмо збирається продавати землю. Нехай продає свої 2 га.
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08.07.2021 10:44 Відповісти
Зробити ревізію, скільки у кого соток та гектарів, і виявиться, що в декого шматки по піврайону, а кому й стільчика поставити не буде де. Але цього робити влада не буде - бо це собі відгризати хвоста та інші органи. Простіше проголосувати та видалити з Конституції усе, що стосується якихось гарантій. Які можуть бути гарантії гоям? Держава - для нас, а ви **вно!
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08.07.2021 10:48 Відповісти
а в результаті всеодно 2 м.кв. буде
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08.07.2021 13:00 Відповісти
Для начала нужно ввести норму в один участок на одну семью и только на совершеннолетних. Получивший один участок, например для строительства дома, право на получение остальных участков автоматически теряет. Выбирай или землю на дом в городе или два гектара в поле. Простой пример радикаловый скотыняка шЛяшко. Вся его семья, в том числе несовершеннолетние дети, мать и ближайшие родственники получили от государства землю в полном комплекте, и под гаражи, и под дома, и под садоводство и под фермерство. Таких примеров сотни когда те кто при власти имеют возможность реализовать свое право, а простые люди или не имеют такой возможности или только за взятку.
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08.07.2021 10:48 Відповісти
А если семьи нет?а сколько должно быть человек в семье?а как быть когда разводятся и создают другие семьи?а гражданский брак считается семьёй?
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08.07.2021 10:56 Відповісти
Если есть семья, значит у твоих родителей уже есть 2 га. Если нет семьи, значит нужна справка с детского дома, получи 1 га, создай семью и получите вместе еще один. Сколько человек в семье не регламентировано, но многодетным можно увеличить количество земельного надела на 0,5 га за каждого третьего и последующего ребенка. При достижении совершенолетия ребенка и создания им брака это уже другая, отдельная семья и 0,5 га переходит к нему, и гос-во компенсирует лишь 1,5 га. При разводе земля делится на две равные части, при создании другой семьи одним из разведенных к его гектару или государство дает еще один гектар или (если партнер тоже разведенный) прибавляется земля партнера. если вто Гражданский брак семьей не считается. Естественно это все приблизительно, но нужно что-то делать, иначе простым людям земли не хватит, зато хватит разным трутням-ушлепкам типа шЛюшка и его в.*******.
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08.07.2021 17:24 Відповісти
Шедеврально!
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08.07.2021 10:50 Відповісти
Что-то не так с этим законом. Через 50 лет подрастут еще два поколения украинцев, но земли-то больше не станет. А ту что раздают государству не возвращается.
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08.07.2021 10:51 Відповісти
Каждая этническая украинская семья может получить надел 5 га и не надо ля ля. Всё равно через некоторое время украинские семьи вернут свои земли ,так было и раньше.
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08.07.2021 10:52 Відповісти
Назовите мне право, которое в состоянии обеспечить мне гос-во? Хотя мои обязательства это же гос-во постоянно ужесточает. Мне кажется или это игра в одни ворота?
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08.07.2021 10:53 Відповісти
Продавать землю по 10 000 га государство может, а дать землю бесплатно по 1 га не может.
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08.07.2021 10:55 Відповісти
Если так, то и налоги брать государство тоже не может.
А то игра в одни ворота.
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08.07.2021 11:02 Відповісти
Чинуши всех времен этого не хотели и сейчас не хотят все очень просто гарант Конституции не на своем месте он также ничего не хочет делать для людей...
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08.07.2021 11:02 Відповісти
Де логіка ? Для громадян України землі не вистачає, але на продаж є . А можна поділити на всіх порівну , та роздати , під забороною продавати, виключно аренда ?
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08.07.2021 11:10 Відповісти
Ну да на 49 лет аренда( если не желаешь обрабатывать) и можно отменить пенсии, а оставить только пенсии госслужащим.
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08.07.2021 11:21 Відповісти
тогда и квартиры селянам тоже нужно дать в городах для справедливости
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08.07.2021 11:36 Відповісти
При условии что каждому горожанину государство выделит квартиру. А вообще, жилье и земля- это разные вещи, не путайте
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09.07.2021 13:12 Відповісти
все кто жили в городах на 1991 год приватизировали квартиры, селяне нет. селянам дали землю и у горожан выросла жаба)))) земля это такой же товар во всем мире, кроме нас и сев кореи
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09.07.2021 13:15 Відповісти
В Украине каждый украинец имеет только право молчать. Но ето ему не поможет, с нашей Системой
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08.07.2021 11:22 Відповісти
При желании этот вопрос можно урегулировать, в том числе учитывая предложения форумчан, но ЗЕкоманда тупо послала, в очередной раз, мудрый нарид нах.ер.
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08.07.2021 11:25 Відповісти
"Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко
https://images.cnscdn.com/images/1/8/b/e/18bee94e95394e8c099555500c2ca263/original.jpgСумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны."
Прекрасный образец!
Всё законодательство Украины полно лживых общений и обязательств всебщего счастья, превышающих реальные возможности в 10 раз. Что помимо всего прочего создаёт отличное поле для оров популистов всех мастей.
Может, млять, провести тотальную чистку и сделать законодательное поле ВМЕНЯЕМЫМ?
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08.07.2021 11:30 Відповісти
Ублюдочное государство с членограем во главе
Землю - национализировать, кроме той, которую сами собственники обрабатывают,
Мусора мрази, разворовпли землю и теперь стебутся с лохов
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08.07.2021 11:31 Відповісти
Разделяй Державу и ублюдочную власть. Мы родились в этой Державе и наняли эту убогую власть. Если золотарь не справляется с чисткой сортиров его гонят нахрен и нанимают другого.
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08.07.2021 11:42 Відповісти
Шо за держава ? Державу дежит в руках кацапский цар,
Или как ? Государство это и есть ублюдочная власть,
Машина угнетения ...
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08.07.2021 13:34 Відповісти
Почему эти идиоты все спихивают на государство? Если ты у власти и не справляешься , вон нахрен. Усадив свою жоппу в чиновничье кресло это ничтожество уже считает себя государством. Когда же мы научимся разделять Государство и власть.
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08.07.2021 11:39 Відповісти
40 млн. громадян? Оптимісти...
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08.07.2021 11:57 Відповісти
Отобрать у тех, кто получил!
90% получили не совсем честно.
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08.07.2021 12:29 Відповісти
Так тоді й завод-пароходи треба відібрати. РєвАлюція 1917-го забулась?
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08.07.2021 12:33 Відповісти
1917г отбирали чужое. А землю, заводы-пароходы прихватизировали принадлежавшие всем гражданам Украины. И в основном не совсем честным путем.
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08.07.2021 12:39 Відповісти
Шо значит отбіралі чужоє? Заводи-пароходи прінадлєжалі всєм гражданам тільки на бумазі. Навіть квартири які давали ніколи не були власністю тих хто в них був прописаний. Все це була бутафорія. Все в країні належало політбюро цк кпсс. От вони розпоряджались не тільки майном, а й життям всього населення. Парламенти були для галочки тільки того, щоб був предмет розмови в міжнародних інституціях.
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08.07.2021 12:49 Відповісти
И зачем всё отдали мертвечукам, коломойским ...?
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08.07.2021 13:53 Відповісти
Ти в мене питаєш? А я тобі таке ж запитання задам.
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08.07.2021 15:21 Відповісти
Кожен отримає свій участок 1Х2 метри. Всім хватить. Тільки отримують в свій час.
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08.07.2021 12:32 Відповісти
Блевать охота уже от наших прав что нам положено .
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08.07.2021 12:43 Відповісти
тогда вопро - а на хера нам такое государство вместе с таким правительством?
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08.07.2021 13:38 Відповісти
Не государство не может обеспечить, а Зе- коррупционная шобла не может. Это стратегическая поправка
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08.07.2021 14:22 Відповісти
A Кубань?
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08.07.2021 15:07 Відповісти
А що, вже пройшов перепис наceлення, i точний вимiр землi , опублiкуйте цифри!?
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08.07.2021 16:40 Відповісти
всем дадут по 2 квадрата
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08.07.2021 22:39 Відповісти
 
 