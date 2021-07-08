Кожен українець має право на отримання земельної ділянки, але держава не може забезпечити це право, - заступник голови Держгеокадастру Мирошниченко
Сума площ всіх ділянок на кожного громадянина України перевищує площу країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко.
"Кожному громадянину України наша держава, наша Верховна Рада як законодавчий орган уже давно обіцяє можливість отримати цілий набір земельних ділянок на праві власності, це 2 га для ведення особистого селянського господарства, присадибні ділянки 10-15-25 соток для будівництва житлового будинку та господарських будівель, 12 соток для садівництва, також є для індивідуального гаражного будівництва і для ведення фермерського господарства", - пояснив він.
За словами Мирошниченка, сума площ всіх ділянок на кожного громадянина Украіини перевищує площу країни, але питання можна вирішити монетизацією.
"А тепер питання: давайте 40 млн громадян помножимо на 2 гектара. Ми отримаємо площу, яка перевищує площу території України, понад 60 млн га. Всі з великим задоволенням говорять про це право, коли їм вигідно, але воно не забезпечено матеріально. Немає в Україні землі, щоб виконати зобов'язання держави перед людьми. Думаю, це право потрібно монетизувати", - додав заступник голови Держгеокадастру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что, не мути воду.
Жизнь при Вовке Голобородько
А то игра в одни ворота.
https://images.cnscdn.com/images/1/8/b/e/18bee94e95394e8c099555500c2ca263/original.jpgСумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны."
Прекрасный образец!
Всё законодательство Украины полно лживых общений и обязательств всебщего счастья, превышающих реальные возможности в 10 раз. Что помимо всего прочего создаёт отличное поле для оров популистов всех мастей.
Может, млять, провести тотальную чистку и сделать законодательное поле ВМЕНЯЕМЫМ?
Землю - национализировать, кроме той, которую сами собственники обрабатывают,
Мусора мрази, разворовпли землю и теперь стебутся с лохов
Или как ? Государство это и есть ублюдочная власть,
Машина угнетения ...
90% получили не совсем честно.