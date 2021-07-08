За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії

У Національній комісії зі стандартів державної мови висловлюють стурбованість можливим скороченням граничної чисельності працівників її апарату за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою.

"Національне агентство України з питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання скорочення граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів". Проєктом постанови передбачено, що граничну чисельність працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови скоротять з 29 до 23 осіб, тобто зменшать на понад 20%", - говориться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Комісія стурбована такими діями за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Комісія вважає за необхідне поінформувати суспільство про складну ситуацію: попри фактичну готовність до проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, таке значне скорочення чисельності працівників апарату Комісії істотно утруднює процес встановлення результатів цих іспитів", - підкреслюють у відомстві.

У Нацкомісії вважають, що успішна реалізація іспиту потребує не зменшення, а навпаки – збільшення чисельності працівників апарату Комісії (пропозиції Комісії щодо збільшення штатної чисельності апарату були надіслані до Уряду завчасно).

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"Комісія усвідомлює всі виклики, які стоять перед Українською державою, але спроби заощадити на реалізації державної мовної політики вважає неприпустимими", - йдеться в повідомленні.