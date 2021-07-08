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Новини
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За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії

За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії

У Національній комісії зі стандартів державної мови висловлюють стурбованість можливим скороченням граничної чисельності працівників її апарату за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою.

"Національне агентство України з питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання скорочення граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів". Проєктом постанови передбачено, що граничну чисельність працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови скоротять з 29 до 23 осіб, тобто зменшать на понад 20%", - говориться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Комісія стурбована такими діями за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Комісія вважає за необхідне поінформувати суспільство про складну ситуацію: попри фактичну готовність до проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, таке значне скорочення чисельності працівників апарату Комісії істотно утруднює процес встановлення результатів цих іспитів", - підкреслюють у відомстві.

У Нацкомісії вважають, що успішна реалізація іспиту потребує не зменшення, а навпаки – збільшення чисельності працівників апарату Комісії (пропозиції Комісії щодо збільшення штатної чисельності апарату були надіслані до Уряду завчасно).

Також читайте: Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання

"Комісія усвідомлює всі виклики, які стоять перед Українською державою, але спроби заощадити на реалізації державної мовної політики вважає неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Кабмін (14104) скорочення (214) українська мова (834) чиновник (803) іспити (121) держслужбовці (337)


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Топ коментарі
+4
Черговий доказ, що влада діє виключно проти українських інтересів.
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08.07.2021 11:05
+4
«Багатолика» правда? Чи хтось казав Мєндєль, що вживати канабіс під час вагітності шкідливо?
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08.07.2021 11:06
+3
https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA Anneksiya Net
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии - Цензор.НЕТ 7415
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08.07.2021 11:02
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08.07.2021 10:53 Відповісти
ну, спустять на гальмах - і кум порішає...
ну, й хтось отримає доплату "за напруженість у роботі"
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08.07.2021 10:56 Відповісти
мендельшлюшка вже і книжку написала про абсолютну неважливість української мови.
отак от і чинуші екзамен напишуть - профілонять.
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08.07.2021 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA Anneksiya Net
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии - Цензор.НЕТ 7415
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08.07.2021 11:02 Відповісти
Так-язік роз'єднує.
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08.07.2021 11:05 Відповісти
«Багатолика» правда? Чи хтось казав Мєндєль, що вживати канабіс під час вагітності шкідливо?
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08.07.2021 11:06 Відповісти
І воно це прекрасно розуміє. Та буде продовжувати торочити і нав'язуваати кацапську пропаганду, бо це веління дерьмака і його кишенькового "велічайшего" та умови договорняка з фуйлом.
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08.07.2021 12:10 Відповісти
Насправді чув інше трактування: правда у кожного своя, але істина завжди одна. Як ілюстрація наводилися поняття ліворуч-праворуч-верх-низ-попереду-позаду (залежить від позиції окремо взятої людини у просторі) і сторони світу (об'єктивна система координат).
...
Утім Мандель це не стосується. У неї - тільки БРЕХНЯ.
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08.07.2021 11:22 Відповісти
Киньте цю хвойду у вулик 🐝🐝🐝🐝🐝🐝☠️
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08.07.2021 11:15 Відповісти
Як варіант - можна прив'язати до дерева поблизу якнайбільшого мурашника, попередньо роздягнувши і намазавши медом.
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08.07.2021 11:23 Відповісти
Ще був скафізм - давньоіранський метод страти, який гарантував особливо страшні борошна.

Жертву раздевали догола и крепко привязывали внутри узкой лодки или выдолбленного ствола дерева, а сверху накрывали такой же лодкой или стволом дерева так, чтобы руки, ноги и голова торчали наружу. Жертву насильно поили молоком и мёдом, чтобы вызвать сильнейшую диарею. Кроме того, мёдом обмазывали тело жертвы, тем самым привлекая насекомых. После этого жертву пускали плавать в пруду со стоячей водой или оставляли на солнцепёке. Кал жертвы накапливался в таком «контейнере», привлекая всё больше насекомых, которые медленно пожирали плоть и откладывали в ней личинки, что приводило к гангрене. Чтобы продлить мучения, жертву могли кормить каждый день. В конце концов смерть наступала, скорее всего, в результате сочетания обезвоживания, истощения и септического шока.

"...Под конец Мохошад склонился к тому, чтобы заживо отдать Шаргакага на съедение червям. То была персидская казнь. Человека заковывают в два деревянных корыта так, что снаружи остаётся лишь голова, и ничто, из казнимого выходящее, не вытекает из корыт. А палачи кормят его мёдом и молоком и лицо ему обмазывают мёдом. Мухи слетаются к нему, откладывают яички, и в живом человеке заводятся черви. В книгах написано, что жертвы вопили по две-три недели кряду, пока не приходила к ним милосердная смерть. И каждый кусочек тела должен был продырявиться, как решето или хорошая кавказская брынза…"
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08.07.2021 11:55 Відповісти
На Сході добре знаються на таких штуках.
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08.07.2021 13:19 Відповісти
Є навіть пісня Scaphism, у цієї групи )) Рекомендую, колего - https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020) .
Група з Ірану - так, навіть у цій архизкріпній країні є метал-андеґраунд (оскільки концепція у групи - зороастризм, який є однією з 5 державних релігій Ірану, а також перська історія, то за законом до них доколупатися не можуть... хоча до важкої музики в цілому ставлення там негативне, як у совку приблизно). Музика - Oriental Sympho BM, тобто а-ля Dimmu Borgir у поєднанні з іранськими фолк мотивами. Якраз у літню спеку файно заходить... За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії - Цензор.НЕТ 572

За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії - Цензор.НЕТ 6895
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08.07.2021 14:05 Відповісти
Ого! О-го-го!!
Клас! Однозначно: якщо не знайду в магазині, тре' буде пошукати "лосів" у тирнеті! Бо в мп3 слухати цей шедевр - то наруга над здоровим глуздом у чистому вигляді.
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Як мило.
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08.07.2021 11:00 Відповісти
Як кажуть на прямому тхір то російською скунс(((
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Провладна кацапська пліснява продовжує непримиренну боротьбу з українською Україною.
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08.07.2021 11:03 Відповісти
Черговий доказ, що влада діє виключно проти українських інтересів.
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08.07.2021 11:05 Відповісти
Із точністю до навпаки. Якраз принципових профі прибрали, щоб не робили слугам вагітну голову "этой своей селюкской мовой".
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08.07.2021 11:25 Відповісти
Які ще екзамени. Один чиновник на посту глави МВС за 7 років не спромігся говорити державною мовою.
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08.07.2021 11:10 Відповісти
Зате скільки разів він озолотився! А численні зашквари - то таке...
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08.07.2021 13:21 Відповісти
оставили только нужных
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08.07.2021 11:13 Відповісти
Прибрали принципових і залишили тільки своїх.
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08.07.2021 11:23 Відповісти
Не факт что сократят, но перед экзаменом неплохо запугать экзаменаторов. Слуги они такие шлюги...
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08.07.2021 11:23 Відповісти
 
 