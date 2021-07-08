За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії
У Національній комісії зі стандартів державної мови висловлюють стурбованість можливим скороченням граничної чисельності працівників її апарату за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою.
"Національне агентство України з питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання скорочення граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів". Проєктом постанови передбачено, що граничну чисельність працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови скоротять з 29 до 23 осіб, тобто зменшать на понад 20%", - говориться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Комісія стурбована такими діями за тиждень до старту іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. "Комісія вважає за необхідне поінформувати суспільство про складну ситуацію: попри фактичну готовність до проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, таке значне скорочення чисельності працівників апарату Комісії істотно утруднює процес встановлення результатів цих іспитів", - підкреслюють у відомстві.
У Нацкомісії вважають, що успішна реалізація іспиту потребує не зменшення, а навпаки – збільшення чисельності працівників апарату Комісії (пропозиції Комісії щодо збільшення штатної чисельності апарату були надіслані до Уряду завчасно).
"Комісія усвідомлює всі виклики, які стоять перед Українською державою, але спроби заощадити на реалізації державної мовної політики вважає неприпустимими", - йдеться в повідомленні.
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ну, й хтось отримає доплату "за напруженість у роботі"
отак от і чинуші екзамен напишуть - профілонять.
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
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Утім Мандель це не стосується. У неї - тільки БРЕХНЯ.
Жертву раздевали догола и крепко привязывали внутри узкой лодки или выдолбленного ствола дерева, а сверху накрывали такой же лодкой или стволом дерева так, чтобы руки, ноги и голова торчали наружу. Жертву насильно поили молоком и мёдом, чтобы вызвать сильнейшую диарею. Кроме того, мёдом обмазывали тело жертвы, тем самым привлекая насекомых. После этого жертву пускали плавать в пруду со стоячей водой или оставляли на солнцепёке. Кал жертвы накапливался в таком «контейнере», привлекая всё больше насекомых, которые медленно пожирали плоть и откладывали в ней личинки, что приводило к гангрене. Чтобы продлить мучения, жертву могли кормить каждый день. В конце концов смерть наступала, скорее всего, в результате сочетания обезвоживания, истощения и септического шока.
"...Под конец Мохошад склонился к тому, чтобы заживо отдать Шаргакага на съедение червям. То была персидская казнь. Человека заковывают в два деревянных корыта так, что снаружи остаётся лишь голова, и ничто, из казнимого выходящее, не вытекает из корыт. А палачи кормят его мёдом и молоком и лицо ему обмазывают мёдом. Мухи слетаются к нему, откладывают яички, и в живом человеке заводятся черви. В книгах написано, что жертвы вопили по две-три недели кряду, пока не приходила к ним милосердная смерть. И каждый кусочек тела должен был продырявиться, как решето или хорошая кавказская брынза…"
Група з Ірану - так, навіть у цій архизкріпній країні є метал-андеґраунд (оскільки концепція у групи - зороастризм, який є однією з 5 державних релігій Ірану, а також перська історія, то за законом до них доколупатися не можуть... хоча до важкої музики в цілому ставлення там негативне, як у совку приблизно). Музика - Oriental Sympho BM, тобто а-ля Dimmu Borgir у поєднанні з іранськими фолк мотивами. Якраз у літню спеку файно заходить...
Клас! Однозначно: якщо не знайду в магазині, тре' буде пошукати "лосів" у тирнеті! Бо в мп3 слухати цей шедевр - то наруга над здоровим глуздом у чистому вигляді.