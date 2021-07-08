УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11331 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з корупцією
3 483 62

ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень. ІНФОГРАФІКА

ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань запустило окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві зазначили, що для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена, повідомте про це.

Форму ви також можете заповнити анонімно.

Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться.

ДБР активно виявляє необґрунтовані активи посадовців. Одним із таких прикладів є передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали щодо наявності у народного депутата України активів, не підтверджених офіційними доходами. Так, у 2020 році депутат придбав квартиру у Києві вартістю 7 600 000 гривень. А за 2019 рік він задекларував всього 4 тис. доларів США та у 2020 році отримав дохід у розмірі 4 800 000 гривень. Інших джерел доходів та фінансових зобов’язань він не вказав. Різниця між задекларованими доходами / активами та ціною квартири становить понад 2 700 000 гривень.

Таких випадків, на жаль, багато, тому чекаємо на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.

ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень 01

Також у ДБР просять представників громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб за наявності інформації, яку працівники Бюро можуть використати для виявлення необґрунтованих активів і збору необхідних доказів, звертатися в Державне бюро розслідувань одним зі способів:

- через електронну форму на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

- за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) на спеціальну телефонну лінію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (перерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 13:45); в інший час (нічний час, вихідні та святкові дні) – залишити звернення, заяву або повідомити інформацію на автовідповідач (опрацювання таких відомостей відбудеться наступного робочого дня);

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

- надіславши інформацію на адресу електронної пошти: [email protected];

- поштовим зв’язком на адресу Бюро: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;

- під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату Державного бюро розслідувань за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ;

- залишивши звернення або повідомлення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.

Зазначається також, що під "активами" слід розуміти грошові кошти (готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах тощо), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі.

Вартість активу має становити від 1 003 500 гривень до 7 377 500 гривень (до 6 831 500 гривень – у 2020 році, до 6 243 250 гривень – у 2019 році), а сам актив повинен бути набутим після 28.11.2019.

Автор: 

чиновник (803) ДБР (3505)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Беріть список нових літс 95 кварталу. Не помилитесь.
показати весь коментар
08.07.2021 10:57
+13
Итак гбр, записывайте: депутат вр корявченков юрий (юзик), депутат вр архамия давид, депутат вр стефанчук, депутат вр разумков, а еще презедент зеленский, глава офиса презе - дерьмак... Вам мало?
показати весь коментар
08.07.2021 10:57
+12
Стукачей воспитываете, падлы зеленые?
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
показати весь коментар
08.07.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а прєйскурант на постучать гдє?..
показати весь коментар
08.07.2021 10:54 Відповісти
у німців запитай...Там стук - це святоє.
показати весь коментар
08.07.2021 11:05 Відповісти
10% с удара.
показати весь коментар
08.07.2021 11:38 Відповісти
Дубинский, Лерос это ваш звездный час....
показати весь коментар
08.07.2021 10:55 Відповісти
Ну, за Лероса все понятно, а вот каким боком сюда этот тупой собачий рот КАЛомойского?
показати весь коментар
08.07.2021 11:48 Відповісти
Уже было. Теперь на агента Шевченко дело завели )))
показати весь коментар
08.07.2021 10:55 Відповісти
Беріть список нових літс 95 кварталу. Не помилитесь.
показати весь коментар
08.07.2021 10:57 Відповісти
новиє лiтса для ДБР - табу.
показати весь коментар
08.07.2021 11:05 Відповісти
Итак гбр, записывайте: депутат вр корявченков юрий (юзик), депутат вр архамия давид, депутат вр стефанчук, депутат вр разумков, а еще презедент зеленский, глава офиса презе - дерьмак... Вам мало?
показати весь коментар
08.07.2021 10:57 Відповісти
обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
показати весь коментар
08.07.2021 11:09 Відповісти
Як зворушливо. Ми дуже хочемо, але не знаємо де шукати... То йди з посади "слуга" клоуна.
показати весь коментар
08.07.2021 10:58 Відповісти
Ооо, сейчас списки врагов народа пополнятся по новому после 1917 года.
Раскуркулицизация по новой)))
показати весь коментар
08.07.2021 10:58 Відповісти
Розвод для лохів продовжується.
ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений - Цензор.НЕТ 3211

Герусу це розкажіть.
показати весь коментар
08.07.2021 10:58 Відповісти
прыйдэ осинь кулачить будемо
показати весь коментар
08.07.2021 11:14 Відповісти
Стукачей воспитываете, падлы зеленые?
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
показати весь коментар
08.07.2021 10:59 Відповісти
вилла в Италии прокатит? "заводик", который никак не могут поделить с Ленкой? Кому звонить - в НАБУ или Ленке?
показати весь коментар
08.07.2021 11:02 Відповісти
обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
показати весь коментар
08.07.2021 11:09 Відповісти
а есть телефончик? очень хочеца поговорить с первой лядью.
показати весь коментар
08.07.2021 11:10 Відповісти
так а если у самих прокуроров лексусы?
показати весь коментар
08.07.2021 11:04 Відповісти
Ясно,хотят все лядство на людей спихнуть ,сделав из них стукачей -ну я уже никакой подлости ,от засратой зелени,не удивляюсь)
показати весь коментар
08.07.2021 11:05 Відповісти
Лерочка, стукач - понятие уголовное. Неужели ты срок мотала?
А если серьёзно, то в ЕС народ стучит практически весь. Попробуй запарковаться в неположенном месте. Через 5 мин. тебя оштрафуют. И не потому, что полиция вездесуща, а потому что обычные люди сразу звонят и сообщают о нарушении. И живут как-то лучше нас в разы.
показати весь коментар
08.07.2021 11:12 Відповісти
Так в ЕС и полиция другая -ей люди доверяют и главпроеуроры там не 100%ные марионетки президентов)но да,для зесрани это трудно -поэтому именно вы и становитесь стопроцентными стукачами,как при сралине
показати весь коментар
08.07.2021 12:05 Відповісти
Лерочка, я же тебя просил не злоупотреблять на жаре. Теперь тебе везде зесрань мерещится.
показати весь коментар
08.07.2021 12:33 Відповісти
Как мне нравится,когда у зебила не получается поумничать,от скудоумия,он начинает извиваться ,как "глиста на сковородке"))
показати весь коментар
08.07.2021 12:37 Відповісти
У тебя глисты на сковородке? Заметно.
показати весь коментар
08.07.2021 12:41 Відповісти
Та да)зебилы-глисты ,которых я каждый день пачками на ту сковородку закидываю -правда теперь с вами совсем не густо -перевелись почему то
показати весь коментар
08.07.2021 12:49 Відповісти
Короче гадишь на сковородку. Зачем?
показати весь коментар
08.07.2021 12:52 Відповісти
..наконец зебильо врубилось,где оно обитает?правильно,в дерьме порохоботов...с почином тебя,тогда)
показати весь коментар
08.07.2021 13:14 Відповісти
Лерочка, срать на сковородку... Может всё же сходишь к наркологу?
показати весь коментар
08.07.2021 13:15 Відповісти
Ну ,срать на сковородку -это про кретинов,которые сдали воюющую страну ,с кризисной экономикой "рассмеши комика" и ожидают рая на земле)не прибедняйся ,иди там на вас,зебилов, Данилов сцать начал,а то не успеешь)))
показати весь коментар
08.07.2021 13:19 Відповісти
Так ты сдала воюющую страну ,с кризисной экономикой "рассмеши комика" и ожидаешь рая на земле? Ожидай. Но зачем срать на сковородку?
показати весь коментар
08.07.2021 13:24 Відповісти
так Лерос же уже сообщал, и шо???? банду зельоньіх 3,14дарасов - на кол!
показати весь коментар
08.07.2021 11:08 Відповісти
манєнькая пріпіска: стучать мона і нуна на парашенка, парахаботіков, сусідів, родичів...за винятком слуг і іже з ними!
показати весь коментар
08.07.2021 11:12 Відповісти
ГБР жжет!
Что это за хитрожопая формулировка "незаконно полученное имущество"? Я получил откат. Пошел и ЗАКОННО купил квартиру или мерс какой-нибудь. Т.е. имущество получил ЗАКОННО! Дебилы, мля ...

Берите ЛЮБОГО, первого попавшегося, чиновника и у него 100% будет имущество не соответствующее его официальным доходам. Шо, ничего не можете с этим сделать? Все вопросы к нашим неуважаемым депутатам, которые принимают законы. Пчелы против меда бывают?
показати весь коментар
08.07.2021 11:15 Відповісти
це все для піару.
просто зеленим ідіотам сподобалась ідея соціалізму.
але вони забувають, що за незаконно нажите майно і їх пустять під ніж.
особливо на фоні високих тарифів, які з'їдять практично весь сімейний дохід.
показати весь коментар
08.07.2021 11:29 Відповісти
ГБР - это не для Украины. ГБР - это для Зеленского (и для его кукловодов). Ну и результаты соответствующие. А т.к. на их плачевные результаты стали обращать внимание наши западные партнеры, то они и решили резко создать видимость работы. Отсюда и это "громогласное заявление", а по факту - пук в воздух.
показати весь коментар
08.07.2021 12:08 Відповісти
Сообщил. Вилла в Италии куплена неким гражданином зеленским за нетрудовые доходы, тк бизнес у него убыточный и налогов поэтому не платил.
показати весь коментар
08.07.2021 11:16 Відповісти
В Америке просят не так.
Тот, кто предоставит информацию, может расчитывать на часть штрафа, отсуженного у нарушителя, законным путем.
показати весь коментар
08.07.2021 11:19 Відповісти
Есть такой закон. Обличитель получает 10%.
показати весь коментар
08.07.2021 11:26 Відповісти
Только зесрань может додуматься стучать тем ,на которых самих клейма негде ставить)и США ещё сюда пытаются приплести ...
показати весь коментар
08.07.2021 12:17 Відповісти
Якийсь сюрррр....
Чому саме гбр не може виявити корупційне майно ?
Навіть у своїх співробітників.
Бездарна контора.
показати весь коментар
08.07.2021 11:27 Відповісти
Сообщаю!
У всех работников гбр и их родственников необоснованно много имущества и носки по 200 грн.

Дорожелатель.)
показати весь коментар
08.07.2021 11:34 Відповісти
Можна начать с депутатов ВР ( их з/пл в конвертах) и далее по списку всех члЭнов зеленой шоблы, включая 95квартал... Гео Лерос вам уже достаточно информации дал ( и с трибуны ВР и со своего Ютуб-канала) , было бы желание...
показати весь коментар
08.07.2021 11:46 Відповісти
Шо закінчилися люди, яких вам здавали як реформаторів Порошенка?
Чому всім зеленим треба вказувати де і що є проблема. Одні питають у людей де корупціонери інші замиливши очі у Штатів, а тим часом всі держпідприємства увійшли в колосальну збитковість. То шукайте кому воно вигідно і роботи буде у вас непочатий край
показати весь коментар
08.07.2021 11:51 Відповісти
От смешные. Прокатитесь вокруг Киева по "скромным" хатынкам, найдете там не один годовой бюджет Украины 😁
показати весь коментар
08.07.2021 11:53 Відповісти
А что им мимо своих домов кататься?
показати весь коментар
08.07.2021 12:20 Відповісти
Маячня! Хто кого хоче впіймати? Заходьте до котеджних містечок, водоохоронних зон Дніпра та інших водоймищ, заміські будинки і питайте "Чиє? Звідки гроші?". Почніть з себе та власних родичів і друзів. Працюйте!!!
показати весь коментар
08.07.2021 12:01 Відповісти
ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень - Цензор.НЕТ 3105
показати весь коментар
08.07.2021 12:03 Відповісти
1937г.-2037г.???🤐
показати весь коментар
08.07.2021 12:03 Відповісти
У каждого украинца своя разведывательная служба?
Знают: за сколько купил, где взял деньги, сколько стоит сейчас и сколько указал в декларации...
показати весь коментар
08.07.2021 12:13 Відповісти
Большое строительство большого человека. "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом. Видео
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой.
Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата В соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
показати весь коментар
08.07.2021 12:31 Відповісти
Да там копни любого из слуг - и к бабке не ходи.
показати весь коментар
08.07.2021 12:44 Відповісти
Під кожною бюджетною структурою стоять елітні авто. Пакуйте всіх власників- не помилитесь.
Всі маєтки під Києвом, всі елітні квартири, всі відвідувачі дорогих ресторанів...
Та малюська ніяких платних сізо не напасеться))
показати весь коментар
08.07.2021 12:49 Відповісти
Большое строительство большого человека. "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом. Видео
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.


Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадратаВ соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
показати весь коментар
08.07.2021 12:49 Відповісти
ага щас! не ведитесь, они послушают что где и у кого, пошлют нахер, а сами будут этих толстозадых шантажировать с целью коррупции. позже народу скажут, что ничего не нашли. вот и все дела. ушлые какие! сначала надо, чтобы вам хоть кто то доверял, а потом просите людей. Мы, мол, все обыскали, ни у кого ничего. теперь типа народ подключим. ага разбежались.
показати весь коментар
08.07.2021 13:01 Відповісти
Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен. А если больше, то не трогаем?)
показати весь коментар
08.07.2021 13:05 Відповісти
трындец. цирк какой-то. в чем нужна помощь? берешь любого "судью", мусора в звании начиная от полковника, да даже подполковника, аналогично прокурвора или СБУ-шника и идешь к нему домой, в особняк, на который ему нужна зарплата за 1000 лет безупречной работы, смотришь на его машину, на которую он копил еще 500-600 лет...и после этого уже начинаешь просить о помощи в выявлении необоснованных активов.
показати весь коментар
08.07.2021 13:29 Відповісти
Далеко ходить не нужно!
Пусть возьмут любого мера области и их бухгалтеров, пусть посмотрят как они живут в каких домах! *Откуда деньги Зин* у обыкновенных чиновников?! Откуда?
показати весь коментар
08.07.2021 13:37 Відповісти
Не понял. Два года назад Величайший сообщил, что открыта линия по которой каждый громадянин может смело сообщать о коррупции и органы накажут и разберутся. Через год Величайший сообщил, что коррупция уже побеждена. Выходит, случилась досадная недоработка - коррупции уже нет, а коррупционное майно ещё осталось.
показати весь коментар
08.07.2021 13:56 Відповісти
Та пишите уже прямо..."Помогите нам рыбачить !!!"
показати весь коментар
08.07.2021 14:05 Відповісти
Помочь? А за что, вы, неуважаемые, нехилые бабки получаете?
показати весь коментар
08.07.2021 14:28 Відповісти
Поинтересуйтесь для начала как там бывший глава ДБР Труба поживает.
Прикрыли урода и спокойно отпустили.
показати весь коментар
08.07.2021 14:30 Відповісти
 
 