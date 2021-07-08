ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань запустило окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
У відомстві зазначили, що для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена, повідомте про це.
Форму ви також можете заповнити анонімно.
Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться.
ДБР активно виявляє необґрунтовані активи посадовців. Одним із таких прикладів є передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали щодо наявності у народного депутата України активів, не підтверджених офіційними доходами. Так, у 2020 році депутат придбав квартиру у Києві вартістю 7 600 000 гривень. А за 2019 рік він задекларував всього 4 тис. доларів США та у 2020 році отримав дохід у розмірі 4 800 000 гривень. Інших джерел доходів та фінансових зобов’язань він не вказав. Різниця між задекларованими доходами / активами та ціною квартири становить понад 2 700 000 гривень.
Таких випадків, на жаль, багато, тому чекаємо на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також у ДБР просять представників громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб за наявності інформації, яку працівники Бюро можуть використати для виявлення необґрунтованих активів і збору необхідних доказів, звертатися в Державне бюро розслідувань одним зі способів:
- через електронну форму на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;
- за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) на спеціальну телефонну лінію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (перерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 13:45); в інший час (нічний час, вихідні та святкові дні) – залишити звернення, заяву або повідомити інформацію на автовідповідач (опрацювання таких відомостей відбудеться наступного робочого дня);
- надіславши інформацію на адресу електронної пошти: [email protected];
- поштовим зв’язком на адресу Бюро: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;
- під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату Державного бюро розслідувань за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ;
- залишивши звернення або повідомлення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.
Зазначається також, що під "активами" слід розуміти грошові кошти (готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах тощо), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі.
Вартість активу має становити від 1 003 500 гривень до 7 377 500 гривень (до 6 831 500 гривень – у 2020 році, до 6 243 250 гривень – у 2019 році), а сам актив повинен бути набутим після 28.11.2019.
Будь ласка, зачекайте...
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- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
Раскуркулицизация по новой)))
Герусу це розкажіть.
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
А если серьёзно, то в ЕС народ стучит практически весь. Попробуй запарковаться в неположенном месте. Через 5 мин. тебя оштрафуют. И не потому, что полиция вездесуща, а потому что обычные люди сразу звонят и сообщают о нарушении. И живут как-то лучше нас в разы.
Что это за хитрожопая формулировка "незаконно полученное имущество"? Я получил откат. Пошел и ЗАКОННО купил квартиру или мерс какой-нибудь. Т.е. имущество получил ЗАКОННО! Дебилы, мля ...
Берите ЛЮБОГО, первого попавшегося, чиновника и у него 100% будет имущество не соответствующее его официальным доходам. Шо, ничего не можете с этим сделать? Все вопросы к нашим неуважаемым депутатам, которые принимают законы. Пчелы против меда бывают?
просто зеленим ідіотам сподобалась ідея соціалізму.
але вони забувають, що за незаконно нажите майно і їх пустять під ніж.
особливо на фоні високих тарифів, які з'їдять практично весь сімейний дохід.
Тот, кто предоставит информацию, может расчитывать на часть штрафа, отсуженного у нарушителя, законным путем.
Чому саме гбр не може виявити корупційне майно ?
Навіть у своїх співробітників.
Бездарна контора.
У всех работников гбр и их родственников необоснованно много имущества и носки по 200 грн.
Дорожелатель.)
Чому всім зеленим треба вказувати де і що є проблема. Одні питають у людей де корупціонери інші замиливши очі у Штатів, а тим часом всі держпідприємства увійшли в колосальну збитковість. То шукайте кому воно вигідно і роботи буде у вас непочатий край
Знают: за сколько купил, где взял деньги, сколько стоит сейчас и сколько указал в декларации...
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой.
Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата В соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
Всі маєтки під Києвом, всі елітні квартири, всі відвідувачі дорогих ресторанів...
Та малюська ніяких платних сізо не напасеться))
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадратаВ соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
Пусть возьмут любого мера области и их бухгалтеров, пусть посмотрят как они живут в каких домах! *Откуда деньги Зин* у обыкновенных чиновников?! Откуда?
Прикрыли урода и спокойно отпустили.