У магазинах Duty-free в Жулянах ящиками "продавали" сигарети. Напрацьовуються зміни до законодавства щодо посилення контролю, - "слуга народу" Холодов

Нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов провів засідання робочої групи з напрацювання змін до законодавства щодо посилення контролю за магазинами duty free.

Про це він повідомив у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ви вже знаєте історію про те, що в аеропорту Київ (Жуляни) в 2020-2021 рр. (як мінімум в цей період) в одному з трьох магазинів duty free була реалізована схема фіктивного продажу сигарет пасажирам авіарейсів. Йдеться про те, що в магазині оформляли продаж на посадочні талони тих, хто сигарети взагалі не купував, причому обсяги цих продажів були величезними. За статистикою магазину, деякі пасажири (в тому числі пасажири лоукостерів, де є обмеження на вагу і об'єм багажу) купували там сигарети ящиками, які навіть фізично не могли б вивезти за межі України. "Продавали" навіть в період локдауну, коли рейсів була мінімальна кількість або не було взагалі", - пише він.

По суті, за його словами, виявлено масштабну корупційну схему.

"Після фейкового "продажу" в магазинах duty free ці сигарети без акцизних марок вивозили контрабандою або продавали на вулицях без сплати будь-яких податків. Схема duty free в бюджет взагалі нічого не приносить, крім метушні, ризиків і втрати 6-8 млрд грн на рік", - зазначає Холодов.

"Київська митниця провела перевірку дій своїх співробітників і порушень "не виявила". У мене ця новина нічого, крім насмішок і сарказму, не викликала, якщо чесно. Але як виявилося, резонанс, створений журналістами, і втручання народних депутатів дали результат. Крім того, що ми готуємо зміни до законодавства щодо контролю за цими магазинами, в Держмитній службі зараз відбувається процес реорганізації - митниця буде працювати як єдина юридична особа. У контексті цієї реорганізації будуть проводитися конкурси на посади начальників митних постів", - пише нардеп.

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В.о. директора департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитниці Олег Гоя, який був присутній на робочій групі, публічно визнав, що згоден з претензіями народних депутатів з приводу порушень на Київській митниці.

"За його словами, шансів пройти конкурс у начальника митного поста Жуляни, який займав пост в той час, поки в duty free реалізували цю схему, немає ніяких. Також відмовлено в погодженні переведення на нову посаду після реорганізації та начальнику підрозділу Київської митниці, який безпосередньо контролював роботу магазинів duty free. Через кілька місяців перевіримо. Тим часом, у всіх зацікавлених є тиждень, щоб у письмовому вигляді направити мені пропозиції щодо зміни в законодавство", - підсумував нардеп.