У магазинах Duty-free в Жулянах ящиками "продавали" сигарети. Напрацьовуються зміни до законодавства щодо посилення контролю, - "слуга народу" Холодов
Нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов провів засідання робочої групи з напрацювання змін до законодавства щодо посилення контролю за магазинами duty free.
Про це він повідомив у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі ви вже знаєте історію про те, що в аеропорту Київ (Жуляни) в 2020-2021 рр. (як мінімум в цей період) в одному з трьох магазинів duty free була реалізована схема фіктивного продажу сигарет пасажирам авіарейсів. Йдеться про те, що в магазині оформляли продаж на посадочні талони тих, хто сигарети взагалі не купував, причому обсяги цих продажів були величезними. За статистикою магазину, деякі пасажири (в тому числі пасажири лоукостерів, де є обмеження на вагу і об'єм багажу) купували там сигарети ящиками, які навіть фізично не могли б вивезти за межі України. "Продавали" навіть в період локдауну, коли рейсів була мінімальна кількість або не було взагалі", - пише він.
По суті, за його словами, виявлено масштабну корупційну схему.
"Після фейкового "продажу" в магазинах duty free ці сигарети без акцизних марок вивозили контрабандою або продавали на вулицях без сплати будь-яких податків. Схема duty free в бюджет взагалі нічого не приносить, крім метушні, ризиків і втрати 6-8 млрд грн на рік", - зазначає Холодов.
"Київська митниця провела перевірку дій своїх співробітників і порушень "не виявила". У мене ця новина нічого, крім насмішок і сарказму, не викликала, якщо чесно. Але як виявилося, резонанс, створений журналістами, і втручання народних депутатів дали результат. Крім того, що ми готуємо зміни до законодавства щодо контролю за цими магазинами, в Держмитній службі зараз відбувається процес реорганізації - митниця буде працювати як єдина юридична особа. У контексті цієї реорганізації будуть проводитися конкурси на посади начальників митних постів", - пише нардеп.
В.о. директора департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитниці Олег Гоя, який був присутній на робочій групі, публічно визнав, що згоден з претензіями народних депутатів з приводу порушень на Київській митниці.
"За його словами, шансів пройти конкурс у начальника митного поста Жуляни, який займав пост в той час, поки в duty free реалізували цю схему, немає ніяких. Також відмовлено в погодженні переведення на нову посаду після реорганізації та начальнику підрозділу Київської митниці, який безпосередньо контролював роботу магазинів duty free. Через кілька місяців перевіримо. Тим часом, у всіх зацікавлених є тиждень, щоб у письмовому вигляді направити мені пропозиції щодо зміни в законодавство", - підсумував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАБУ давно "присматривается" к Андрею Холодову не только как к народному депутату и законодателю, а как к крупнейшему теневому табачному магнату, который, по данным расследования программы "https://delo.ua/redirect/goto/www.radiosvoboda.org%7C%7Ca%7C%7Cschemes%7C%7C30265907.html/ Схемы ", опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет с многомиллиардными оборотами и при этом наделен статусом народного депутата. Что удалось узнать журналистам? Оказывается, фирма "Киев Маркет Солюшн", которая была прописана в имении семьи Холодова на Кипре до июля 2019-го, получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков. Фактически Холодов был уличен в том, что является бенефициаром табачных торговых сетей Т-Киоск и А8. Компании, которые ведут продажу табачных изделий в украинских киосках - "Виктрум" и "Интертабако" - тоже связаны с Холодовым, хоть это и тщательно замаскировано за подставными владельцами и несуществующими адресами регистрации этих фирм.
Представляю как чувак расстроился. Он же уже дал предоплату за второй десяток квартир в новостроях. Да и Лексус уже плывет из-за океана. И что делать со строительством второго дома под Киевом? Придется на дно упасть на пол-годика/годик. Ну а там ... "волшебный чемоданчик" никогда не подводил.
Вся нечисть нечистая на руку и вообще, просто дебилы и недоумки собрались в сн имени зеленского.
Слава богу что лет 10 как курить бросил...