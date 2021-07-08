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Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими реформами в Україні, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими реформами в Україні, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Україні необхідно докласти ще більше сил у боротьбі з корупцією та впровадження верховенства права, бо вони є ключовими реформами.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відсутність просування на цих ділянках підірве зусилля на будь-яких інших, це не дасть можливості не тільки залучити, а й утримати іноземні інвестиції", - сказала вона у Вільнюсі у четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні.

Шимоніте схвалила прогрес України в цих напрямах, проте нагадала про скасування у 2020 році Конституційним Судом обов'язкового декларування, що показало поки що ще крихкість змін.

"Час тисне на нас, зволікання означає втрату довіри людей. Мають бути реальні дії", - підтримала прем'єра спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, що відмова від цих реформ може призвести до втрати підтримки не тільки МВФ, а й політичних партнерів України.

Прем'єр-міністр Шимоніте серед інших важливих українських реформ, які підтримує Литва, назвала подальшу інтеграцію газового ринку в європейський, приєднання до європейської програми Green Deal і відкриття ринку землі.

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Вона також наголосила на важливості корпоративного управління - прозорого і справедливого призначення топ-менеджерів.

Говорячи про досвід Литви, який може бути корисний для України, Шимоніте вказала на два ключових уроки відновлення країни практично з нуля. "Реформа має охопити всі зацікавлені сторони й консолідувати їх, також необхідно використовувати всю підтримку міжнародних партнерів", - заявила вона.

Автор: 

Литва (2413) реформи (3207)


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Топ коментарі
+4
Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7257
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08.07.2021 11:23
+3
К кому она обращалась, к зеленскому? 🤣
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08.07.2021 11:22
+2
зеленым ближе методы китайских коммунистов - а вы тут советуете))
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08.07.2021 11:23
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К кому она обращалась, к зеленскому? 🤣
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08.07.2021 11:22 Відповісти
к 73% шо голосовали за зебила и клоуна - может следующий раз не будут так поступать, ну может дойдет))
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08.07.2021 11:24 Відповісти
не дійде.
вони скажуть - цей клован вмер, несите іншого.
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08.07.2021 11:53 Відповісти
Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7257
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08.07.2021 11:23 Відповісти
зеленым ближе методы китайских коммунистов - а вы тут советуете))
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08.07.2021 11:23 Відповісти
як лизати-ТО ВЖЕ ЛИЗАТИ (китайській делегації) у тому числі, як брехати- то вже брехати ( ЗАХОДУ у тому числі) - найвеличніший лідер епохи став найвеличнішим брехуном - членграєм- імітатором Європи
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08.07.2021 11:37 Відповісти
яка смішна і наївна тетя
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08.07.2021 11:25 Відповісти
За темпами брехні про реформи вова вже обігнав усю Європу , тому завдання для Заходу не вказувати його подоляку а тим більше його величностіі ЄРМАКУ, які тексти писати надалі вові щоб членограй й надалі імітував бурхливу діяльність президента на догоду рашистофюрерру
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08.07.2021 11:34 Відповісти
Говорите, пожалуйста, помедленнее. Народная избранница Верещук Вас совершенно не понимает! О какой коррупции идет речь?!
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08.07.2021 11:42 Відповісти
Аваков!!! УБЕРИ СВОИХ БАНДИТОВ В ПОГОНАХ С УЛИЦ.
Сегодня в около 9.15 в Софиевской Борщаговке (КИЕВ) твои бандиты устроили вымогалово у водителей. Останавливают всех подряд и требуют взятки за то что мол пьяный. Остановили даже моего сына по причине мол глаза у него блистели (ето они на ходу с дороги увидели) который не пьет и сказали что он пьян, мол драгер показал 0,25 промилле. Пришлось звать свидетелей и устраивать скандал а то хотели отбирать права и отправлять на суд. Мол у них там все схвачено. И ето не первый раз. УБЕРИ СВОИХ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ!!!
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08.07.2021 11:44 Відповісти
Понимаю, мол лучше жаловаться нужно идти в министерство МВС. Но жаловаться бандитам на бандитов ето бессмысленно. Они даже нагло посмеялись, на то что их снимали на телефон, мол жалуйся куда хочешь, и засунь в одно место свое видео. Но когда их начали снимать они все же успокоились и согласились что водитель трезв и отпустили. Но сразу же погнались за другой жертвой на старом Ланусе.
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08.07.2021 11:47 Відповісти
Вот такие в Украине и рехвормы и верховенство права.
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08.07.2021 12:00 Відповісти
А в Литві що зовсім, зовсім немає корупції?
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08.07.2021 11:52 Відповісти
Так у нас в Україні вже є верховенство права, на 100% свій прокурор такий же зеДебіл.
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08.07.2021 12:00 Відповісти
справка о несудимости
налог на бездетность
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08.07.2021 13:01 Відповісти
Уважаемая госпожа Шимоните. а расскажите украинским людям, как коррупционеры могут бороться с собой и своим окружением. и расскажите, какой будет результат, если все же коррупционеры начнут эту борьбу.
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08.07.2021 13:40 Відповісти
 
 