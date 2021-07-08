Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими реформами в Україні, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Україні необхідно докласти ще більше сил у боротьбі з корупцією та впровадження верховенства права, бо вони є ключовими реформами.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відсутність просування на цих ділянках підірве зусилля на будь-яких інших, це не дасть можливості не тільки залучити, а й утримати іноземні інвестиції", - сказала вона у Вільнюсі у четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні.

Шимоніте схвалила прогрес України в цих напрямах, проте нагадала про скасування у 2020 році Конституційним Судом обов'язкового декларування, що показало поки що ще крихкість змін.

"Час тисне на нас, зволікання означає втрату довіри людей. Мають бути реальні дії", - підтримала прем'єра спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, що відмова від цих реформ може призвести до втрати підтримки не тільки МВФ, а й політичних партнерів України.

Прем'єр-міністр Шимоніте серед інших важливих українських реформ, які підтримує Литва, назвала подальшу інтеграцію газового ринку в європейський, приєднання до європейської програми Green Deal і відкриття ринку землі.

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Вона також наголосила на важливості корпоративного управління - прозорого і справедливого призначення топ-менеджерів.

Говорячи про досвід Литви, який може бути корисний для України, Шимоніте вказала на два ключових уроки відновлення країни практично з нуля. "Реформа має охопити всі зацікавлені сторони й консолідувати їх, також необхідно використовувати всю підтримку міжнародних партнерів", - заявила вона.