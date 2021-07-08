Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими реформами в Україні, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте
Україні необхідно докласти ще більше сил у боротьбі з корупцією та впровадження верховенства права, бо вони є ключовими реформами.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відсутність просування на цих ділянках підірве зусилля на будь-яких інших, це не дасть можливості не тільки залучити, а й утримати іноземні інвестиції", - сказала вона у Вільнюсі у четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні.
Шимоніте схвалила прогрес України в цих напрямах, проте нагадала про скасування у 2020 році Конституційним Судом обов'язкового декларування, що показало поки що ще крихкість змін.
"Час тисне на нас, зволікання означає втрату довіри людей. Мають бути реальні дії", - підтримала прем'єра спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
За її словами, що відмова від цих реформ може призвести до втрати підтримки не тільки МВФ, а й політичних партнерів України.
Прем'єр-міністр Шимоніте серед інших важливих українських реформ, які підтримує Литва, назвала подальшу інтеграцію газового ринку в європейський, приєднання до європейської програми Green Deal і відкриття ринку землі.
Вона також наголосила на важливості корпоративного управління - прозорого і справедливого призначення топ-менеджерів.
Говорячи про досвід Литви, який може бути корисний для України, Шимоніте вказала на два ключових уроки відновлення країни практично з нуля. "Реформа має охопити всі зацікавлені сторони й консолідувати їх, також необхідно використовувати всю підтримку міжнародних партнерів", - заявила вона.
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вони скажуть - цей клован вмер, несите іншого.
Сегодня в около 9.15 в Софиевской Борщаговке (КИЕВ) твои бандиты устроили вымогалово у водителей. Останавливают всех подряд и требуют взятки за то что мол пьяный. Остановили даже моего сына по причине мол глаза у него блистели (ето они на ходу с дороги увидели) который не пьет и сказали что он пьян, мол драгер показал 0,25 промилле. Пришлось звать свидетелей и устраивать скандал а то хотели отбирать права и отправлять на суд. Мол у них там все схвачено. И ето не первый раз. УБЕРИ СВОИХ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ!!!
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