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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, останні 2 тижні зростає кількість порушень режиму припинення вогню, - Грау

Ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, останні 2 тижні зростає кількість порушень режиму припинення вогню, - Грау

Спеціальна представниця Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі за підсумками чергової зустрічі ТКГ на рівні глав делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них. Водночас СММ ОБСЄ повідомляє про обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження", - цитує Грау пресслужба ОБСЄ.

Вона також констатувала, що "сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".

За словами Грау, на тлі зростання кількості порушень режиму припинення вогню учасники ТКГ на черговому засіданні "так і не дійшли до обговорення механізмів координації припинення вогню, розмінування та розведення сил і засобів".

"У центрі уваги Гуманітарної робочої групи було питання обміну утримуваними, в тому числі очікуваного "процесуального очищення". Обговорювалися також подальші кроки Групи з пошуку зниклих безвісти. На жаль, знову не вдалося домогтися прогресу з питання відкриття двох нових пунктів пропуску в Луганській області", - додала Грау.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 464 порушення "тиші", від початку перемир'я - понад 42 тис.

Автор: 

бойовик (3414) ОБСЄ (3507) тероризм (2867) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+4
Будєм всєх бамбіть
Прочитав сьогодні у Бірюкова що гордість нашого ВПК, ракетний комплекс «Вільха» всьо.Павлоградський хімзавод, який так тяжко відновлювали і який виробляє паливо для ракет зупинив виробництво, персонал звільнено. Державі не цікаво.Ракети не замовляються. Пиз...ць

Ця зелена кугутня все що хоч якось працює. За два роки зробили багато *****. Зате вони будують в своїй голові горад на берегу чорного моря, іт-кластер і нову силіконову долину в Харкові, Діснейленд з Голівудом, аеропорт на Донбасі, і 16 нових аеропортів по всій країні,

мільони ковід-тестів і нову біолабораторію,нову державну національну авіакомпанію,будують космодром і запускають 7 супутників до2023-го року і ше десятки ідіотських «ідей» для сцяння в очі. В їхній голові все робиться ок. Ну і себе похвалить не забувають. ******** «пакет малюка», потім повернули «пакет малюка»-похвалили себе.А ракети... А ***** ті ракети. Ідіть походіть в шортах по ОП. Чотео ходить в шортах по ОП, правда? То ми придумали. А ще ми привезли інвестиції з Оману, Британії і Катару. Але вам не треба знать шо там за інвестиції. Ідіть у сраку(с)

https://twitter.com/catastrophico

https://twitter.com/catastrophico catastrophico https://twitter.com/catastrophico

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08.07.2021 12:04
+2
Выражайте ноту протеста
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08.07.2021 11:41
+2
Ну что там зелёный президент , сколько ещё Порошенко будет наживутся на войне ?
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08.07.2021 11:52
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Выражайте ноту протеста
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08.07.2021 11:41 Відповісти
Лучше бы коронавирусом занялись, локдауны ввели, а то только и знают, что соседям под двери гадить, гадская страна
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08.07.2021 11:41 Відповісти
Как же так? Наши говорят ,шо всё тихо и спокойно ,хоть свадьбу играй ,а мадам утверждает противное !?? Кто- то врет бессовестно. И вряд ли это мадам!
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08.07.2021 11:45 Відповісти
Ну что там зелёный президент , сколько ещё Порошенко будет наживутся на войне ?
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08.07.2021 11:52 Відповісти
Будєм всєх бамбіть
Прочитав сьогодні у Бірюкова що гордість нашого ВПК, ракетний комплекс «Вільха» всьо.Павлоградський хімзавод, який так тяжко відновлювали і який виробляє паливо для ракет зупинив виробництво, персонал звільнено. Державі не цікаво.Ракети не замовляються. Пиз...ць

Ця зелена кугутня все що хоч якось працює. За два роки зробили багато *****. Зате вони будують в своїй голові горад на берегу чорного моря, іт-кластер і нову силіконову долину в Харкові, Діснейленд з Голівудом, аеропорт на Донбасі, і 16 нових аеропортів по всій країні,

мільони ковід-тестів і нову біолабораторію,нову державну національну авіакомпанію,будують космодром і запускають 7 супутників до2023-го року і ше десятки ідіотських «ідей» для сцяння в очі. В їхній голові все робиться ок. Ну і себе похвалить не забувають. ******** «пакет малюка», потім повернули «пакет малюка»-похвалили себе.А ракети... А ***** ті ракети. Ідіть походіть в шортах по ОП. Чотео ходить в шортах по ОП, правда? То ми придумали. А ще ми привезли інвестиції з Оману, Британії і Катару. Але вам не треба знать шо там за інвестиції. Ідіть у сраку(с)

https://twitter.com/catastrophico

https://twitter.com/catastrophico catastrophico https://twitter.com/catastrophico

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08.07.2021 12:04 Відповісти
Как Будит . Все хто находится с оружием в ордло доведут эскалацию до вышшей стадии и пойдут в наступление где и Будут полностью Уничтожены. Почему так ?, они не нужны на территории россии ввиду загрозы самой россии ввиду нулевого интеллекта и убивать и грабить и не на что не способны.Но до Этого , они уничтожат все что еще теплится на нашей территории захваченные ими же.
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08.07.2021 12:06 Відповісти
Це вам не "на війні заробляти", На великому будівництві якось зручніше і фривольніше!!!!! А нарід .......... "та пішов він на х..." цитата
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08.07.2021 12:11 Відповісти
То что братаны северные к дате Независимости явно готовятся, можно не сомневаться. Вспомним 2014 г август. А мы по части женских каблуков уже неделю мульку запущенную мусолим, и масса всё тех же на почти всех тв-каналах взахлёб это обсуждает! Кому не лень. Особо раздражает скороспело-молодые содержанки ни уха не рыла не знающие, задрав ноги выше стола гундосят вчера за футбол, сегодня за каблуки а завтра почём авокадо на рынках Киева! А спросите у этих про закон Ома, с подсказкой про толщину проволки----так не в зуб ногой, не жо-у пальцем! Но два диплома и диванов в кабинете не пересчитать что сдавала сессию.
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08.07.2021 15:55 Відповісти
Схоже, що на День незалежності доводиться чекати поганих сюрпризів не лише від квартальної режисури, а й з "тої сторони". І натерті мозолі на високих каблуках у наших військових захисниць, боюсь, можуть бути квіточками.
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09.07.2021 08:06 Відповісти
 
 