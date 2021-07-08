Ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, останні 2 тижні зростає кількість порушень режиму припинення вогню, - Грау

Спеціальна представниця Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі за підсумками чергової зустрічі ТКГ на рівні глав делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них. Водночас СММ ОБСЄ повідомляє про обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження", - цитує Грау пресслужба ОБСЄ.

Вона також констатувала, що "сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".

За словами Грау, на тлі зростання кількості порушень режиму припинення вогню учасники ТКГ на черговому засіданні "так і не дійшли до обговорення механізмів координації припинення вогню, розмінування та розведення сил і засобів".

"У центрі уваги Гуманітарної робочої групи було питання обміну утримуваними, в тому числі очікуваного "процесуального очищення". Обговорювалися також подальші кроки Групи з пошуку зниклих безвісти. На жаль, знову не вдалося домогтися прогресу з питання відкриття двох нових пунктів пропуску в Луганській області", - додала Грау.

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