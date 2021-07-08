Україна веде діалог з міжнародними партнерами про практичний перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль

Уряд України почав діалог з міжнародними партнерами про практичний перезапуск реформи корпоративного управління, в межах якого цього тижня після перерви було проведено засідання номінаційного комітету для формування наглядової ради "Магістральних газопроводів України".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вільнюсі в четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подальші кроки - стабільна робота номінаційного комітету та ухвалення законів і підзаконних актів", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що уряд зацікавлений у реформі корпоративного управління та впровадженні найкращих практик у цій сфері.

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Як повідомлялося, через конфлікт навколо зміни голови правління і наглядової ради "Нафтогазу" незалежні члени номінаційного комітету тимчасово залишили його, заблокувавши його роботу.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".