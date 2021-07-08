Україна веде діалог з міжнародними партнерами про практичний перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль
Уряд України почав діалог з міжнародними партнерами про практичний перезапуск реформи корпоративного управління, в межах якого цього тижня після перерви було проведено засідання номінаційного комітету для формування наглядової ради "Магістральних газопроводів України".
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вільнюсі в четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Подальші кроки - стабільна робота номінаційного комітету та ухвалення законів і підзаконних актів", - сказав він.
Прем'єр наголосив, що уряд зацікавлений у реформі корпоративного управління та впровадженні найкращих практик у цій сфері.
Як повідомлялося, через конфлікт навколо зміни голови правління і наглядової ради "Нафтогазу" незалежні члени номінаційного комітету тимчасово залишили його, заблокувавши його роботу.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего выступления на проходящей в Вильнюсе конференции, посвященной украинским реформам, назвал пять шагов, которые помогут изменениям в нашей стране
Эти американские пожелания хорошо бы внимательно перечитать тем, кто говорит о "внешнем управлении" Украиной - начиная от российского президента Владимира Путина и пророссийскими политиками и пропагандистами в нашей стране и заканчивая "простыми украинцами", которые рассказывают об этом внешнем управлении в социальных сетях а потом голосуют за проходимцев.
Итак, чего же хотят американцы? Они хотят, чтобы в Украине был справедливый суд. То есть чтобы была прозрачная процедура избрания членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Они хотят, чтобы в Украине были честные и неподконтрольные власти антикоррупционные органы. И поэтому настаивают на прозрачной процедуре отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Они настаивают на сохранении стандартов в корпоративном управлении государственными предприятиями - привет авантюристам из офиса президента и правительства, осуществившим самый настоящийпереворот в "Нафтогазе". Впрочем, во время своего визита в украинскую столицу госсекретарь США говорил об этом открытым текстом.
Блинкен напоминает о предвыборном обещании Зеленского - реформе СБУ, лишению этого ведомства возможностей бороться с экономическими преступлениями. Иными словами - СБУ должно перестать "кошмарить" бизнес по заказу власти.
И, наконец - реальные наказания для высокопоставленных коррупционеров, а не имитация борьбы с коррупцией.
Как все это поможет американцам "захватить" и "ограбить" Украину? Да никак. Американцы же - не идиоты. Зачем им грабить Украину? Они не хотят, чтобы ее грабили и уничтожали сами украинцы - как высокопоставленные, так и не очень. Они стремятся иметь дело с предсказуемым, стабильным успешным государством. А не с нищим рассадником коррупции, жители которого избирают себе на погибель какого-нибудь очередного Главного Сказочника, который красиво им расскажет о "мудром народе", сделавшем уже все возможное для вступления в ЕС и НАТО - вот только почему-то не берут!
Прислушается ли к этим пожеланиям украинская власть? Только в случае, если деньги вообще окончатся и даже воровать будет нечего, кроме международной помощи. Потому что эти пожелания ограничивают самоуправство и самодурство любой власти. А популистской, олигархической - в особенности.
Обидно жить в стране, об изменениях в которой должны говорить иностранцы. А содействует этим переменам не добрая воля, а только крах и обнищание граждан.
Сами нагадили и размазали.
А теперь - типа хотим диалога!
Начать стоит с увольнения незаконно назначенного Витренка из Нафтогаза и посадки Шмыгаля за это назначение.
А все эти разговоры про "перезапуск" с прологацией пребывания на должностях своих людишек - чес для зебилов.
Бо как-то оно интересно - сначала похерить и захватить, а потом сделать вид, что так и было.