УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11331 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
23 675 119

Засновник американської приватної армії Blackwater Принс хотів створити в Україні ПВК з ветеранів війни на Донбасі, - Time

Засновник американської приватної армії Blackwater Принс хотів створити в Україні ПВК з ветеранів війни на Донбасі, - Time

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater (зараз Academi) Ерік Принс торік хотів створити ПВК в Україні, що складається з ветеранів війни на Донбасі.

Про це пише видання Time з посиланням на сім різних джерел, які спілкувалися з Принсом, передає Цензор.НЕТ.

Ці плани з'явилися у Принса в 2020 році. Ідея передбачала інвестиції на $ 10 млрд.

"Згідно з інтерв'ю з близькими соратниками і конфіденційними документами, що розкривають його амбіції, Принс сподівався найняти українських ветеранів бойових дій у приватну військову компанію", - зазначає видання.

Читайте також: Ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, останні 2 тижні зростає кількість порушень режиму припинення вогню, - Грау

Крім того, він планував побудувати завод з виробництва боєприпасів і створити консорціум аерокосмічних і авіаційних підприємств, який, за його словами, зможе конкурувати з "такими, як Boeing і Airbus". Також однією з його ідей було взяти під контроль підприємство "Мотор Січ".

Так, Принс почав шукати вихід на українську владу і зустрівся з тепер уже ексрадником президента Ігорем Новіковим. Однак у Києві з'явилися побоювання через те, що Принс співпрацював з екснардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.

Автор: 

ветерани (1073) Деркач Андрій (152) завод (1025) Мотор Січ (328) США (23054) Донбас (22356) Артеменко_Андрій (63) Новіков Ігор (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
а мне вот это вот понравилось:
"Кроме того, он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"."
показати весь коментар
08.07.2021 12:02
+21
З зеленими зрадниками багато набудуєш.
показати весь коментар
08.07.2021 12:04
+19
але посадили при цьому Семенченка.. Українська феміда.
показати весь коментар
08.07.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Государство Украина феодальная клоака с рабовладельческим уклоном,
мусора будут защищать свою монополию на грабёж
показати весь коментар
08.07.2021 12:53 Відповісти
Вы чо???!!! Вы чо???!!!

Монополия Авакова опасносте!!!!
показати весь коментар
08.07.2021 12:57 Відповісти
Хорошо платить будут желающих будет много!Только всех надо будет проверить на детекторе лжи
показати весь коментар
08.07.2021 13:08 Відповісти
даже матерые москали туда пойдут работать
показати весь коментар
08.07.2021 14:13 Відповісти
Не позволят ему ЭТО ****** во власти. Почему? Потому что им путин не позволит.
Не притворяйтесь, что вы не в курсе, на кого работает так звана украинська улада.
показати весь коментар
08.07.2021 13:39 Відповісти
Та хоч Принс, хоч Король, приберіть вже бенєзехрипату плісняву з України! Разом із дебілами квартальними! Остогидло вже жити в криворогатому дурдомі!
показати весь коментар
08.07.2021 13:41 Відповісти
А "джерела", всі 7, мешкають в приміщеннях ТАСС та РБК?!
показати весь коментар
08.07.2021 13:43 Відповісти
Что здесь стоит внимания? А одно. В РФ такое давно создано. Все знают. И не спрашивали там у народа, и не выносили в СМИ идею с целью узнать коменты и мнения разных там. На крутых поворотах страны и народа моралистикой не занимаются. Цель оправдывает средства.А достигнутая цель всегда базировалось только на одном утверждении---ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!
показати весь коментар
08.07.2021 15:44 Відповісти
Бене с ахметкой конкуренти не нужни.
показати весь коментар
08.07.2021 17:17 Відповісти
Нам нужна терроборона по типу фрайкора образца 30х
показати весь коментар
08.07.2021 17:20 Відповісти
маячня для дурників.
показати весь коментар
08.07.2021 18:04 Відповісти
Зря не дали ему создать ЧВК. Это помогло бы многим нашим силовикам приобрести необходимый опыт и заработать себе на жилье.
показати весь коментар
08.07.2021 19:47 Відповісти
Яким чином "заработать"? Повоювати в Сирії?
показати весь коментар
08.07.2021 20:49 Відповісти
У нас уже давно діють приватні армії. Ви не знали? А що роблять мільйони здоровенних мужиків в "охоронних структурах" які після вбивства "караванного стрільця" якось протягом двох тижнів отримали право на носіння і застосування бойової зброї? Також ми маємо 57 підрозділів спеціального призначення озброєних ************* зброєю та обладнанням які підпорядковуються різним міністерствам і відомствам, але ж ми знаємо що це де факто "приватні армії міністрів" які зайняті на війні з конкурентами і виконують рейдерські функції. У нас вся країна приватизована чиновниками і навіть тюрми вже збираються приватизовувати і зробили кроки в цьому напрямку. І що? Всі вони не воюють! Жеруть як кабани, тренуються, відпочивають і нічого не роблять для знищення окупантів. НІ-ЧО-ГО. А як дійде до війни то вся надія на ветеранів, волонтерів, пацанчиків типу Табали і жінок-добровольців... Нам ще американських мудаків не вистачало годувати для яких наші ветерани лише як ресурс "гарматного мяса"...
показати весь коментар
08.07.2021 20:06 Відповісти
Непогана ідея.
Але чого злякалась Зе влада ?
Тому що така армія прийде по їх жалкі дущі
показати весь коментар
08.07.2021 21:30 Відповісти
у меня вопрос, а зачем ему это надо? Вот зачем? Оч похоже на спецоперацию рашки
показати весь коментар
08.07.2021 23:36 Відповісти
Думаю,спільно з китайцями.
показати весь коментар
09.07.2021 00:00 Відповісти
Вражений. Скільки народу повелося на чергові нью-Васюки.
Ага.І авіакосмічну галузь підніме,й ветеранам дасть заробіток,й ********** почне випускати .
Лохі,лохі...
Нікого не напрягає,що теперішня ПВК Прінса базується в Китаї,й її найбільший акціонер-китайський інвестфонд ?
Чи комусь невідомо про зустріч Прінса з Дмітрієвим ? https://thebell.io/drug-docheri-putina-i-bankir-s-10-mlrd-chto-my-znaem-o-kirille-dmitrieve-kotorogo-nazvali-cvyaznym-mezhdu-kremlem-i-trampom Друг дочери Путина и банкир с $10 млрд: что мы знаем о Кирилле Дмитриеве, которого назвали cвязным между Кремлем и Трампом
(Ой,яке соупадєніє ,ту зустріч організовував принц Абу-Дабі Мухаммад бін Зайїд Аль Нахайян,у якого спільний з рф фонд ,який фінансує ,зокрема,"Вєртольоти россіі",й з яким Зєля зустрічався в лютому цього року.Світ тісний...)
показати весь коментар
09.07.2021 00:20 Відповісти
По сути она уже была создана в 2014 году коломойским, когда он с перепугу обосрался...целая куча добробатов...
А щас шото очухался и по другому запел...
показати весь коментар
09.07.2021 09:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 