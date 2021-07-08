Засновник американської приватної армії Blackwater Принс хотів створити в Україні ПВК з ветеранів війни на Донбасі, - Time
Засновник американської приватної військової компанії Blackwater (зараз Academi) Ерік Принс торік хотів створити ПВК в Україні, що складається з ветеранів війни на Донбасі.
Про це пише видання Time з посиланням на сім різних джерел, які спілкувалися з Принсом, передає Цензор.НЕТ.
Ці плани з'явилися у Принса в 2020 році. Ідея передбачала інвестиції на $ 10 млрд.
"Згідно з інтерв'ю з близькими соратниками і конфіденційними документами, що розкривають його амбіції, Принс сподівався найняти українських ветеранів бойових дій у приватну військову компанію", - зазначає видання.
Крім того, він планував побудувати завод з виробництва боєприпасів і створити консорціум аерокосмічних і авіаційних підприємств, який, за його словами, зможе конкурувати з "такими, як Boeing і Airbus". Також однією з його ідей було взяти під контроль підприємство "Мотор Січ".
Так, Принс почав шукати вихід на українську владу і зустрівся з тепер уже ексрадником президента Ігорем Новіковим. Однак у Києві з'явилися побоювання через те, що Принс співпрацював з екснардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мусора будут защищать свою монополию на грабёж
Монополия Авакова опасносте!!!!
Не притворяйтесь, что вы не в курсе, на кого работает так звана украинська улада.
Але чого злякалась Зе влада ?
Тому що така армія прийде по їх жалкі дущі
Ага.І авіакосмічну галузь підніме,й ветеранам дасть заробіток,й ********** почне випускати .
Лохі,лохі...
Нікого не напрягає,що теперішня ПВК Прінса базується в Китаї,й її найбільший акціонер-китайський інвестфонд ?
Чи комусь невідомо про зустріч Прінса з Дмітрієвим ? https://thebell.io/drug-docheri-putina-i-bankir-s-10-mlrd-chto-my-znaem-o-kirille-dmitrieve-kotorogo-nazvali-cvyaznym-mezhdu-kremlem-i-trampom Друг дочери Путина и банкир с $10 млрд: что мы знаем о Кирилле Дмитриеве, которого назвали cвязным между Кремлем и Трампом
(Ой,яке соупадєніє ,ту зустріч організовував принц Абу-Дабі Мухаммад бін Зайїд Аль Нахайян,у якого спільний з рф фонд ,який фінансує ,зокрема,"Вєртольоти россіі",й з яким Зєля зустрічався в лютому цього року.Світ тісний...)
А щас шото очухался и по другому запел...