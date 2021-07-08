Засновник американської приватної армії Blackwater Принс хотів створити в Україні ПВК з ветеранів війни на Донбасі, - Time

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater (зараз Academi) Ерік Принс торік хотів створити ПВК в Україні, що складається з ветеранів війни на Донбасі.

Про це пише видання Time з посиланням на сім різних джерел, які спілкувалися з Принсом, передає Цензор.НЕТ.

Ці плани з'явилися у Принса в 2020 році. Ідея передбачала інвестиції на $ 10 млрд.

"Згідно з інтерв'ю з близькими соратниками і конфіденційними документами, що розкривають його амбіції, Принс сподівався найняти українських ветеранів бойових дій у приватну військову компанію", - зазначає видання.

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Крім того, він планував побудувати завод з виробництва боєприпасів і створити консорціум аерокосмічних і авіаційних підприємств, який, за його словами, зможе конкурувати з "такими, як Boeing і Airbus". Також однією з його ідей було взяти під контроль підприємство "Мотор Січ".

Так, Принс почав шукати вихід на українську владу і зустрівся з тепер уже ексрадником президента Ігорем Новіковим. Однак у Києві з'явилися побоювання через те, що Принс співпрацював з екснардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.