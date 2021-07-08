Судилище над бойовим генералом Павловським і керівництвом "Кузні на Рибальському" - це свідомий підрив обороноздатності країни, - "ЄС"
Судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським, над керівником заводу "Кузня на Рибальському" Валерієм Шандрою - політично мотивований злочин влади, який вписується в кампанію з дискредитації та цькування захисників України: ветеранів, добровольців, волонтерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Це – кампанія, в якій влада атакує тих, хто грав вагому роль в обороні країни від російського агресії – будь-то рядовий солдат чи колишній Верховний Головнокомандувач. Цю кампанію Офіс Зеленського розпочав ще 2019 року, заборонивши армії звільняти рідну землю та шукаючи миру в очах Путіна", - йдеться в повідомленні.
У "ЄС" підкреслюють, що генерал Павловський – один із ключових командувачів обороною Маріуполя в 2014 році, за що проти нього порушено кілька кримінальних справ у Росії: "За час роботи Ігоря Павловського заступником міністра оборони в 2015-2019 роках у Збройні Сили України поставили рекордну кількість зразків озброєння та військової техніки, яку успішно використовують наші захисники на суходолі і в Військово-Морських Силах. І за це його намагаються засудити не лише в Росії, що можна зрозуміти, але й в Україні, що в голові просто не вкладається".
"Павловський далеко не єдиний генерал, проти якого за вказівками зеленої влади білими нитками шиють кримінальні справи, які потім одна за одною розвалюються ще до передачі в суд. До таких належать справи проти генералів Марченка, Мельника, Шевчука, Назарова та інших.
Схоже, цькувати та карати тих, хто чинив опір Кремлю і його проекту Новоросія – усвідомлений курс Банкової. Можливо, в такий спосіб Зеленський лише готується до зустріч з Путіним", - зазначено в повідомленні.
Також у пресслужбі партії зазначають, що "переслідуванням колишніх керівників Міністерства оборони влада деморалізує і тих, хто тепер працює на ключових посадах в оборонному відомстві. Це чіткий сигнал і теперішньому керівному складу, і майбутньому – наскільки небезпечно брати на себе відповідальність, приймати рішення та віддавати накази".
"Показово, що кампанію проти "Кузні на Рибальському", яка зіграла вагому роль у зміцненні Військово-Морських Сил України, розв’язано саме в момент активізації російської воєнщини в акваторії Чорного та Азовського морів.
"Кузня" на момент початку війни виявилася єдиним вітчизняним суднобудівним підприємством, здатним швидко налагодити випуск катерів – якісних, обладнаних зброєю вітчизняного виробництва. До того ж, в рази дешевших, ніж будь-які закордонні аналоги, які можна купити тепер, але яких в 2014-15 роках нам ніхто не мав наміру продавати. Для цього "Кузня", як добре відомо, крім державних, залучала власні та кредитні ресурси, і витратила на виробництво більше, ніж отримала фінансування.
Ще до війни підприємство виготовило корвети "Луцьк" і "Тернопіль". З 2014 року побудувало на замовлення Міністерства оборони 7 катерів, які несуть службу на Азові та Чорному морі. Решту катерів винятково під політичним тиском не приймають на озброєння. Тепер влада, свідомо паралізуючи роботу провідного суднобудівного підприємства, планує закупити за кордоном катери, які по ціні в рази перевищують вартість вітчизняних. Вітчизняних, які по бойових якостях не поступаються, а то й кращі за імпортні аналоги", - наголошують у "ЄС".
""Європейська Солідарність" обурена низкою неправомірних рішень Печерського суду щодо колишніх посадовців Міністерства оборони та керівників оборонних підприємств, і абсурдними грошовими заставами, які не мають нічого спільного із правосуддям.
Замовник цієї справи, як ми вже наголошували – особисто Володимир Зеленський. Виконавець – заступник керівника його Офісу Смирнов, а заявник по частині подібних справ теж відомий – Андрій Портнов.
За фабрикацію справ безпосередньо відповідає Державне бюро розслідувань, яке перетворилося на приватну інквізицію Зеленського, що підтверджено в тому числі і записом розмов в кабінеті колишнього керівника ДБР, який став здобутком гласності.
Серед іншого влада в такий спосіб намагається відволікти увагу не лише від суцільних провалів в соціально-економічній сфері, але й від власної ролі у зливі росіянам державної таємниці щодо спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.
На тлі останніх подій, рівно як і у світлі розправи з найкращими генералами нової української армії всі патріотичні заяви Зеленського лунають не як задуманий режисерами бас-баритон, а як дешевий нікчемний фальцет, до якого нема й бути не може жодної довіри", - резюмували в "ЄС".
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"Так, як формулюється звинувачення, то це мають з'ясовувати між собою замовник і виконавець, а не кримінальне провадження. Якщо щось там чомусь не відповідає, тоді при введенні кораблів у дію все це виправляється, тим більше, що це нові чи оновлені проєкти. Очевидно, що це тривалий процес, але чомусь вирішили включити це в кримінальне провадження", - розповів депутат.
За словами Павленка, було кілька підходів до справ, але вирішили саме таким чином атакувати, при чому відразу два суб'єкти, які атакувати дуже не варто.
"Атаковані знову військові та генерал Павловський. Його вже кілька разів намагалися атакувати, але всі справи розвалилися і я переконаний, що розвалиться і ця. Але комусь зараз дуже треба картинка про арешт бойового генерала і так само підприємства оборонно-промислового комплексу, яке єдине може випускати кораблі такого класу на замовлення Міноборони", - сказав нардеп.
Він зауважив, що президент Володимир Зеленський був на цих кораблях і навіть брав участь у їх найменуванні.
"Тобто все було нормально, ніхто не переживав, що щось із ними станеться, і раптом така от ситуація. Тому я переконаний, що ця справа розсиплеться так само, як і інші справи щодо Порошенка, Павловського й інших військових, ветеранів і волонтерів. Просто якщо так була заявлена тема про зустріч із Байденом, то щоб не вийшло так, що ми стаємо свідками підготовки до зустрічі з Путіним і тому інкримінується щось людині, яка відповідала за оборону Маріуполя, а потім за постачання техніки у війська", - підсумував Ростислав Павленко.
https://www.youtube.com/watch?v=m9kACUjpa9o відео передачі на Ютубі:
Політичним процесом вважає переслідування керівника ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна. Вона заявила журналістам, що як аудитор з багаторічним досвідом детально вивчила аргументи сторони обвинувачення і шокована цим процесуальним абсурдом.
«Тут нема вже про що думати - це виключно політичний процес. Більш за все він шкодить державі. Тому що знецінювати нашу оборонну спроможність і навіть можливість виробництва техніки, яка здатна захищати Україну, - це означає паплюжити всю країну. При тому цинічно зараз виставляючи на показ всім країнам - в тому числі і країні-агресору - цей процес.
Це процес над тими людьми, які здатні були захищати і захистили країну у 2014 році. І завдяки кому зараз «молоді обличчя», в тому числі нині діючий президент може жити в країні і працювати в столиці країни, де війна тільки на сході», - говорить Южаніна.
«Вся справа ґрунтується на висновку технічного експерта і експертизи, яка не стосується цієї справи, а була десь витягнута з якоїсь іншої справи і на ній ґрунтується зараз обрання запобіжного заходу. Очевидно, що це є порушення всіх допустимих норм і процесів які можуть бути в суді. Тому мені як аудитору абсолютно очевидно крок за корком, до чого це все йде.
«Я думаю, що абсолютно всі українці мають ще раз усвідомити, що в нашій країні незалежної судової системи не існує. Очевидно, що в ДБР склалася співпраця з Печерським судом, який приймає рішення на їх користь», - зауважила https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ Ніна Южаніна .
Президент Зеленський вибрав собі у вороги опозиційних лідерів та бойових генералів української армії, які захищали нашу землю і протистояли окупації Росії. І тепер за заявами Портнова проти них відкривають справи та тягають по судах. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова в інтерв'ю журналістам.
«У нас «портновщина» другий рік процвітає. У нас справи в більшості за заявами Портнова відкриваються і стають такими голосними. Відкривають і проти опозиційних лідерів, і проти наших військових», - сказала депутатка.
При цьому вона підкреслила, що знає генерала Ігоря Павловського з часу нападу Росії за Україну, коли наші військові тримали оборону та не дали окупантам захопити Маріуполь.
«Я разом з Іриною Геращенко познайомилася з генералом Павловським у серпні 2014 року, саме в Маріуполі. І ми бачили, в яких тоді умовах була наша армія, яке було озброєння», - зазначила вона.
Депутатка також наголосила, що ані президент Зеленський, ані прокурори, які зараз у суді звинувачують бойового генерала, жодного поняття не мають, які тоді були умови і яким був стан Збройних сил у 2014 році.
Марія Іонова додала - дивно слухати, як цивільні люди оцінюють і характеризують технічні можливості військових кораблів. Оцінку технічним характеристикам бойових кораблів мають давати військові та професійні фахівці оборонної галузі, а не ті, хто жодного разу не був на бойовому кораблі.
«Ганебно, що президент Зеленський вибрав собі ворогами бойових генералів. На жаль, це не перше судове засідання, і я так бачу, що не останнє. Це така тенденція останніх двох років», - підкреслила представниця «Європейської Солідарності».
«З одного боку Зеленський розказує, що він дуже хоче в НАТО, а з іншого боку - дає розпорядження судити бойових генералів», - підкреслила депутатка. Марія Іонова також наголосила, що насправді цивілізований демократичний світ і особливо країни НАТО побачили міць, фаховість і професіоналізм наших Збройних сил, які кардинально змінилися з 2014 по 2019 роки.
«Але найбільш цинічне те, що сам Зеленський був на цих кораблях, відкривав їх. Якщо така небезпека, то чому ж тоді президента допустили на такий небезпечний корабель?», - підсумовує народна депутатка https://eurosolidarity.org/2021/07/07/mariya-ionova-pro-sud-nad-generalom-pavlovskym-cze-portnovshhyna-na-sluzhbi-v-ofisu-zelenskogo/ Марія Іонова .