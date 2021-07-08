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Новини
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Судилище над бойовим генералом Павловським і керівництвом "Кузні на Рибальському" - це свідомий підрив обороноздатності країни, - "ЄС"

Судилище над бойовим генералом Павловським і керівництвом

Судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським, над керівником заводу "Кузня на Рибальському" Валерієм Шандрою - політично мотивований злочин влади, який вписується в кампанію з дискредитації та цькування захисників України: ветеранів, добровольців, волонтерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

"Це – кампанія, в якій влада атакує тих, хто грав вагому роль в обороні країни від російського агресії – будь-то рядовий солдат чи колишній Верховний Головнокомандувач. Цю кампанію Офіс Зеленського розпочав ще 2019 року, заборонивши армії звільняти рідну землю та шукаючи миру в очах Путіна", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" підкреслюють, що генерал Павловський – один із ключових командувачів обороною Маріуполя в 2014 році, за що проти нього порушено кілька кримінальних справ у Росії: "За час роботи Ігоря Павловського заступником міністра оборони в 2015-2019 роках у Збройні Сили України поставили рекордну кількість зразків озброєння та військової техніки, яку успішно використовують наші захисники на суходолі і в Військово-Морських Силах. І за це його намагаються засудити не лише в Росії, що можна зрозуміти, але й в Україні, що в голові просто не вкладається".

"Павловський далеко не єдиний генерал, проти якого за вказівками зеленої влади білими нитками шиють кримінальні справи, які потім одна за одною розвалюються ще до передачі в суд. До таких належать справи проти генералів Марченка, Мельника, Шевчука, Назарова та інших.

Схоже, цькувати та карати тих, хто чинив опір Кремлю і його проекту Новоросія – усвідомлений курс Банкової. Можливо, в такий спосіб Зеленський лише готується до зустріч з Путіним", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі

Також у пресслужбі партії зазначають, що "переслідуванням колишніх керівників Міністерства оборони влада деморалізує і тих, хто тепер працює на ключових посадах в оборонному відомстві. Це чіткий сигнал і теперішньому керівному складу, і майбутньому – наскільки небезпечно брати на себе відповідальність, приймати рішення та віддавати накази".

"Показово, що кампанію проти "Кузні на Рибальському", яка зіграла вагому роль у зміцненні Військово-Морських Сил України, розв’язано саме в момент активізації російської воєнщини в акваторії Чорного та Азовського морів.

"Кузня" на момент початку війни виявилася єдиним вітчизняним суднобудівним підприємством, здатним швидко налагодити випуск катерів – якісних, обладнаних зброєю вітчизняного виробництва. До того ж, в рази дешевших, ніж будь-які закордонні аналоги, які можна купити тепер, але яких в 2014-15 роках нам ніхто не мав наміру продавати. Для цього "Кузня", як добре відомо, крім державних, залучала власні та кредитні ресурси, і витратила на виробництво більше, ніж отримала фінансування.

Ще до війни підприємство виготовило корвети "Луцьк" і "Тернопіль". З 2014 року побудувало на замовлення Міністерства оборони 7 катерів, які несуть службу на Азові та Чорному морі. Решту катерів винятково під політичним тиском не приймають на озброєння. Тепер влада, свідомо паралізуючи роботу провідного суднобудівного підприємства, планує закупити за кордоном катери, які по ціні в рази перевищують вартість вітчизняних. Вітчизняних, які по бойових якостях не поступаються, а то й кращі за імпортні аналоги", - наголошують у "ЄС".

""Європейська Солідарність" обурена низкою неправомірних рішень Печерського суду щодо колишніх посадовців Міністерства оборони та керівників оборонних підприємств, і абсурдними грошовими заставами, які не мають нічого спільного із правосуддям.

Замовник цієї справи, як ми вже наголошували – особисто Володимир Зеленський. Виконавець – заступник керівника його Офісу Смирнов, а заявник по частині подібних справ теж відомий – Андрій Портнов.

За фабрикацію справ безпосередньо відповідає Державне бюро розслідувань, яке перетворилося на приватну інквізицію Зеленського, що підтверджено в тому числі і записом розмов в кабінеті колишнього керівника ДБР, який став здобутком гласності.

Серед іншого влада в такий спосіб намагається відволікти увагу не лише від суцільних провалів в соціально-економічній сфері, але й від власної ролі у зливі росіянам державної таємниці щодо спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.

На тлі останніх подій, рівно як і у світлі розправи з найкращими генералами нової української армії всі патріотичні заяви Зеленського лунають не як задуманий режисерами бас-баритон, а як дешевий нікчемний фальцет, до якого нема й бути не може жодної довіри", - резюмували в "ЄС".

Автор: 

завод (1025) суд (11700) Павловський Ігор (109) Шандра Валерій (12) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+32
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7737
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08.07.2021 12:06
+16
Петушило, расскажи сколько кораблей построили при клоуне для нужд ВСУ.
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08.07.2021 12:15
+15
уши Портнова
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08.07.2021 12:06
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уши Портнова
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08.07.2021 12:06 Відповісти
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7737
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08.07.2021 12:06 Відповісти
армія шмармія...главноє баригу пасадіть!
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08.07.2021 12:06 Відповісти
вовочка в Хайфу свалит - как же ты его посодишь?))
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08.07.2021 12:07 Відповісти
Он никому не нужен. Разве что бородатой бабушке, да и то пока президента изображает.
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08.07.2021 12:12 Відповісти
а расулачевать - честно заработанные взятки - кто будет))
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08.07.2021 12:16 Відповісти
Справа генерала Павловського та інші - це реклама опозиції.

https://www.youtube.com/watch?v=2dDd53Z82Dw

Жрі.Те, не обляпайтесь
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08.07.2021 12:23 Відповісти
Зебілячая тварь подала голос. проти чого втричі дорожче? Хто пропонував втричі дешевше і головне що?
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08.07.2021 12:26 Відповісти
Может конечно над боевым генералам зря измываются, но бронекатера продукция от которой точно не зависит обороноспособность ! Их постройка, да дала возможность получать зарплаты рабочим но самое главное выгодно продать без уплаты каких либо налогов само предприятие бибике. Для этого его и обеспечили заказами, которые реально можно разве что на Дунае использовать.
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08.07.2021 12:11 Відповісти
а там не надо там так кацапы сидят в приднестровье
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08.07.2021 12:12 Відповісти
Петушило, расскажи сколько кораблей построили при клоуне для нужд ВСУ.
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08.07.2021 12:15 Відповісти
Два таких вот ненужных "катерка" заставили на Азове отступить не солоно хлебавши и поджав хвосты хваленые рашенские "охотники". Бубочка вон даже гордо фоткался на них в Одессе.
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08.07.2021 12:22 Відповісти
Не сміши ж..пу!
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08.07.2021 12:24 Відповісти
А тобі , що не смішно ?
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08.07.2021 12:27 Відповісти
Мены боляче і ...соромно!
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08.07.2021 12:36 Відповісти
Приклади лід там де болить.
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08.07.2021 12:38 Відповісти
Я думаю, (надіюся) що лід прикладуть тому, хто цього насправді потребує! Будемо чекати другу серію.
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08.07.2021 12:48 Відповісти
попо біль? а як же, хоть паржом ?
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08.07.2021 12:44 Відповісти
Ти про свої болячки? У мене інша природа хвороби.
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08.07.2021 12:46 Відповісти
Гнилі відмазки в тебе зєбіл, якщо думаєш когось під...бнути, то подумай про наслідки, ж...па ти зєбільна.
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08.07.2021 12:50 Відповісти
Красномовний ти. Батько вчив?
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08.07.2021 12:52 Відповісти
життя.
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08.07.2021 12:52 Відповісти
Та ты шо? Так вылазь из ж..пы и попустит.
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08.07.2021 12:37 Відповісти
Бронекатера испокон веков(сколько существует такое понятие) служили для ОХРАНИ побережья , а также в составе речных флотилий для огневой поддержки... И никогда флотом не считалися .... Путь по которому мы шли 5 последних лет был безперспективным в смысле создания ВМФ
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08.07.2021 12:32 Відповісти
Mark VI, Stridsbåt 90HSM, Tapper, Skjold и т.д.
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08.07.2021 12:52 Відповісти
Ти пропонуєш порівняти ТТХ цих посудин з "бронекрейсерами Гюрза"? Порівняй, якщо це можливо.Те що ти привів служило десь і буде служити тут для охорони виключно 12 мильної зони територіальних вод.
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08.07.2021 13:10 Відповісти
А у нас нечего охранять?
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08.07.2021 13:29 Відповісти
Читай уважно: будуть служити тут для охорони 12-ти мильноъ зони
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08.07.2021 13:31 Відповісти
Еще раз -- у нас нечего охранять? Или, например, в Азове нам нужны корветы и крейсера?
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08.07.2021 13:45 Відповісти
Mark VI, Stridsbåt 90HSM, Tapper, Skjold плюс "гюрза", яка вже є.
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08.07.2021 13:55 Відповісти
Це свідоме знищення вітчизняного виробництва + відволікання уваги від власних зашкварів.
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08.07.2021 12:12 Відповісти
Свідоме знищення власного виробництва було тоді, коли " гетьманами" всіх окрасок за безцінь продавалися і просто знищувалися суднобудівні верфі Миколаева, Херсону.. в угоду підприємств для виготовлення тазиків
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08.07.2021 12:43 Відповісти
ні, це знищували ви всі, зебіли "акакаяразніца", коли обирали у владу ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки.
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08.07.2021 13:08 Відповісти
А ти в цей час, коли ми вибирали " ...ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки..." працював фасовщиком на кондитерскій фабриці і сном-духом не відав про біду. Дуже зручно! ..і оригінально!
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08.07.2021 13:14 Відповісти
я, пенсіонер, працював тоді в штабі Народного Руху. Я працював у виборчих комісіях. І тому знаю, про що кажу.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Я вас вітаю, з тим, що працювали в штабі НР. Але до чого ваше "...знищували ви всі, зебіли "акакаяразніца", коли обирали у владу ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки.."? Ви звинувачуєте весь народ.? Чи мене конкретно?
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08.07.2021 14:51 Відповісти
зеленая плесень - это раковая опухоль на теле Украины. Мало того, что они за два года ограбили страну, уничтожили экономику, обогатили олигархов, уничтожили впк, деморализировали армию, так теперь решили пересадить как можно больше тех, кто давал отпор кацапско-фашистской агрессии. А все потому, что агенту фсб клоуну нужно сильно выслужится перед хозяином из кремля
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08.07.2021 12:14 Відповісти
Знаю, як мінімум двох олігархів, які за ці роки не збагатилися. І головне: продовження буде...
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08.07.2021 12:44 Відповісти
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08.07.2021 12:18 Відповісти
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4463
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08.07.2021 12:19 Відповісти
Катери і оборона країни? Хтось, як завжди, тримає нас за повних лохів?
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08.07.2021 12:20 Відповісти
цей хтось-зеленський.
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08.07.2021 12:27 Відповісти
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08.07.2021 12:20 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-kuzni-na-rybalskomu-ie-pidhotovkoiu-zelenskoho-do-zustrichi-z-putinym-nardep-248986.html Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко заявив, що владі зараз дуже потрібна картинка про арешт бойового генерала та колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського і так само підприємства оборонного-промислового комплексу "Кузня на Рибальському". Про це він сказав в етері ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" .

"Так, як формулюється звинувачення, то це мають з'ясовувати між собою замовник і виконавець, а не кримінальне провадження. Якщо щось там чомусь не відповідає, тоді при введенні кораблів у дію все це виправляється, тим більше, що це нові чи оновлені проєкти. Очевидно, що це тривалий процес, але чомусь вирішили включити це в кримінальне провадження", - розповів депутат.

За словами Павленка, було кілька підходів до справ, але вирішили саме таким чином атакувати, при чому відразу два суб'єкти, які атакувати дуже не варто.
"Атаковані знову військові та генерал Павловський. Його вже кілька разів намагалися атакувати, але всі справи розвалилися і я переконаний, що розвалиться і ця. Але комусь зараз дуже треба картинка про арешт бойового генерала і так само підприємства оборонно-промислового комплексу, яке єдине може випускати кораблі такого класу на замовлення Міноборони", - сказав нардеп.
Він зауважив, що президент Володимир Зеленський був на цих кораблях і навіть брав участь у їх найменуванні.
"Тобто все було нормально, ніхто не переживав, що щось із ними станеться, і раптом така от ситуація. Тому я переконаний, що ця справа розсиплеться так само, як і інші справи щодо Порошенка, Павловського й інших військових, ветеранів і волонтерів. Просто якщо так була заявлена тема про зустріч із Байденом, то щоб не вийшло так, що ми стаємо свідками підготовки до зустрічі з Путіним і тому інкримінується щось людині, яка відповідала за оборону Маріуполя, а потім за постачання техніки у війська", - підсумував Ростислав Павленко.

https://www.youtube.com/watch?v=m9kACUjpa9o відео передачі на Ютубі:
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08.07.2021 12:29 Відповісти
Кузня не захотела платить Николаеву за проект катеров и косо-криво слепила свой, а теперь крокодильи слезы льют, что обижают их.
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08.07.2021 12:54 Відповісти
а скільки треба було платити? І кому платити? Ворогу Новінському, який збанкрутував завод "61комунарів"?? Завод же лежить в буквальному сенсі цього слова!
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08.07.2021 13:03 Відповісти
а Новинский каким боком относится к исследовательско-проектному центру кораблестроения?
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08.07.2021 13:44 Відповісти
була інфа, що саме завод вимагав оплати.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Доводилось мне работать на Кузне... Половина людей оформлены по трудовому договору на минимальную з/п... работали по трудовой книге - приближённые к руководству. Работы ведутся на коленке из-за недостачи оборудования, из-за этого много брака, а ответственных нет - договор месячный выкинул и всё... В общем как для молодого инженера это всё выглядело печально... Вспомните ситуацию с рыболовным траулером , который переделали в разведовательный...Всё это наводит на мысль что бюджетные деньги тратились непонятно на что ... и это во время войны.
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08.07.2021 12:35 Відповісти
Події розвиваються таким чином, щоб не дати Зеленському втекти, як це зробив Янукович...
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08.07.2021 12:35 Відповісти
Я раджу тобі сісти в засідку десь поблизу кордону і пильнувати. Та дивися біноколь не проє..и!
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08.07.2021 12:50 Відповісти
Дождемся суда, дождемся показаний. чего сейчас пузыри пускать
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08.07.2021 12:40 Відповісти
зебіл, почитай хоча би уривки з обвинувачення (вище)...
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08.07.2021 13:04 Відповісти
Рот помойный закрой
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08.07.2021 14:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ Справа «Кузні на Рибальському» - це виключно політичний процес

Політичним процесом вважає переслідування керівника ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна. Вона заявила журналістам, що як аудитор з багаторічним досвідом детально вивчила аргументи сторони обвинувачення і шокована цим процесуальним абсурдом.
«Тут нема вже про що думати - це виключно політичний процес. Більш за все він шкодить державі. Тому що знецінювати нашу оборонну спроможність і навіть можливість виробництва техніки, яка здатна захищати Україну, - це означає паплюжити всю країну. При тому цинічно зараз виставляючи на показ всім країнам - в тому числі і країні-агресору - цей процес.
Це процес над тими людьми, які здатні були захищати і захистили країну у 2014 році. І завдяки кому зараз «молоді обличчя», в тому числі нині діючий президент може жити в країні і працювати в столиці країни, де війна тільки на сході», - говорить Южаніна.
«Вся справа ґрунтується на висновку технічного експерта і експертизи, яка не стосується цієї справи, а була десь витягнута з якоїсь іншої справи і на ній ґрунтується зараз обрання запобіжного заходу. Очевидно, що це є порушення всіх допустимих норм і процесів які можуть бути в суді. Тому мені як аудитору абсолютно очевидно крок за корком, до чого це все йде.
«Я думаю, що абсолютно всі українці мають ще раз усвідомити, що в нашій країні незалежної судової системи не існує. Очевидно, що в ДБР склалася співпраця з Печерським судом, який приймає рішення на їх користь», - зауважила https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ Ніна Южаніна .
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08.07.2021 12:59 Відповісти
А хто судову рыхворму провив.
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08.07.2021 13:57 Відповісти
судова реформа - це справа на декілька каденцій. Інакше в демократичному суспільстві не буває.. На раз-два такі реформи (але протилежного змісту) робляться лише заради встановлення диктаторських режимів.
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08.07.2021 14:38 Відповісти
Даже санька раманав №2 правел нараз, а карышневая гуана за 4 гада не спрамаглосся.
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08.07.2021 17:37 Відповісти
А Южаніна це, випадково, не зацікавлена особа? Як ви гадаєте? . Це перше. А по- друге, вона тільки-но зараз замітила, що в Україні незалежної судової системи не існує. Напрошується питання: а чим же ви займалися цілу каденцію, знаходячись при владі. Чи може тоді вам непотрібна була незалежна судова система? Тож маємо, що маємо.
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08.07.2021 17:18 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/07/mariya-ionova-pro-sud-nad-generalom-pavlovskym-cze-portnovshhyna-na-sluzhbi-v-ofisu-zelenskogo/ Ганебно, що президент Зеленський вибрав собі ворогами бойових генералів

Президент Зеленський вибрав собі у вороги опозиційних лідерів та бойових генералів української армії, які захищали нашу землю і протистояли окупації Росії. І тепер за заявами Портнова проти них відкривають справи та тягають по судах. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова в інтерв'ю журналістам.
«У нас «портновщина» другий рік процвітає. У нас справи в більшості за заявами Портнова відкриваються і стають такими голосними. Відкривають і проти опозиційних лідерів, і проти наших військових», - сказала депутатка.
При цьому вона підкреслила, що знає генерала Ігоря Павловського з часу нападу Росії за Україну, коли наші військові тримали оборону та не дали окупантам захопити Маріуполь.
«Я разом з Іриною Геращенко познайомилася з генералом Павловським у серпні 2014 року, саме в Маріуполі. І ми бачили, в яких тоді умовах була наша армія, яке було озброєння», - зазначила вона.
Депутатка також наголосила, що ані президент Зеленський, ані прокурори, які зараз у суді звинувачують бойового генерала, жодного поняття не мають, які тоді були умови і яким був стан Збройних сил у 2014 році.
Марія Іонова додала - дивно слухати, як цивільні люди оцінюють і характеризують технічні можливості військових кораблів. Оцінку технічним характеристикам бойових кораблів мають давати військові та професійні фахівці оборонної галузі, а не ті, хто жодного разу не був на бойовому кораблі.
«Ганебно, що президент Зеленський вибрав собі ворогами бойових генералів. На жаль, це не перше судове засідання, і я так бачу, що не останнє. Це така тенденція останніх двох років», - підкреслила представниця «Європейської Солідарності».
«З одного боку Зеленський розказує, що він дуже хоче в НАТО, а з іншого боку - дає розпорядження судити бойових генералів», - підкреслила депутатка. Марія Іонова також наголосила, що насправді цивілізований демократичний світ і особливо країни НАТО побачили міць, фаховість і професіоналізм наших Збройних сил, які кардинально змінилися з 2014 по 2019 роки.
«Але найбільш цинічне те, що сам Зеленський був на цих кораблях, відкривав їх. Якщо така небезпека, то чому ж тоді президента допустили на такий небезпечний корабель?», - підсумовує народна депутатка https://eurosolidarity.org/2021/07/07/mariya-ionova-pro-sud-nad-generalom-pavlovskym-cze-portnovshhyna-na-sluzhbi-v-ofisu-zelenskogo/ Марія Іонова .
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08.07.2021 14:42 Відповісти
А щось про "боєвога хенерала " гріценка не чутно...скільки там на арміі заробили при її розпродажі? А інші проФЕсіонали , міністри армійські, чомусь "внє подозрєній"... чи тоді вони займались тією ж роботою, що Бубочка сьогодні - знищували боєготовність Арміі України і тому "колег" не трогають?
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08.07.2021 18:38 Відповісти
 
 