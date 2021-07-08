Лукашенку ввижається, що "почалася терористична атака на Білорусь": "Захід намагається позбавити нас суверенітету і нав'язати зовнішнє управління"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирішив, що Захід нібито почав терористичну атаку на Білорусь і намагається позбавити республіку суверенітету і нав'язати зовнішнє управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Спостерігається постійне посилення наступального потенціалу Північноатлантичного альянсу. У безпосередній близькості від кордонів постійно проводиться низка навчань натівських військ. Розширюється склад сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь", - сказав Лукашенко.

Говорячи про санкції Заходу проти Білорусі, Лукашенко зазначив: "множаться економічні санкції і дискримінаційні заходи політичного характеру, спрямовані проти Білорусі".

"Висновок абсолютно очевидний. Колективний Захід продовжує прагнути до встановлення своєї гегемонії і не відмовляється від спроб позбавити нас суверенітету і нав'язати зовнішнє управління. Чому нас? Тому що ми завжди були на їхньому шляху. Просто ми опинилися не в той час і не в тому місці, в якому б їм хотілося", - вирішив білоруський диктатор.

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