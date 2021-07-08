Зеленський почав грабувати населення й економіку заради латання дірок у бюджеті, - Розенко

Катастрофічні наслідки економічної політики Кабміну під егідою Офісу Президента для державного бюджету України підштовхнули Зеленського до найпростішого, як йому здається, шляху вирішення фінансових проблем держави. Президент взяв курс на реалізацію безпрецедентних непопулярних заходів, які приведуть до тотального зубожіння більшої частини населення країни та краху цілих стратегічних галузей, за рахунок яких Україна хоч якось продовжує триматися на плаву.

Про це в своєму пості пише експерт з питань соціальної політики, ексвіце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляють "Українські новини"

"Всього за 7 перших днів липня 2021 року, із благословення Офісу Президента, українська влада тричі вдарила свій народ обухом по голові", - пише він.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні скандальний законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Документ загрожує катастрофою для всієї аграрної галузі країни.

Документ зобов'язує селян - власників паїв площею понад 0,5 га, платити податок за оренду своїх наділів великими сільгосппідприємствами, відбираючи у простих людей більшу частину грошей від орендної плати, за рахунок яких вони хоч якось примудряються виживати в селі. Крім того, Банкова вводить податок на доходи фізичних осіб від продажу сільгосппродукції, яка вирощена на ділянках особистого сільського господарства площею понад 0,5 га. Але і це ще не все. У пакеті додаткових ініціатив, включених в законопроєкт, Міністерство фінансів має намір позбавити єдиного податку, виробників м'яса птиці і яєць, що призведе до масового банкрутства ферм і птахофабрик.

6 липня 2021 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції № 1203/5, який встановлює новий порядок стягнення заборгованостей фізичних осіб за комунальні послуги, за несплачені в строк штрафи за порушення ПДР, аліментів і інших боргами.

"Відтепер державні і приватні виконавці отримали право направляти в банки постанови судів (які штампуються тисячами на хвилину без повідомлення відповідача) про арешт коштів на рахунках боржників. Банки автоматично спишуть з рахунку всю суму боргу на адресу держави. Якщо коштів недостатньо, суди будуть заарештовувати і пускати з молотка майно людей - квартири, машини і так далі", - констатує Розенко.

І "вишенькою на торті", за свідченням експерта, став недавній інцидент з компанією "Нова Пошта".

"Держпродспоживслужба вирішила провести позапланову перевірку роботи Харківського відділення №49. Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Перевіряльники зажадали установчу і фінансову документацію компанії у керівника відділення. Не будучи уповноваженою особою, керівник відділення логічно запропонував ревізорам звернутися до керівництва "Нової пошти", як того і вимагає закон. Проте уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перешкод для проведення перевірки і виписали максимальний штраф в розмірі 10% від вартості реалізованих послуг поштового оператора за попередній календарний місяць. Сума штрафу становила 325 851634, 8 грн!" - констатує Павло Розенко.

Тепер компанія повинна заплатити ці немислимі гроші протягом 15 днів. В іншому випадку її рахунки будуть арештовані і вся сума боргу автоматично списана. Це, як вважає експерт, загрожує фактичною зупинкою діяльності стратегічного оператора поштового зв'язку України.

Розенко вважає, що "Нова Пошта" навряд чи змириться з таким абсурдним рішенням влади і буде оскаржувати рішення Держпродспоживслужби в судах, аж до міжнародних. Однак сам прецедент є дуже тривожним сигналом для всіх суб'єктів економічної діяльності в Україні.

"Чим закінчиться нова фіскальна політика "Слуг народу" для них самих, українського народу та економіки країни, поки не зрозуміло, однак те, що при Зеленському Україна почала відверто тріщати по швах - факт очевидний. І зшивати ці шви білими нитками стає все складніше", - резюмував ексвіце-прем'єр-міністр України.