УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11160 відвідувачів онлайн
Новини
11 396 120

Зеленський почав грабувати населення й економіку заради латання дірок у бюджеті, - Розенко

Зеленський почав грабувати населення й економіку заради латання дірок у бюджеті, - Розенко

Катастрофічні наслідки економічної політики Кабміну під егідою Офісу Президента для державного бюджету України підштовхнули Зеленського до найпростішого, як йому здається, шляху вирішення фінансових проблем держави. Президент взяв курс на реалізацію безпрецедентних непопулярних заходів, які приведуть до тотального зубожіння більшої частини населення країни та краху цілих стратегічних галузей, за рахунок яких Україна хоч якось продовжує триматися на плаву.

Про це в своєму пості пише експерт з питань соціальної політики, ексвіце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляють "Українські новини"

"Всього за 7 перших днів липня 2021 року, із благословення Офісу Президента, українська влада тричі вдарила свій народ обухом по голові", - пише він.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні скандальний законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Документ загрожує катастрофою для всієї аграрної галузі країни.

Документ зобов'язує селян - власників паїв площею понад 0,5 га, платити податок за оренду своїх наділів великими сільгосппідприємствами, відбираючи у простих людей більшу частину грошей від орендної плати, за рахунок яких вони хоч якось примудряються виживати в селі. Крім того, Банкова вводить податок на доходи фізичних осіб від продажу сільгосппродукції, яка вирощена на ділянках особистого сільського господарства площею понад 0,5 га. Але і це ще не все. У пакеті додаткових ініціатив, включених в законопроєкт, Міністерство фінансів має намір позбавити єдиного податку, виробників м'яса птиці і яєць, що призведе до масового банкрутства ферм і птахофабрик.

6 липня 2021 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції № 1203/5, який встановлює новий порядок стягнення заборгованостей фізичних осіб за комунальні послуги, за несплачені в строк штрафи за порушення ПДР, аліментів і інших боргами.

"Відтепер державні і приватні виконавці отримали право направляти в банки постанови судів (які штампуються тисячами на хвилину без повідомлення відповідача) про арешт коштів на рахунках боржників. Банки автоматично спишуть з рахунку всю суму боргу на адресу держави. Якщо коштів недостатньо, суди будуть заарештовувати і пускати з молотка майно людей - квартири, машини і так далі", - констатує Розенко.

І "вишенькою на торті", за свідченням експерта, став недавній інцидент з компанією "Нова Пошта".

"Держпродспоживслужба вирішила провести позапланову перевірку роботи Харківського відділення №49. Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Перевіряльники зажадали установчу і фінансову документацію компанії у керівника відділення. Не будучи уповноваженою особою, керівник відділення логічно запропонував ревізорам звернутися до керівництва "Нової пошти", як того і вимагає закон. Проте уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перешкод для проведення перевірки і виписали максимальний штраф в розмірі 10% від вартості реалізованих послуг поштового оператора за попередній календарний місяць. Сума штрафу становила 325 851634, 8 грн!" - констатує Павло Розенко.

Тепер компанія повинна заплатити ці немислимі гроші протягом 15 днів. В іншому випадку її рахунки будуть арештовані і вся сума боргу автоматично списана. Це, як вважає експерт, загрожує фактичною зупинкою діяльності стратегічного оператора поштового зв'язку України.

Розенко вважає, що "Нова Пошта" навряд чи змириться з таким абсурдним рішенням влади і буде оскаржувати рішення Держпродспоживслужби в судах, аж до міжнародних. Однак сам прецедент є дуже тривожним сигналом для всіх суб'єктів економічної діяльності в Україні.

"Чим закінчиться нова фіскальна політика "Слуг народу" для них самих, українського народу та економіки країни, поки не зрозуміло, однак те, що при Зеленському Україна почала відверто тріщати по швах - факт очевидний. І зшивати ці шви білими нитками стає все складніше", - резюмував ексвіце-прем'єр-міністр України.

Автор: 

економіка (931) Розенко Павло (610)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 2918
показати весь коментар
08.07.2021 12:27
+38
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
08.07.2021 12:24
+36
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 1965
показати весь коментар
08.07.2021 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Почему "начал"?!!!
"Оно" с "они" - ЗеКоМанда начали сразу,без раскачки!
В 2019 180 млрд на счетах + 500 млрд ОВГЗ.
И где они? Украли.
показати весь коментар
08.07.2021 13:19 Відповісти
Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду, тогда как упрощенная система налогообложения, предусматривающая фискальные стимулы для бизнеса, позволяет успешно преодолевать кризисы и добиваться высокого уровня развития.

Повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики.
В то же время, многие страны именно благодаря фискальным стимулам преодолевали кризисы и добивались высокого уровня развития.
Один из самых ярких примеров - США во времена правления президента Рональда Рейгана в 1980-х годах. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-х годов, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-х годах.

https://kurs.com.ua/novost/445157-povishenie-nalogov-privodit-k-akonomicheskomu-spadu-opit-shvecii-i-ssha
показати весь коментар
08.07.2021 23:18 Відповісти
Та всерівно будуть мовчати , і так їм і треба
показати весь коментар
08.07.2021 13:27 Відповісти
Зеленский и его камарилья конечно сволочи и мудаки, но социалисты Рева и Розенок ничем не лучше. Когда были при власти, тоже лоббировали повышение налогов и поборов.
Такова суть государства - чем больше чинуша отберет наших с вами честно заработанных денег, тем слаще ему будет жить. Идеал - это 100% налогообложение. Отдаешь все заработанное, получаешь от государства робу, нары в бараке и скромную пайку еды, чтоб не сдох и мог работать дальше.
И это не зависит ни от президента, ни от правительства, ни от Рады. Кто бы там не сидел, государство всегда стремиться к максимальному грабежу своих подданных. И только сильное сопротивление снизу может умерить его аппетиты.
показати весь коментар
08.07.2021 13:28 Відповісти
_Верно. Но кто такой этот государство, если вдуматься? И можно придти к заключению что это лишь слово и нет никакой личности или вещи, которая является государством.
показати весь коментар
08.07.2021 15:02 Відповісти
Государство это организация чинуш и силовиков, которая удерживает под своей властью территорию и собирает дань с ее населения. В Украине государство это 200-300 тысяч человек, которые имеют реальную власть.
показати весь коментар
08.07.2021 15:13 Відповісти
Ты одно зеленожопенький забыл написать, что налоги то никто не поднял, я могу говорить, равно как и Рева с Розенко- что угодно, слова и реальность- две большие разницы. Почему то все зеленогнойные считают, что они имеют право как и бубачка на свое мнение, но всегда отказывают в праве на свое мнения и тому же Порошенко , и его людям. Такой вот когнитивный диссонанс зеленожопой братии. А ваш допис про этих людей- это чистый ответ - сам дурак. При чем здесь в этом контексте эти люди? Опять Порошенко насрал в штаны? Замахали уже вы дебилы.
показати весь коментар
08.07.2021 16:38 Відповісти
Я удивляюся словам политиков, которые всю жизнь занималися откровенным популизмом, а сейчас пугают народ тем, что " Президент взял курс на реализацию беспрецедентных непопулярных мер, которые приведут к тотальному обнищанию большей части населения страны...". То есть, они все боялися "непопулярных" мер и жили исключительно обманом народа для сохранения собственной власти. Единый Президент, который пошел на непопулярные мери (как Бальцерович в Польше) пугает их потому, что если народ поймет и поддержит сейчас, всяким популистам навсегда будет закрыта дорога к власти в будущем. Они боятся!!!
показати весь коментар
08.07.2021 13:40 Відповісти
А может Ростов все таки резиновый?
показати весь коментар
08.07.2021 13:47 Відповісти
Був би простий грабунок, так ні-довгострокова спрямована політика ,скерована на зубожіння населення зметою перетворення у злидарську звіріючу від розпачу та злиднів зграю котрою легше керувать та маніпулювати. а в кінці- кінців підкорити , розсіяти або й знищити,
показати весь коментар
08.07.2021 14:43 Відповісти
Апамятаєте скільки мільярдів пробачили табачникам та іншим багатіям по куцим рішенням судів та антимоноп комітету. а займали гроші під кілька разів більші % ніж кредити МВФ-знову. за чий рахунок?
показати весь коментар
08.07.2021 14:50 Відповісти
хороший закон, я считаю, с 73-процентной пользой для населения
показати весь коментар
08.07.2021 15:19 Відповісти
Украинцы бедные потому, что едят много, - Рева.

Министр считает, что цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые. Но немцы просто едят меньше, чем украинцы.
Источник: https://censor.net/ru/v451400
показати весь коментар
08.07.2021 15:24 Відповісти
Состоянием на 01.07.2021 г. сбережения населения с начала года сократились на 83,4 млрд грн.
Темпы роста реальных доходов граждан за этот же период составляют
- (минус) 1,8%
показати весь коментар
09.07.2021 00:56 Відповісти
по данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1 000 000 000 000 грн. - один триллион грн. А это примерно +200 млрд. грн. за год. Только по ОВГЗ. Богатеем. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 составили 257 800 000 000 грн или 76,6% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
показати весь коментар
09.07.2021 01:02 Відповісти
Падение в пропасть ускоряется! Для тех кто не понимает.
показати весь коментар
09.07.2021 02:16 Відповісти
судя по ценам на недвижимость в Киеве никто нихрена не обеднел - квартиры до 200 тыс.уе раскуплены все- особенно новострой в центре. Так что не всё так печально как многие пытаются здесь представить.
показати весь коментар
09.07.2021 11:20 Відповісти
В Києві є багато можливості для заробітку в престижних компаніях, а ще заробітчани на заході будують вілли в Україні і купують квартири на виплату. Хто дуже хоче, той знайде собі роботу, щоб чесним трудом заробити на достойне життя, -- якщо не собі, то дітям.
показати весь коментар
09.07.2021 12:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 