За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявили 181 випадок, одужали - 154 особи, - Кличко
У Києві 11 осіб госпіталізовано з діагнозом коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так за добу в Києві виявили 181 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 215 220 хворих від початку пандемії).
Серед захворілих 112 жінок віком від 21 до 74 років, 65 чоловіків віком від 19 до 67 років, три дівчинки від 4 до 12 років і один хлопчик 17 років
Крім того, зафіксовано один летальний випадок від вірусу (загалом 5202 померлих від початку пандемії).
11 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 47 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 154 жителі столиці побороли коронавірус (загалом 206 148 видужалих).
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (52), Дніпровському (42) та Дарницькому (35) районах Києва.
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