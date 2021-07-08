Україна відкрила ринок газу. Наступний крок - відкриття ринку електроенергії та приєднання енергосистеми країни до європейської ENTSO-E, - Шмигаль

Україна недавно остаточно повністю відкрила ринок природного газу, наступний крок - відкриття ринку електричної енергії і приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вільнюсі в четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реформа енергетичного сектору та захисту довкілля включає лібералізацію ринку електроенергії, спрощення системи підключення до електричних мереж і поступовий перехід до ринкових цін на електричну енергію та монетизацію субсидій для незахищених верств населення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС і націлена на синхронізацію своїх політик відповідно до Зеленої угоди ЄС (Green Deal).

Шмигаль зазначив, що міжвідомча робоча група з питань Green Deal визначила пріоритетні напрями співпраці з ЄС: енергоефективність, водень, трансформацію вугільних регіонів та управління відходами.

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Глава уряду заявив, що Україна має стати її невід'ємною частиною не лише, щоб спільно з ЄС боротися з наслідками кліматичних змін, а й у рамках стратегії економічного розвитку, для підвищення безпеки та створення нових можливостей для українського бізнесу.