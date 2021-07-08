Україна відкрила ринок газу. Наступний крок - відкриття ринку електроенергії та приєднання енергосистеми країни до європейської ENTSO-E, - Шмигаль
Україна недавно остаточно повністю відкрила ринок природного газу, наступний крок - відкриття ринку електричної енергії і приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вільнюсі в четвер на 4-й конференції з питань реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Реформа енергетичного сектору та захисту довкілля включає лібералізацію ринку електроенергії, спрощення системи підключення до електричних мереж і поступовий перехід до ринкових цін на електричну енергію та монетизацію субсидій для незахищених верств населення", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС і націлена на синхронізацію своїх політик відповідно до Зеленої угоди ЄС (Green Deal).
Шмигаль зазначив, що міжвідомча робоча група з питань Green Deal визначила пріоритетні напрями співпраці з ЄС: енергоефективність, водень, трансформацію вугільних регіонів та управління відходами.
Глава уряду заявив, що Україна має стати її невід'ємною частиною не лише, щоб спільно з ЄС боротися з наслідками кліматичних змін, а й у рамках стратегії економічного розвитку, для підвищення безпеки та створення нових можливостей для українського бізнесу.
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- Как украинская энергосистема инсталлируется в европейскую вместе с бениными и ахметовскими раклячими схемами?
- Открытием рынка э/энергии назовут примитивное взвинчивание цен на э/энергию, транспортировку, распределение, учет, страхование и еще стопицот левых нах никому не нужных услуг и высосанных из бенининого хера тарифов? Все, как с газом, да?
И все трое под покровительством ЗЕ. Шмыгаль так вобще из кармана Ахметова выглядывает.
Так что про открытость рынка - сказки для зебилов.
Справжній залений фанат - язик тримає в дупі і співчуває ***********, якому всі мішають (Порох є головний ворог благополуччя наріду), навіть його власні яйця))
Если так "открывают" с 10 или **? кратным увеличением стоимости, то может не надо ничего руками трогать? Платеже способность не резиновая у населения, пойдут долги и потянется...
ЗелЁная смазка ломает весь механизм умирающей экономики
З/п и цены были соизмеримы
Теперь у 90% населения з/п так и остались
Зато цены выше европейских
Показатель не сколько стоит
А сколько времени нужно проработать
чтобы купить ту или иную вещь /читайте /Капитал К. Маркса/
Там и узнаете и стоимоть земли что такое кадастр
Как на вас нас зарабатывают