Підбурював військовослужбовців ЗСУ переходити на бік ЗС РФ і сприяв окупації Криму: за матеріалами СБУ російський чиновник постане перед судом
Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо одного з керівників Чорноморського флоту РФ. Усі матеріали кримінального провадження передано до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, фігурантом провадження є громадянин Росії, який у 2014 році обіймав посаду заступника командувача Чорноморського флоту Військово-Морського Флоту Збройних Сил РФ.
Відповідно до матеріалів провадження зловмисник:
- підбурював військовослужбовців Збройний Сил України переходити на бік збройних сил РФ;
- сприяв вторгненню військовослужбовців держави-агресора;
- сприяв військовій окупації півострова Крим;
- вів агресивну війну проти України.
Йому повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Слідчі СБУ виконали всю необхідну роботу, надалі справу розглядатиме суд.
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Что вы в СБУ херней страдаете? У вас в ОП открытые враги и предатели сидят. ********** гостайнами налево-направо разбрасывается, а они какого-то кацапского козла, которого никогда не поймают, судить пытаются.