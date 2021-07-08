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Підбурював військовослужбовців ЗСУ переходити на бік ЗС РФ і сприяв окупації Криму: за матеріалами СБУ російський чиновник постане перед судом

Підбурював військовослужбовців ЗСУ переходити на бік ЗС РФ і сприяв окупації Криму: за матеріалами СБУ російський чиновник постане перед судом

Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо одного з керівників Чорноморського флоту РФ. Усі матеріали кримінального провадження передано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, фігурантом провадження є громадянин Росії, який у 2014 році обіймав посаду заступника командувача Чорноморського флоту Військово-Морського Флоту Збройних Сил РФ.

Відповідно до матеріалів провадження зловмисник:

  • підбурював військовослужбовців Збройний Сил України переходити на бік збройних сил РФ;
  • сприяв вторгненню військовослужбовців держави-агресора;
  • сприяв військовій окупації півострова Крим;
  • вів агресивну війну проти України.

Йому повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

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Слідчі СБУ виконали всю необхідну роботу, надалі справу розглядатиме суд.

Автор: 

СБУ (12854) суд (11701) Чорноморський флот рф (625)


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Эти подозрения нужны были сразу в 2014 г.
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08.07.2021 12:41 Відповісти
Пссс... Мы его показательно накажем. Заочно
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08.07.2021 12:42 Відповісти
почему цензор скрывает имя чинуши..
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08.07.2021 12:43 Відповісти
Какая измена, если он все время служил в ЧФ РФ?
Что вы в СБУ херней страдаете? У вас в ОП открытые враги и предатели сидят. ********** гостайнами налево-направо разбрасывается, а они какого-то кацапского козла, которого никогда не поймают, судить пытаются.
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08.07.2021 12:44 Відповісти
Согласен, но это продолжается со времен овоща и барыги... не заметили?
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08.07.2021 13:07 Відповісти
Яка була би краса,щоб оного агітатора за вироком суду:-Ахтунг,фойєр!!!
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08.07.2021 15:14 Відповісти
Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом - Цензор.НЕТ 6849
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08.07.2021 13:08 Відповісти
 
 