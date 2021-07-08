Підбурював військовослужбовців ЗСУ переходити на бік ЗС РФ і сприяв окупації Криму: за матеріалами СБУ російський чиновник постане перед судом

Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо одного з керівників Чорноморського флоту РФ. Усі матеріали кримінального провадження передано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, фігурантом провадження є громадянин Росії, який у 2014 році обіймав посаду заступника командувача Чорноморського флоту Військово-Морського Флоту Збройних Сил РФ.

Відповідно до матеріалів провадження зловмисник:

підбурював військовослужбовців Збройний Сил України переходити на бік збройних сил РФ;

сприяв вторгненню військовослужбовців держави-агресора;

сприяв військовій окупації півострова Крим;

вів агресивну війну проти України.

Йому повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

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Слідчі СБУ виконали всю необхідну роботу, надалі справу розглядатиме суд.