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Данілов пояснив, чому підприємства Фірташа продовжують роботу попри санкції: Людей викинути на вулицю, чи як?

Данілов пояснив, чому підприємства Фірташа продовжують роботу попри санкції: Людей викинути на вулицю, чи як?

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили, хоча РНБО запровадила проти нього санкції.

За його словами, Фірташ не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "24 телеканалу".

"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що люди повинні працювати.

"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є. Він обмежений в дуже багатьох речах. Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили – ми ж не вороги України, люди мають працювати", - пояснив Данілов.

Як повідомлялося, 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.

Нагадаємо, рішення про запрвадження санкцій проти Фірташа і Фукса було ухвалено на засіданні РНБО 18 червня.

Зі свого боку спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну.

Читайте також: Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського

Автор: 

Данілов Олексій (1259) підприємство (235) санкції (11880) РНБО (2285) Фірташ Дмитро (894)


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Топ коментарі
+36
А зачем Германии накладывать санкции на СП-2 и выгонять на улицу тысячи работников? Занавес.
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08.07.2021 12:58
+31
Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли? - Цензор.НЕТ 402
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08.07.2021 12:53
+29
значит людей работающих на "Кузни на Рыбальском", которые на армию работают можно выгнать на улицу и остановить производство?
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08.07.2021 13:12
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А навіщо тоді вводили санкції? А якщо призупинити війну на даунбасі, то що терористи місцеві і московські будуть викинуті на вулицю без зарплати? Тільки після цього дійшло, що якщо закрити телеканал "1+1", то шобла 95 кварталу буде на вулиці.
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08.07.2021 16:46 Відповісти
Секретарь СНБО, просто на подтанцовке у"зелени",и оправдываться за имитацию санкций как-то надо..Адекватам итак ясно,что Зе никогда не пойдет противу своих соплеменников,а олигархсанкции это для ублажения низкопоклонного зебилья
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08.07.2021 17:55 Відповісти
Главный борец с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм),
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09.07.2021 00:54 Відповісти
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