Данілов пояснив, чому підприємства Фірташа продовжують роботу попри санкції: Людей викинути на вулицю, чи як?

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили, хоча РНБО запровадила проти нього санкції.

За його словами, Фірташ не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "24 телеканалу".

"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що люди повинні працювати.

"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є. Він обмежений в дуже багатьох речах. Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили – ми ж не вороги України, люди мають працювати", - пояснив Данілов.

Як повідомлялося, 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.

Нагадаємо, рішення про запрвадження санкцій проти Фірташа і Фукса було ухвалено на засіданні РНБО 18 червня.

Зі свого боку спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну.

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