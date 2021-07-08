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Новини
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Клімкін про стратегію України щодо Лукашенка та Білорусі: "Петляємо ... У нас, вибачте, "немає яєць""

Клімкін про стратегію України щодо Лукашенка та Білорусі:

В української влади не вистачає рішучості, щоб приєднатися до санкцій Заходу проти Білорусі та "президента" Олександра Лукашенка, який захопив там владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Від білорусів нам жодної загрози, а от Лукашенко сам по собі, якого росіяни свідомо підставили - це історія про те, що спочатку був колгоспник, який став диктатором, а потім став для всього світу повітряним бандитом. Євросоюз довго намагався грати з Лукашенком і заплатив за це, ми намагалися і також заплатили. Після того, як він став повітряним бандитом, ніхто йому ніколи руки не подасть у цивілізованому світі. Зараз введені санкції проти Білорусі, це приблизно 20% ВВП, ці санкції крутіше, ніж проти Росії. Завдано потужного удару по білоруській економіці і по режиму", - зазначив ексміністр.

За його словами, в української влади "немає стратегії і політики" стосовно Лукашенка.

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"Ми петляємо, але розуміємо, чому це робимо, тому що, з одного боку, повинні говорити з нашими друзями і партнерами, узгоджувати з ними політику, але, на жаль, у нас, вибачте, "немає яєць" ввести санкції проти Лукашенка", - заявив Клімкін.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+14
Зелена плісняа,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація!!!))
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08.07.2021 12:57
+8
есть только пися для рояля ...
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08.07.2021 12:57
+7
Извините, но на последнем концерте, у РОЯЛЯ случайно ЗАХЛОПНУЛАСЬ КРЫШКА!
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08.07.2021 12:58
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Які яйця ,так омлет сметанний !!!))))
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08.07.2021 12:54 Відповісти
А як легко без яєць "петляти", а ще й "танцювати",безхребетники хренові.
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08.07.2021 15:11 Відповісти
нелох-дырка)
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08.07.2021 12:55 Відповісти
ну тоді на медкомісію і на звільнення від керування державою. мені інваліди при владі не потрібні.
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08.07.2021 12:55 Відповісти
есть только пися для рояля ...
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08.07.2021 12:57 Відповісти
Зелена плісняа,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація!!!))
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08.07.2021 12:57 Відповісти
Хто зробив Бубачку інвалідом?
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08.07.2021 12:58 Відповісти
єрмак
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08.07.2021 13:01 Відповісти
Я бы сказал даунвалидом.
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08.07.2021 13:13 Відповісти
Извините, но на последнем концерте, у РОЯЛЯ случайно ЗАХЛОПНУЛАСЬ КРЫШКА!
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08.07.2021 12:58 Відповісти
яйцатый ты наш
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08.07.2021 13:00 Відповісти
Можно сказать даже яйценюковый.
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08.07.2021 13:04 Відповісти
Кастрат
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08.07.2021 13:03 Відповісти
Яне только яиц,но и мозгов!
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08.07.2021 13:07 Відповісти
Все сбитые летчики вдруг резко вспоминают про яйца.
А подумать про поставки в ВСУ из Беларуси? Не, яца не позволяют? А там не мало всего ... К сожалению конечно, но факт есть факт.
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08.07.2021 13:07 Відповісти
Климкин о стратегии СН "Петляем... У нас, извините, "нет яиц"" - перевожу с дипломатического, на заЗебильный (только для 73%)
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08.07.2021 13:08 Відповісти
У нас є тільки зелене блювотиння
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08.07.2021 13:12 Відповісти
У нас нет яиц не только в отношении Лукашенки У нас их вообще нет Седьмой год война, а мы и дальше, успешно, торгуем с агрессором Нет у нас не только яиц , патриотов тоже нет у нас во власти
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08.07.2021 13:15 Відповісти
поц... у тебя мозга нет.... убейся об стенку...
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08.07.2021 13:46 Відповісти
Даунёнок, только после тебя Пришли фотку после ударов
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08.07.2021 16:07 Відповісти
А звідки яйця у шлюх? Хай і наріду.
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08.07.2021 14:05 Відповісти
Дивно це чути від чуваків які приймали участь в народжені Медведчука в політиці нашої країни. "Гарні" такі яйця були в них...
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08.07.2021 14:12 Відповісти
Ума нет, а не яиц, при своих нефтеперегонных заводах и химической промышленности закупаем гсм и удобрения у белорусов, обеспечивая им рабочие места
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08.07.2021 14:13 Відповісти
Зеленский чтобы угодидить Лукашенко добробата Семенченко в тюрьму посадил.
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08.07.2021 15:03 Відповісти
Нехай не лізе в чужий город войнушку влаштовувати.
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08.07.2021 22:00 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТЛЯЕТ НА РОЯЛЕ ХЙЕМ ИГРАЕТ !)
ГОВОРИТ СЫГРАЙТЕ И ВЫ НЕ ОДЕВАЯ ШТАНЫ )))
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08.07.2021 17:39 Відповісти
 
 