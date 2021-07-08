Клімкін про стратегію України щодо Лукашенка та Білорусі: "Петляємо ... У нас, вибачте, "немає яєць""

В української влади не вистачає рішучості, щоб приєднатися до санкцій Заходу проти Білорусі та "президента" Олександра Лукашенка, який захопив там владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Від білорусів нам жодної загрози, а от Лукашенко сам по собі, якого росіяни свідомо підставили - це історія про те, що спочатку був колгоспник, який став диктатором, а потім став для всього світу повітряним бандитом. Євросоюз довго намагався грати з Лукашенком і заплатив за це, ми намагалися і також заплатили. Після того, як він став повітряним бандитом, ніхто йому ніколи руки не подасть у цивілізованому світі. Зараз введені санкції проти Білорусі, це приблизно 20% ВВП, ці санкції крутіше, ніж проти Росії. Завдано потужного удару по білоруській економіці і по режиму", - зазначив ексміністр.

За його словами, в української влади "немає стратегії і політики" стосовно Лукашенка.

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"Ми петляємо, але розуміємо, чому це робимо, тому що, з одного боку, повинні говорити з нашими друзями і партнерами, узгоджувати з ними політику, але, на жаль, у нас, вибачте, "немає яєць" ввести санкції проти Лукашенка", - заявив Клімкін.