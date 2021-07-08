"Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі

Співробітники КДБ Білорусі прийшли з обшуками в кілька редакцій білоруських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Zerkalo".

8 липня силовики прийшли в незалежне видання "Наша Ніва". Видання зазначає, що головний редактор, Єгор Мартинович, затриманий. На зв'язок не виходять також деякі інші співробітники "НН".

Також повідомляється, що в квартирі у Єгора Мартиновича проводять обшук.

Telegram-канал Nexta повідомляє, що в редакцію "Брестської Газети" прийшли силовики. За словами очевидців, чотири або п'ять осіб стукали і погрожували виламати двері.

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Nexta також пише: "Знищення незалежних ЗМІ триває. До редакції Барановицького видання Intex-Press прийшли з обшуком співробітники КДБ".

Як повідомили в Міністерстві інформації Білорусі, сайт "Нашої Ніви" був заблокований за запитом Генпрокуратури. Рішення прийнято "у зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено п. 1 ст. 38 закону "Про засоби масової інформації".