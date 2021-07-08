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Новини Репресії в Білорусі
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"Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі

Співробітники КДБ Білорусі прийшли з обшуками в кілька редакцій білоруських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Zerkalo".

8 липня силовики прийшли в незалежне видання "Наша Ніва". Видання зазначає, що головний редактор, Єгор Мартинович, затриманий. На зв'язок не виходять також деякі інші співробітники "НН".

Також повідомляється, що в квартирі у Єгора Мартиновича проводять обшук.

Telegram-канал Nexta повідомляє, що в редакцію "Брестської Газети" прийшли силовики. За словами очевидців, чотири або п'ять осіб стукали і погрожували виламати двері.

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Nexta також пише: "Знищення незалежних ЗМІ триває. До редакції Барановицького видання Intex-Press прийшли з обшуком співробітники КДБ".

Як повідомили в Міністерстві інформації Білорусі, сайт "Нашої Ніви" був заблокований за запитом Генпрокуратури. Рішення прийнято "у зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено п. 1 ст. 38 закону "Про засоби масової інформації".

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) ЗМІ (1363)


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Топ коментарі
+3
Бульба Рейх
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08.07.2021 13:24
+2
"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси - Цензор.НЕТ 536
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08.07.2021 13:26
+2
Колгосп "Червона бульба".
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08.07.2021 13:27
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Бульба Рейх
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08.07.2021 13:24 Відповісти
Колгосп "Червона бульба".
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08.07.2021 13:27 Відповісти
А в редакціях водити хороводи не пробували?
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08.07.2021 13:25 Відповісти
Они цветами пробовали отбиваться.
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08.07.2021 13:44 Відповісти
"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси - Цензор.НЕТ 536
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08.07.2021 13:26 Відповісти
И что? Я выражаю глубокую озабоченность...этого хватит??
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08.07.2021 13:27 Відповісти
Чим гірше, тим краще. До тіхушніків швидше дійде, що таке диктатура і що її потрібно скидати збройною боротьбою.
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08.07.2021 13:54 Відповісти
"Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі - Цензор.НЕТ 3310
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08.07.2021 14:04 Відповісти
Режим зелених вилупків впевнено прогресує до цього рівня.
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08.07.2021 14:22 Відповісти
Если вы забыли, в Украине тоже закрывают СМИ.
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08.07.2021 14:38 Відповісти
сми какой страны?
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08.07.2021 14:59 Відповісти
кремляді можуть використати Білорусь для військового вторгнення в Україну. Риторика лукашенки останнім часом васторожує. Воно слабке й біснувате і заради влади погодиться на все
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08.07.2021 17:25 Відповісти
 
 