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Новини Силовики
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Влізли вночі у вікно, побили чоловіка і жінку і забрали цінні речі: на Житомирщині поліцейські за кілька годин затримали двох розбійників. ФОТОрепортаж

На світанку 7 липня в приміщення жителів м. Бердичева (Житомирська область) через вікно заскочили двоє чоловіків. Вони побили подружжя, забрали цінні речі, документи, гроші та банківські картки. Вже через кілька годин поліцейські встановили нападників і затримали їх. Зараз в рамках досудового розслідування триває з'ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Близько 4:50 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про напад на жителів райцентру у їх помешканні. На місце події слідчо-оперативна група з’ясувала, на першому поверсі багатоповерхівки у центрі міста винаймають квартиру співмешканці, 23-річний та 25-річна жителі Київщини. Цієї ночі вони лишили відчиненим вікно на кухні. Саме через нього нападники й потрапили в оселю.

Невідомі, які були у масках, побили господарів та відібрали у них гаманець з 800 гривнями, прикраси із золота, кілька мобільних телефонів та документи. У цей час в іншій кімнаті спала 4-річна донька жінки, на щастя, дитина не постраждала", - сказано в повідомленні.

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у чоловіка – забої різних частин тіла та перелом носа. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Влізли вночі у вікно, побили чоловіка і жінку і забрали цінні речі: на Житомирщині поліцейські за кілька годин затримали двох розбійників 01

Поліцейські вилучили з місця події слідову інформацію та інші речові докази. Також потерпілі змогли детально описати нападників. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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"Бердичівські оперативники разом з колегами з обласного Управління карного розшуку розпочали першочергові заходи для встановлення причетних до розбою. Вже за кілька годин вони отримали відомості про особи нападників. У цьому їм допомогли й записи з камер спостереження, встановлених у місті", - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини - начальник кримінальної поліції Вадим Жмурко.

Влізли вночі у вікно, побили чоловіка і жінку і забрали цінні речі: на Житомирщині поліцейські за кілька годин затримали двох розбійників 02

Фото: сайт поліції

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Двох місцевих жителів, віком 30 та 35 років, поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що чоловіки раніше вже були засуджені за майнові злочини, старший також причетний до незаконного поводження з холодною зброєю та зберігання наркотиків.

Нині триває досудове розслідування. Законодавством напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства та з проникненням у житло карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Автор: 

Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514) Житомирська область (1268)


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А в Голосеевском районе бандиты средь бела дня в дверь лезли..
Гражданин пытался защитить свою собственность...но теперь он обьявлен особо опасным преступником..
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08.07.2021 13:56 Відповісти
А если бы супружеская пара начала защищаться и не дай бог ранила бы нападавших, их бы судили за превышение обороны. Ну по типу как вчера мужик защищал свою квартиру от мусоров-коллекторов.
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08.07.2021 13:56 Відповісти
Отому подружжю потрібно піти до церкви і запалити Богові свічку за спасіння життя усієї родини,а ВР давно вже пора внести зміни до ККУ у частині тлумачення самооборони.
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08.07.2021 14:45 Відповісти
У пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - ушибы различных частей тела и перелом носа.
https://images.cnscdn.com/images/7/0/f/c/70fc9d9f77c7060507f1bb86fe428cf5/original.jpgБыло бы у них ружье Геращенко их назвал бы житомерскими стрелками. Скажите, сколько власть будет издеваться над людьми и защищать бандитов? Где закон о праве на самозащиту и защиту частной собственности? Ну выйдут ети бандиты через год-два максимум. Тюрьмы же у нас распроданы так что держать их негде. И пять придут хозяину голову проломят. Или вы думаете они на завод пойдут работать после тюрьмы?
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08.07.2021 14:02 Відповісти
а ты работаешь на заводе, бот?
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08.07.2021 14:16 Відповісти
Я за зміну правил самооборони і за відміну так званого "перевищення" необхідної оборони (оборона або є, або її нема, міру не треба визначати).

А щодо зеків, то я не розумію, навіщо сильних і здорових утримувати у тюрмі за наш з вами кошт, коли є, наприклад, уранові рудники Жовтих Вод...

Ну або хімію в Черкаси, як писав Митець))
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08.07.2021 14:27 Відповісти
ну что у этих даунов в голове?смысл их жизни?? отправьте их в АТО на разминирование.
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08.07.2021 14:41 Відповісти
 
 