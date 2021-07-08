Влізли вночі у вікно, побили чоловіка і жінку і забрали цінні речі: на Житомирщині поліцейські за кілька годин затримали двох розбійників. ФОТОрепортаж

На світанку 7 липня в приміщення жителів м. Бердичева (Житомирська область) через вікно заскочили двоє чоловіків. Вони побили подружжя, забрали цінні речі, документи, гроші та банківські картки. Вже через кілька годин поліцейські встановили нападників і затримали їх. Зараз в рамках досудового розслідування триває з'ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Близько 4:50 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про напад на жителів райцентру у їх помешканні. На місце події слідчо-оперативна група з’ясувала, на першому поверсі багатоповерхівки у центрі міста винаймають квартиру співмешканці, 23-річний та 25-річна жителі Київщини. Цієї ночі вони лишили відчиненим вікно на кухні. Саме через нього нападники й потрапили в оселю.

Невідомі, які були у масках, побили господарів та відібрали у них гаманець з 800 гривнями, прикраси із золота, кілька мобільних телефонів та документи. У цей час в іншій кімнаті спала 4-річна донька жінки, на щастя, дитина не постраждала", - сказано в повідомленні.

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у чоловіка – забої різних частин тіла та перелом носа. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські вилучили з місця події слідову інформацію та інші речові докази. Також потерпілі змогли детально описати нападників. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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"Бердичівські оперативники разом з колегами з обласного Управління карного розшуку розпочали першочергові заходи для встановлення причетних до розбою. Вже за кілька годин вони отримали відомості про особи нападників. У цьому їм допомогли й записи з камер спостереження, встановлених у місті", - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини - начальник кримінальної поліції Вадим Жмурко.

Фото: сайт поліції

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Двох місцевих жителів, віком 30 та 35 років, поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що чоловіки раніше вже були засуджені за майнові злочини, старший також причетний до незаконного поводження з холодною зброєю та зберігання наркотиків.

Нині триває досудове розслідування. Законодавством напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства та з проникненням у житло карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.