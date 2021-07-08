"Я вирвав у тебе зуби, гадюко": Суддя КС Сліденко надіслав співробітнику НАЗК лист із цитатою з "Трьох Мушкетерів", агентство просить його звільнити
НАЗК звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ щодо неетичної поведінки судді КСУ Сліденка, яка є підставою для звільнення його з посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.
"27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК. За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді [email protected]. Його переклад такий: "А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.", - йдеться в повідомленні.
Поміж інших причин у НАЗК назвали:
- підготовка суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим;
- чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.
"Нагадаємо, що міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Зауважимо, що 8 жовтня 2020 року суддя Ігор Сліденко подав заяву про звільнення самостійно. Однак до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви. А отже, на підставі ст. 21 Закону України "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ", - підсумували в НАЗК.
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Короче, каждый остался при своём, поэтому решили сразиться словесно......
Впрочем какая разница, будет оно.
В НАЗК тільки зараз прочитали цього листа?
Схоже, просто відробляють пайку перед своїми господарями з ОПи, які хочуть мати 100% Конституційний суд, розігнавши суддів, які не слухняні.
https://www.youtube.com/watch?v=3BrAcEb3M8s
Надо остановить дерибан земли, неотложные перевыборы президента и парламента, а потом рассмотреть все вопросы КС, НАЗК и т.п.
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук.... Потрібна ДІЯ по усуненню Ліквідаторів України від ВЛАДИ
05.07.21
Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування
Не 75%, а більше. 1 червня на передачі Влащенко телефонне голосування показало 87% взагалі проти ринку землі. Але формулювання має бути чітким: "Чи Ви проти ринку землі с.г. призначення". В тому формулюванні "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". По цьому формулюванні держава Україна (значить зеленський може продавати кому захоче державну землю й землю скуплену в селян. У мене таке розуміння. Якщо я неправа, то поясніть як Ви розумієте. Тільки без грубощів. Включайте логіку, виключивши емоції. Щоб не попастись на якийсь розвод. Ми обоє проти дерибану землі, то давайте розберемось і не будемо шукати злий умисел.
Про те фрмулювання я взяла тут
https://www.radiosvoboda.org/a/news-batkibshchyna-pytannya-na-referendum/31268336.html
Включайте логіку.
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
І виникає питання, чому вони майже рік приховували це.
Мужичок непростой, но спец в своём деле: Вениславского и его команду неоднократно макал мордой в их "косяки" по искам в КС.
НАПК усомнилось в объективности судей и заявило о конфликте интересов в их действиях: они https://zn.ua/POLITICS/sudi-ksu-otmenili-statju-uholovnoho-kodeksa-po-kotoroj-ikh-samikh-mohli-nakazat-napk.html признали неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, по которой их самих могли привлечь к ответственности.
Так и произошло: НАПК обвинило Слиденко в неподаче е-деклараций.
Соответствующее дело против Слиденко было закрыто именно потому что ранее КСУ признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование.