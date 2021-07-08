"Я вирвав у тебе зуби, гадюко": Суддя КС Сліденко надіслав співробітнику НАЗК лист із цитатою з "Трьох Мушкетерів", агентство просить його звільнити

НАЗК звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ щодо неетичної поведінки судді КСУ Сліденка, яка є підставою для звільнення його з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.

"27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК. За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді [email protected]. Його переклад такий: "А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.", - йдеться в повідомленні.

Поміж інших причин у НАЗК назвали:

- підготовка суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим;

- чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

"Нагадаємо, що міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Зауважимо, що 8 жовтня 2020 року суддя Ігор Сліденко подав заяву про звільнення самостійно. Однак до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви. А отже, на підставі ст. 21 Закону України "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ", - підсумували в НАЗК.

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