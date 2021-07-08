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"Я вирвав у тебе зуби, гадюко": Суддя КС Сліденко надіслав співробітнику НАЗК лист із цитатою з "Трьох Мушкетерів", агентство просить його звільнити

НАЗК звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ щодо неетичної поведінки судді КСУ Сліденка, яка є підставою для звільнення його з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.

"27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК. За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді [email protected]. Його переклад такий: "А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.", - йдеться в повідомленні.

Поміж інших причин у НАЗК назвали:

- підготовка суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим;

- чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

"Нагадаємо, що міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Зауважимо, що 8 жовтня 2020 року суддя Ігор Сліденко подав заяву про звільнення самостійно. Однак до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви. А отже, на підставі ст. 21 Закону України "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ", - підсумували в НАЗК.

Також читайте: Юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не мав ілюзій про своє повернення в КС, більш ніж достатньо, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

КС (1427) НАЗК (1686) Сліденко Ігор (15)


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Топ коментарі
+22
Поназначали в КС проходимцев, включая председателя
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08.07.2021 13:56
+18
Это что же получается с 27 октября 2020 до сегодня переводили его письмо с французкого?
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08.07.2021 14:00
+13
кстати, Слиденко прошел в КС по квоте "Швободы"..
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08.07.2021 13:58
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Поназначали в КС проходимцев, включая председателя
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08.07.2021 13:56 Відповісти
Лише в КС? Здається, кожного високопосадовця УКраїни через 3 дня після прийняття ним присяги можна відправляти для подальшого визначення долі їх гнилих душ не то до господа бога. не то до апостола Петра.
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08.07.2021 14:14 Відповісти
Вот именно! Начитались какого то Дюмы, и еще суки на хранцузкам пишуть! И "Сватов" не смотрять, мерзавцы! Всех повесить на электрическом стуле.
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08.07.2021 14:55 Відповісти
Проходимцы как раз в напк.
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08.07.2021 15:02 Відповісти
Контужений рішеннями КСУ ???
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08.07.2021 15:45 Відповісти
Рішеннями ксу- анітрохи. Рішеннями зеленського-ще й як!
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08.07.2021 15:50 Відповісти
"Я вырвал у тебя зубы, гадюка": Судья КС Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех Мушкетеров", агентство просит его уволить - Цензор.НЕТ 9010
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08.07.2021 13:57 Відповісти
Давно у нас в Бастилию не отправляли, хотя клиентов типа Николя Фуке предостаточно
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08.07.2021 14:09 Відповісти
Он вроде зимой, то ли в январе, то ли в феврале.
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08.07.2021 14:30 Відповісти
кстати, Слиденко прошел в КС по квоте "Швободы"..
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08.07.2021 13:58 Відповісти
Судья КС заныкал бабло, работник НАПК хотел сбить с него бабки, но тот пошёл в отказ....
Короче, каждый остался при своём, поэтому решили сразиться словесно......
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08.07.2021 13:59 Відповісти
ще один пук в лужу! ви там ще з тупицьким не розібралися
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08.07.2021 14:00 Відповісти
Это что же получается с 27 октября 2020 до сегодня переводили его письмо с французкого?
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08.07.2021 14:00 Відповісти
По первому абзацу не понятно - она или он.
Впрочем какая разница, будет оно.
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08.07.2021 14:02 Відповісти
Сліденко написав це 27 жовтня 2020 року.

В НАЗК тільки зараз прочитали цього листа?
Схоже, просто відробляють пайку перед своїми господарями з ОПи, які хочуть мати 100% Конституційний суд, розігнавши суддів, які не слухняні.
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08.07.2021 14:02 Відповісти
Письмо было написано на французском языке, переводили... Возможно и перевели неправильно т.к. смущает "надевая шляпу".
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08.07.2021 14:12 Відповісти
Як Сліденко ставив на місце гопоблоківця Долженкова при розгляді закону про мову:

https://www.youtube.com/watch?v=3BrAcEb3M8s
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08.07.2021 14:34 Відповісти
мушкетеры нарисовались:выдать им шпаги - пусть дерутся. победителя повесить вторым.
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08.07.2021 14:04 Відповісти
Какие-то отвлекающие конфликты, которые несравнимо мельче чем афера дерибана земли.
Надо остановить дерибан земли, неотложные перевыборы президента и парламента, а потом рассмотреть все вопросы КС, НАЗК и т.п.
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08.07.2021 14:06 Відповісти
Хто Констанция?????
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08.07.2021 14:08 Відповісти
нет, там Миледи ищите ))))
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08.07.2021 17:27 Відповісти
все в суд. Или заткнитесь комедианты.
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08.07.2021 14:13 Відповісти
не покидает ощущение, что все мы зрители, сидим в плохоньком балагане, спектакль так себе, но цена билетов просто непомерная...
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08.07.2021 14:17 Відповісти
...іде планова ДИСКРИДАЦІЯ КС України Зе- ко БАНДОЮ при владі .. АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук.... Потрібна ДІЯ по усуненню Ліквідаторів України від ВЛАДИ
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08.07.2021 14:22 Відповісти
Все кажете правильно. Але треба розібратись з коректністю формулювання того референдуму. Можливо воно корисно для олігархів. Якщо це так, то на деякому етапі вони його може запустять, народ же отримає від нього катастрофічний результат. Треба не коментарі авторів формулювання слухати, а розібратись у самому формулюванні. Може це технології. Нікому не можна вірити.
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08.07.2021 14:41 Відповісти
....НЕ займайтеся словоблуддям ...

05.07.21

Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування
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08.07.2021 14:48 Відповісти
Здається щось ви не так розумієте мій ясний коментар. Напевне не вдумались.
Не 75%, а більше. 1 червня на передачі Влащенко телефонне голосування показало 87% взагалі проти ринку землі. Але формулювання має бути чітким: "Чи Ви проти ринку землі с.г. призначення". В тому формулюванні "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". По цьому формулюванні держава Україна (значить зеленський може продавати кому захоче державну землю й землю скуплену в селян. У мене таке розуміння. Якщо я неправа, то поясніть як Ви розумієте. Тільки без грубощів. Включайте логіку, виключивши емоції. Щоб не попастись на якийсь розвод. Ми обоє проти дерибану землі, то давайте розберемось і не будемо шукати злий умисел.
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08.07.2021 15:07 Відповісти
І ще. Народ взагалі за заборону продажу Землі. Формулювання того рефероендуму не відповідає бажанню народа.
Про те фрмулювання я взяла тут
https://www.radiosvoboda.org/a/news-batkibshchyna-pytannya-na-referendum/31268336.html
Включайте логіку.
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08.07.2021 15:16 Відповісти
.. НЕ має на меті хоч - когось образити .. Земельний Банк України скуповує Паї селян по СЕРЕДНЬОЄвропейській ціні .. а далі в Аренду ФЕРМЕРАМ..
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08.07.2021 15:29 Відповісти
Де Ви взяли, що далі в аренду фермам? В формулюванні такого нема. Коли б оте формулюванння було ще доповненене, що держава землю тільки здає в аренду фермерам, то було б інша справа. Але такого нема. Має значення тільки формулювання, а не словесні пояснення авторів формулювання.
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08.07.2021 15:35 Відповісти
...все Дякую ..Вас зрозумів ...
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08.07.2021 15:37 Відповісти
А это этично когда Зеленский в 2014 году похвалил ставленников московитов на Донбассе, за то что захватили украинский танк? Думаю что здесь даже предательство.
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
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08.07.2021 14:22 Відповісти
Повідомте хто-небудь НАЗК, що сьогодні вже 08.07.2021.
І виникає питання, чому вони майже рік приховували це.
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08.07.2021 14:23 Відповісти
Витримували до часу, коли треба відволікти увагу від початку дерибана землі. Бо дерибан землі це афера тисячоліття.
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08.07.2021 14:32 Відповісти
Зараз вони можуть почати лити багато накопленої компрометуючої другостепенної інформації для відволінання. Це технології. Не треба попастись.
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08.07.2021 14:44 Відповісти
Не дно, а дніще...
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08.07.2021 14:23 Відповісти
Как сказал сам Слиденко в интервью - он не "из судейских", а был приглашен на эту должность как доктор юридических наук и специалист по конституционному праву.
Мужичок непростой, но спец в своём деле: Вениславского и его команду неоднократно макал мордой в их "косяки" по искам в КС.
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08.07.2021 14:34 Відповісти
Чим багатіше-тим нагліше і "пошліна*****йше"!
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08.07.2021 14:37 Відповісти
хто саме ? Судді КС чи гопніки Зеленського?
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08.07.2021 15:32 Відповісти
Вся суть нынешних "галантерейщиков" при власти:
"Я вирвав у тебе зуби, гадюко": Суддя КС Сліденко надіслав співробітнику НАЗК лист із цитатою з "Трьох Мушкетерів", агентство просить його звільнити - Цензор.НЕТ 175
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08.07.2021 15:02 Відповісти
Что то, зеленые гебнявые свинушки, затеяли (или через них затеяли)? Напихать в КС "своих"? Самое мерзкое, что Украину превратили в поле боя, на котором враг, руками украинцев, пытается восстановить свою власть над нею.
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08.07.2021 15:18 Відповісти
ну хоть образованный немного.
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08.07.2021 15:45 Відповісти
сліденко - це повна креатура Сірожи підрахуя. Все ж таки зам по науці. Перший консультант судді паші вовка з ОАСК по науці. То це все Пуща-Водиця з ними коханими та недокоханими поробила. Одному голові дали будувати, а ці вигнали його. А ці хотіли будувати в Пущі Водиці їх послали не по французькі, а на "общенародном".З них навіть квартплату стягнули і виселили. А вони про конституційне право, а їм про приземлене та житлове. Як там у Булгакова - "их поссорил квартирний вопрос" Все ж таки скоро дембель, поправляти пенсіонний фонд потрібно ? Але не в стигли. Проторгувались. Цей "судовий кадр" (явно ромської національності) і як співав Вячеслав бутусов -Аллен Делон не пьет одеколон, Аллен Деллон говорит по французски, Роми відносяться до Індо-Романської мовної групи, їм Франція ближча чим Україна.
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08.07.2021 16:21 Відповісти
небось, считает себя Атосом де Ла Фер... хоспадя...
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08.07.2021 17:25 Відповісти
зеля хоче напхати в кс істот типу тищенка або верещук яка нагло путае чорне з білим
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08.07.2021 18:16 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/nedostovernoe-deklarirovanie-i-polnomochija-napk-detali-reshenija-ksu-po-antikorruptsionnoj-reforme.html КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов , а также лишил полномочий НАПК. https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-o-reshenii-ksu-eto-zahovor-starykh-elit-i-oliharkhov-protiv-prezidenta-i-strany.html Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко.

НАПК усомнилось в объективности судей и заявило о конфликте интересов в их действиях: они https://zn.ua/POLITICS/sudi-ksu-otmenili-statju-uholovnoho-kodeksa-po-kotoroj-ikh-samikh-mohli-nakazat-napk.html признали неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, по которой их самих могли привлечь к ответственности.
Так и произошло: НАПК обвинило Слиденко в неподаче е-деклараций.
Соответствующее дело против Слиденко было закрыто именно потому что ранее КСУ признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование.
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08.07.2021 21:34 Відповісти
 
 