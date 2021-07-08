Виліт літака з Анталії в Україну був затриманий через технічні причини, рейс уже вилетів до Одеси, - консул

Літак авіакомпанії Azurair, який мав здійснити рейс QU8312 Анталія-Одеса вчора об 11:30, вилетів сьогодні вранці. Причина затримки - потрапляння птаха в літак, що спричинило необхідність замінити літак на резервний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив консул України в Анталії Емір Рустамов.

"Цей чартерний рейс мав вилітати з Анталії 7 липня об 11:30, але з технічних причин (потрапляння птаха у літак, що спричинило необхідність замінити літак на резервний), згаданий рейс було затримано. Пасажирів було поінформовано про затримку", - сказав Рустамов.

Рейс був зафрахтований туроператором "Анекс Тур", всім клієнтам зазначеної компанії було продовжено терміни проживання в готелях до 02:00 - 03:00 8 липня, залежно від відстані від готелів до аеропорту.

"Пасажири цього рейсу були організовано доставлені в аеропорт о 03:30 8 липня. О 04:40 пасажирів було забезпечено гарячим харчуванням та напоями. О 08:30 їх було забезпечено сендвічами та напоями. Крім того, в аеропорту Анталії цілодобово працюють пункти громадського харчування. О 10:04 літак згаданого рейсу злетів з аеропорту Анталії та взяв курс на Одесу", - повідомив дипломат.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Анталії затримується рейс Qu 8312 Azurair Ukraine.