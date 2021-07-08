Для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС Україна має виконати комплекс узгоджених політичних заходів, - Домбровскіс
Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу залежить від виконання Україною узгоджених політичних заходів.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перший транш розміром 600 млн євро було виділено в грудні минулого року: ясна ознака європейської солідарності в цей непростий час. ЄС може виділити другий транш, коли буде виконано узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Проте всі невиконані політичні умови мають бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з Міжнародним валютним фондом", - сказав Домбровскіс на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в четвер.
Він нагадав, що нова програма макрофінансової допомоги у відповідь на кризу передбачає надання 1,2 млрд євро. Також від початку 2020 року ЄС виділив понад 190 млн євро, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами COVID-19, підтримуючи її систему охорони здоров'я, передових працівників, малий і середній бізнес і вразливі групи.
"Крім макрофінансової допомоги, Україна має просувати інші важливі реформи, щоб наблизити її до ЄС. Дозвольте мені згадати деякі з них більш детально. По-перше, судова система, де реформи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні враховувати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - пояснив Домбровскіс.
Також виконавчий віцепрезидент Єврокомісії наголосив на важливості боротьби з корупцією.
"Ключові інституції України повинні мати сильне й незалежне керівництво та можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання. Життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки бюро показало свою ефективність і гідні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", - зазначив він.
Крім того, Домбровскіс звернув увагу на необхідність поліпшення бізнес-клімату та зміцнення системи корпоративного управління для державних підприємств.
"Нарешті, відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Хоча це відбулося на тлі сильної громадської та політичної опозиції, ця подія - тільки минулого тижня - може мати величезну користь для економіки України", - вважає він.
Домбровскіс повідомив, що відвідає Україну на святкування 30-річчя її незалежності та 23 серпня на саміті "Кримської платформи".
"Міжнародна спільнота має показати єдність. Вона має наполягати на тому, щоб Росія припинила свою безрозсудну й агресивну діяльність. Росія також повинна визнати свою роль сторони в цьому конфлікті, а не вдавати із себе простого посередника. Тут я вітаю тверду підтримку, яку Литва та країни Балтії надали захисту територіальної цілісності України. Й ми підтверджуємо політику невизнання незаконної анексії Криму. Залюбки поїду в Київ на святкування 30-річчя незалежності України та 23 серпня - на саміт "Кримської платформи", - заявив він.
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії запевнив, що ЄС продовжить зміцнювати тісне партнерство з Україною.
За словами Домбровскіса, Україна домоглася прогресу в реформуванні багатьох сфер, таких як державне управління, боротьба з корупцією і макроекономічна стабілізація. Він наголосив на важливості того, щоб ці реформи тривали, особливо щодо зміцнення верховенства права.
"Ми раді бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендацій Венеціанської комітету. Це важливий крок до зміцнення довіри людей до незалежної судової систем", - зазначив він.
Водночас Домбровскіс наголосив, що існують певні впливові кола, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією.
"Тому я вітаю відданість президента Зеленського боротися з інтересами та впливом олігархів у політичному й економічному житті України", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колись мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного аеропорту, так це «велике будівництво» нового терміналу китайськими підрядчиками за китайські кредити.
Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни.
І так у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де корумпована верхівка ласо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сфери китайського впливу. Зараз ці країни у всіх міжнародних організаціях (від ООН до ІКАО) голосують, виходячи виключно з інтересів Китаю.
Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «велике будівництво», читай - піар-кампанію Зеленського.
І корупційну годівничку для його оточення. Бо «ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула.
Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут - повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги.
Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів.
Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії.
Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис.
Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин.
Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу?
Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії.
Да, "ухань ни при чем" , и те построенные в ухани аврально больницы на глазах всего мира, тоже "чистое совпадение". Правда, эти больницы （почему-то ! ） быстро незаметно демонтировали, но то такое...
08.07.2021
В перспективном плане МВФ на третий квартал 2021 есть вопрос обсуждения предоставления Украине special drawing rights «специальных прав заимствования» в размере $2млрд. Это тот же вариант, который использовался для первого транша и является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Позитивный рейтинг предложения 0,2 (из 10 согласований только 2 «за»).